Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c19b86de-ef29-4c5a-b9f6-fecc70f91825","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bár úgy néz ki, hogy Trump alulmarad a Fehér Házért folyó küzdelemben, a populizmus azonban nem került két vállra, sőt az eredmény inkább azt mutatja, hogy nagyon is életképes ez a megosztó politikai irányzat, és nem csak Amerikában – írja a több mint 160 éves tengerentúli politikai hetilap, a The Atlantic. ","shortLead":"Bár úgy néz ki, hogy Trump alulmarad a Fehér Házért folyó küzdelemben, a populizmus azonban nem került két vállra, sőt...","id":"20201106_Atlantic_Barmi_is_lesz_az_elnokvalasztas_eredmenye_a_populizmus_koszoni_jol_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c19b86de-ef29-4c5a-b9f6-fecc70f91825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a709eb2b-8858-4509-a989-edf8a1d30157","keywords":null,"link":"/360/20201106_Atlantic_Barmi_is_lesz_az_elnokvalasztas_eredmenye_a_populizmus_koszoni_jol_van","timestamp":"2020. november. 06. 10:00","title":"Atlantic: Bármi is lesz az elnökválasztás eredménye, a populizmus köszöni, jól van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10192d43-b3d4-4219-81e1-5d5302c0ba4b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szakértőket is meglepte, hogy mennyivel kisebb lett a radioaktív sugárzás az atomerőmű-szerencsétlenség környékén. ","shortLead":"A szakértőket is meglepte, hogy mennyivel kisebb lett a radioaktív sugárzás az atomerőmű-szerencsétlenség környékén. ","id":"202045_fukusima_tisztul_mosohatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10192d43-b3d4-4219-81e1-5d5302c0ba4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc61a6ee-6c0c-40f6-a8cd-d3371e085c11","keywords":null,"link":"/360/202045_fukusima_tisztul_mosohatas","timestamp":"2020. november. 06. 12:00","title":"Jobbra fordult a helyzet Fukusimában, a vártnál gyorsabban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e1750d8-3b53-4185-9453-9571f88a1a25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"391-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"391-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20201106_Szazharman_haltak_bele_a_koronavirusba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e1750d8-3b53-4185-9453-9571f88a1a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8a1b72-8c3c-4900-93d3-d72e0af686bd","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Szazharman_haltak_bele_a_koronavirusba","timestamp":"2020. november. 06. 09:25","title":"Egy nap alatt 103 koronavírusos beteg halt meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"260 ezer életet lehetne megmenteni szabályozással a WHO szerint, koronavírusos egészségügyi dolgozókat is bevethetnek a kamara szerint, elhunyt Szőcs Géza. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"260 ezer életet lehetne megmenteni szabályozással a WHO szerint, koronavírusos egészségügyi dolgozókat is bevethetnek...","id":"20201106_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babe8214-a740-4f0c-b5f8-1ebbce8b70ff","keywords":null,"link":"/360/20201106_Radar360","timestamp":"2020. november. 06. 08:00","title":"Radar360: Biden nyerésre áll, Trump szerint elcsalják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3081c33c-adfd-4a82-872c-e6c2eefa9ae2","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Tudta, hogy – kis túlzással – nemcsak a 10 millió futballszakértő országa vagyunk, hanem egy szerződést is szinte mindenki maga meg tud írni? Legalábbis ezt mutatja az a meghökkentő statisztika, miszerint kis hazánkban tízből nyolc szerződés házilag készül, azaz úgy kötik meg, hogy azt sosem látta szakember. Amiből aztán később megannyi probléma adódhat. Érdemes tehát tipikus hibákkal illusztrálva átfutni, mire figyeljünk, mielőtt egy szerződés, meghatalmazás végére kanyarítjuk a nevünket.","shortLead":"Tudta, hogy – kis túlzással – nemcsak a 10 millió futballszakértő országa vagyunk, hanem egy szerződést is szinte...","id":"mokk_20200925_8_dolog_amit_nagyon_fontos_tudnia_ha_szerzodestmeghatalmazast_ir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3081c33c-adfd-4a82-872c-e6c2eefa9ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578dcfed-c0ae-4882-9df8-697475fd9e21","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20200925_8_dolog_amit_nagyon_fontos_tudnia_ha_szerzodestmeghatalmazast_ir","timestamp":"2020. november. 05. 14:30","title":"8 dolog, amit nagyon fontos tudnia, ha szerződést/meghatalmazást ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Többek között a pénzmosás és a terrorizmus elleni küzdelemről is vitáztak az uniós pénzügyminiszterek szerdai videokonferenciájukon. A témának különös aktualitást adnak az újabb terrortámadások. Az EU-ban egy új keretszabály készül, amely lehetővé tenné, hogy bizonyos felügyeleti jogokat egy központi hatóság vegyen át szükség esetén.","shortLead":"Többek között a pénzmosás és a terrorizmus elleni küzdelemről is vitáztak az uniós pénzügyminiszterek szerdai...","id":"20201105_Az_EU_uj_penzmosas_es_terrorizmus_elleni_szabalyokat_tervez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef34f57-9e6c-43e0-b223-d1c469ac6069","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_Az_EU_uj_penzmosas_es_terrorizmus_elleni_szabalyokat_tervez","timestamp":"2020. november. 05. 09:35","title":"Az EU hatékonyabb szabályokat tervez a pénzmosás és terrorizmus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f820252d-c1b2-45a1-bf18-a95f1f5a737f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány kezdete óta a fertőzöttek 3,3 százaléka egészségügyi dolgozó, a vírusfertőzésben elhunytak 6 százalékának nem volt alapbetegsége – derült ki az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján. Müller Cecília tiszti főorvos figyelmeztette az üzletvezetőket és a fiatalokat, hogy nagy felelősség hárul rájuk is.","shortLead":"A járvány kezdete óta a fertőzöttek 3,3 százaléka egészségügyi dolgozó, a vírusfertőzésben elhunytak 6 százalékának nem...","id":"20201105_operativ_tozs_aktualis_tajekoztatoja_koronavirus_muller_ceciila_gal_kristof","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f820252d-c1b2-45a1-bf18-a95f1f5a737f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b5b25f-524d-4714-afa3-11001fe44ba6","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_operativ_tozs_aktualis_tajekoztatoja_koronavirus_muller_ceciila_gal_kristof","timestamp":"2020. november. 05. 12:55","title":"Operatív törzs: Az elhunytak 6 százalékának nem volt alapbetegsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7854dc-99fd-4774-95ae-bd491f84bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha egy cég tervét nem fogadja el a kormányhivatal, akár több milliós büntetést is kaphat.","shortLead":"Ha egy cég tervét nem fogadja el a kormányhivatal, akár több milliós büntetést is kaphat.","id":"20201105_Jaratoksurites_busz_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e7854dc-99fd-4774-95ae-bd491f84bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91f5be5-ec84-468e-921a-cdb9b5752db3","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_Jaratoksurites_busz_koronavirus","timestamp":"2020. november. 05. 20:17","title":"Sűrítenék a járatokat, de nem mindenhol van elég busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]