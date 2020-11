Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43aaa206-c0e6-4631-8429-7c8bf52736f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai korlátozások igen nehéz helyzetbe hozhatják, sőt akár tönkre is tehetik a Huawei vállalat okostelefonos üzletágát, azonban nemrégiben felcsillant a remény. A beszállítói sorra kérik és kapják a felmentést az embargó alól.","shortLead":"Az amerikai korlátozások igen nehéz helyzetbe hozhatják, sőt akár tönkre is tehetik a Huawei vállalat okostelefonos...","id":"20201108_huawei_embargo_feloldasa_qualcomm_chip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43aaa206-c0e6-4631-8429-7c8bf52736f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4e5e8d-bc68-4a04-9b25-cb8be64fc570","keywords":null,"link":"/tudomany/20201108_huawei_embargo_feloldasa_qualcomm_chip","timestamp":"2020. november. 08. 15:03","title":"Remény a Huawei számára: lehet, hogy kaphat chipeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos mellékhatásra hivatkozva függesztették fel a tesztelést.","shortLead":"Súlyos mellékhatásra hivatkozva függesztették fel a tesztelést.","id":"20201110_Felfuggeszti_Brazilia_az_egyik_kinai_vakcina_klinikai_teszteleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df91debc-316d-4e85-891f-e7f637e68064","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_Felfuggeszti_Brazilia_az_egyik_kinai_vakcina_klinikai_teszteleset","timestamp":"2020. november. 10. 05:07","title":"Felfüggeszti Brazília az egyik kínai vakcina klinikai tesztelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat szerint az állomány kevesebb mint egy százaléka van átmeneti karanténban, ez pedig nem befolyásolja a napi működést.","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat szerint az állomány kevesebb mint egy százaléka van átmeneti karanténban, ez pedig nem...","id":"20201109_Koronavirus_teszteredmeny_mento_OMSZ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d8f693-32ad-4daa-885e-6aade43e7248","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Koronavirus_teszteredmeny_mento_OMSZ","timestamp":"2020. november. 09. 15:21","title":"Népszava: Lassan érkeznek a teszteredmények, több mentő sem tud visszamenni dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bc3a34-4a8d-410a-95f6-3c4ffadda668","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"Az önkéntes vagy kötelező karantén fenekestül felforgathatta, hogyan tekintünk a tükörbe. A járvány hozzásegített a tudatosabb szépségápolási praktikák terjedéséhez.","shortLead":"Az önkéntes vagy kötelező karantén fenekestül felforgathatta, hogyan tekintünk a tükörbe. A járvány hozzásegített...","id":"202044__szepsegapolas__termeszetesebben__sminkreneszansz__a_negy_fal_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64bc3a34-4a8d-410a-95f6-3c4ffadda668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca5f3699-58c1-42e1-99ac-5882e2bbd538","keywords":null,"link":"/360/202044__szepsegapolas__termeszetesebben__sminkreneszansz__a_negy_fal_kozott","timestamp":"2020. november. 08. 16:00","title":"\"Egy rúzs vagy egy szempillaspirál kapaszkodót is jelenthet a járvány okozta káoszban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Észszerűtlenül alacsony árajánlatok is megjelentek már, de egyre több hely nem tudja tovább finanszírozni, hogy üresen is nyitva tartson – magyarázta a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.","shortLead":"Észszerűtlenül alacsony árajánlatok is megjelentek már, de egyre több hely nem tudja tovább finanszírozni, hogy üresen...","id":"20201109_szalloda_etterem_leallas_turizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578e6f1d-4099-409c-b681-29ac338b6c11","keywords":null,"link":"/kkv/20201109_szalloda_etterem_leallas_turizmus","timestamp":"2020. november. 09. 06:51","title":"Egyre több szálloda és étterem áll le a turisták hiánya miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e75e23-c717-42b5-a66e-f5c8f22fe7e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Columbia Egyetem tudósai szeretnék megkezdeni az általuk fejlesztett szer klinikai tesztelését, hogy kiderüljön, mennyire képes hatékonyan megvédeni az orrspray az embert a koronavírus-fertőzéstől. Eddig ígéretes.","shortLead":"A Columbia Egyetem tudósai szeretnék megkezdeni az általuk fejlesztett szer klinikai tesztelését, hogy kiderüljön...","id":"20201110_koronavirus_fertozes_lipopeptid_orrspray","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39e75e23-c717-42b5-a66e-f5c8f22fe7e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e02582e-c3c3-4306-97ba-985f3e30bdc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_koronavirus_fertozes_lipopeptid_orrspray","timestamp":"2020. november. 10. 10:03","title":"24 órán át kivédheti a koronavírus-fertőzést egy amerikai orrspray","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a806878d-8a4b-41e1-8436-a14916bf263d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Igor Matovic az ország legnagyobb és legfontosabb műveletének nevezte a hétvégi, immár második országos mintavételeket.","shortLead":"Igor Matovic az ország legnagyobb és legfontosabb műveletének nevezte a hétvégi, immár második országos mintavételeket.","id":"20201109_Orszagos_teszteles_Szlovakia_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a806878d-8a4b-41e1-8436-a14916bf263d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f54b36-b296-4d5a-88db-70a4bd155ceb","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_Orszagos_teszteles_Szlovakia_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 18:15","title":"A második körös tesztelésnél kevesebb fertőzöttet találtak Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elsődleges kísérleti eredmények alapján úgy tűnik, hatékony a koronavírus ellen a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett vakcina.","shortLead":"Az elsődleges kísérleti eredmények alapján úgy tűnik, hatékony a koronavírus ellen a Pfizer és a BioNTech által közösen...","id":"20201109_koronavirus_vedooltas_pfizer_vakcina_bointech_kiserlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639ababd-640a-4e2b-b178-407eec0ab221","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_koronavirus_vedooltas_pfizer_vakcina_bointech_kiserlet","timestamp":"2020. november. 09. 13:17","title":"A Pfizer állítja: 90%-os védelmet nyújt a védőoltása a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]