[{"available":true,"c_guid":"31daeb18-9861-456f-b7bf-1fd96532a984","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Zavargásba torkollt a németországi Lipcsében egy demonstráció, amelyet a koronavírus-járvány lassítására bevezetett korlátozások ellen tartottak, a tüntetők közül többen a rendőrök mellett újságírókra is rárontottak.","shortLead":"Zavargásba torkollt a németországi Lipcsében egy demonstráció, amelyet a koronavírus-járvány lassítására bevezetett...","id":"20201108_Rendorokre_ujsagirokra_tamadtak_a_szigoritasok_ellen_tuntetok_Lipcseben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31daeb18-9861-456f-b7bf-1fd96532a984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c508ca0-6843-48f0-870a-3568ae50a0ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Rendorokre_ujsagirokra_tamadtak_a_szigoritasok_ellen_tuntetok_Lipcseben","timestamp":"2020. november. 08. 12:52","title":"Rendőrökre, újságírókra támadtak a szigorítások ellen tüntetők Lipcsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1416da-b0ec-4434-a7ec-02c230ffa4e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper komoly Covid-edukációba kezdett.","shortLead":"A rapper komoly Covid-edukációba kezdett.","id":"20201109_Majka_mintha_atvette_volna_a_stafetat_Muller_Ceciliatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be1416da-b0ec-4434-a7ec-02c230ffa4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7546a39-f957-44cc-a564-c9454cf48f56","keywords":null,"link":"/elet/20201109_Majka_mintha_atvette_volna_a_stafetat_Muller_Ceciliatol","timestamp":"2020. november. 09. 09:45","title":"Majka mintha átvette volna a stafétát Müller Cecíliától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552cfdc9-2d2a-4ec4-acab-9d74e3aa873e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ízeltlábúak (arthropoda) evolúciójának hiányzó láncszeme lehet az az 520 millió évvel ezelőtt élt ötszemű, rákszerű teremtmény, amelynek megkövesedett maradványait Délnyugat-Kínában tárták fel.","shortLead":"Az ízeltlábúak (arthropoda) evolúciójának hiányzó láncszeme lehet az az 520 millió évvel ezelőtt élt ötszemű, rákszerű...","id":"20201109_izeltlabuak_evolucio_kylinxia_zhangi_rak_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=552cfdc9-2d2a-4ec4-acab-9d74e3aa873e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f51fd48-1333-434d-8762-c5b20ad1dba3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_izeltlabuak_evolucio_kylinxia_zhangi_rak_kina","timestamp":"2020. november. 09. 00:03","title":"Megtaláltak az állati evolúció egyik hiányzó láncszemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d1be5-0090-49c4-a50b-edfabf3e3924","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A CNN két forrása szerint is Jared Kushner, aki nemcsak veje, de külpolitikai tanácsadója is Donald Trumpnak, megpróbálta meggyőzni Trumpot a vereség elfogadásáról. ","shortLead":"A CNN két forrása szerint is Jared Kushner, aki nemcsak veje, de külpolitikai tanácsadója is Donald Trumpnak...","id":"20201108_Mar_Trump_veje_is_arra_keri_az_elnokot_fogadja_el_a_valasztas_eredmenyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e02d1be5-0090-49c4-a50b-edfabf3e3924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d23e5d-85de-4f4a-a7f0-aaa6fd96d6db","keywords":null,"link":"/vilag/20201108_Mar_Trump_veje_is_arra_keri_az_elnokot_fogadja_el_a_valasztas_eredmenyet","timestamp":"2020. november. 08. 08:15","title":"Veje is arra kéri Trumpot: fogadja el a választás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ce8073-db56-46cf-8040-306694f72bc5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök a vasárnapot a gazdasági kamara elnökével indította. ","shortLead":"A miniszterelnök a vasárnapot a gazdasági kamara elnökével indította. ","id":"20201108_Orban_Viktor_a_jarvany_elleni_vedekezes_gazdasagi_vonatkozasairol_targyalt_Parragh_Laszloval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45ce8073-db56-46cf-8040-306694f72bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77e9e21-43f9-43c1-8b97-ca5ca0c0eaef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Orban_Viktor_a_jarvany_elleni_vedekezes_gazdasagi_vonatkozasairol_targyalt_Parragh_Laszloval","timestamp":"2020. november. 08. 09:40","title":"Orbán Viktor a járvány elleni védekezés gazdasági vonatkozásairól tárgyalt Parragh Lászlóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44390c77-660a-4ba5-ad41-4fc5efe57d58","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kelet-afrikai hegyi gorillák populációjának sűrűbbé válása és az élőhely hiánya miatt csökkent az állomány növekedésének mértéke.","shortLead":"A kelet-afrikai hegyi gorillák populációjának sűrűbbé válása és az élőhely hiánya miatt csökkent az állomány...","id":"20201107_hegyi_gorillak_allomanya_elohely_hianya_afrika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44390c77-660a-4ba5-ad41-4fc5efe57d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8d60f3-a7b3-4dae-81dc-66b7fd53fba5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201107_hegyi_gorillak_allomanya_elohely_hianya_afrika","timestamp":"2020. november. 07. 18:03","title":"Az élőhely hiánya és az erőszakos területvédés miatt bajba kerültek a hegyi gorillák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1432c72d-3973-4643-bc84-ff86c9172e39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik szakszervezeti vezető szerint itthon is 200 ezer forint fölött kellene lennie a minimálbérnek, ugyanakkor a gazdasági helyzet miatt nem tart reálisnak ekkora emelést. ","shortLead":"Az egyik szakszervezeti vezető szerint itthon is 200 ezer forint fölött kellene lennie a minimálbérnek, ugyanakkor...","id":"20201108_minimalber_targyalas_kormany_szakszervezet_munkaado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1432c72d-3973-4643-bc84-ff86c9172e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c5f0ef-235d-49cb-abec-0744d5d82d21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_minimalber_targyalas_kormany_szakszervezet_munkaado","timestamp":"2020. november. 08. 16:48","title":"Év végére lehet döntés a minimálbérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főigazgató arról beszélt, náluk az ellenőrzés során katonás fegyelmet tapasztalt a kormányhivatal, amin el is volt képedve.","shortLead":"A főigazgató arról beszélt, náluk az ellenőrzés során katonás fegyelmet tapasztalt a kormányhivatal, amin el is volt...","id":"20201108_A_Szent_Janos_Korhaz_foigazgatoja_szerint_nincsenek_bergamoi_allapotok_itthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2757f2c0-539a-4b63-8fea-ff8aa2005001","keywords":null,"link":"/itthon/20201108_A_Szent_Janos_Korhaz_foigazgatoja_szerint_nincsenek_bergamoi_allapotok_itthon","timestamp":"2020. november. 08. 13:22","title":"A Szent János Kórház főigazgatója szerint nincsenek \"bergamói állapotok\" itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]