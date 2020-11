Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8322ed0a-4b40-4afe-abbf-dbf9ab08ed2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"John Bell azután nyilatkozott, hogy a Pfizer bejelentette: új vakcinájuk 90 százalékban hatékony a koronavírus ellen.","shortLead":"John Bell azután nyilatkozott, hogy a Pfizer bejelentette: új vakcinájuk 90 százalékban hatékony a koronavírus ellen.","id":"20201110_oxfordi_professzor_koronavirus_vakcina_pfizer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8322ed0a-4b40-4afe-abbf-dbf9ab08ed2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e80d111-303e-4b54-bec1-82d491451ac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_oxfordi_professzor_koronavirus_vakcina_pfizer","timestamp":"2020. november. 10. 11:35","title":"Egy oxfordi professzor szerint jövő tavaszra visszatérhet az élet a normális kerékvágásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fbc1f62-e455-4a56-94b0-ebdf7912c4b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szabálytalanságok miatt egyik sem nyithat ki 14 napig.","shortLead":"A szabálytalanságok miatt egyik sem nyithat ki 14 napig.","id":"20201108_Razzia_Budapest_szorakozohelyek_vedelmi_intezkedesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fbc1f62-e455-4a56-94b0-ebdf7912c4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f823ba1b-7b10-4a1f-9a08-35981bd1a46e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Razzia_Budapest_szorakozohelyek_vedelmi_intezkedesek","timestamp":"2020. november. 08. 14:37","title":"Razziázott a rendőrség Budapesten, kilenc helyet bezárattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a20116-6893-4bdd-a82a-a0b6c0c40dc7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Végig ködös, borús idő várható a jövő héten is. Csapadék nem valószínű, legfeljebb szitálás, napsütés is csak kevés helyen lehet - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzésében.","shortLead":"Végig ködös, borús idő várható a jövő héten is. Csapadék nem valószínű, legfeljebb szitálás, napsütés is csak kevés...","id":"20201108_Nem_nagyon_fogja_latni_a_Napot_jovo_heten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72a20116-6893-4bdd-a82a-a0b6c0c40dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564e5ee7-fae3-4340-87de-43eda0f9be1f","keywords":null,"link":"/elet/20201108_Nem_nagyon_fogja_latni_a_Napot_jovo_heten","timestamp":"2020. november. 08. 15:57","title":"Nem nagyon fogja látni a Napot jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"617490ad-099b-485a-a2d0-fae8dfe0a87a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Senki és semmi sem az, aminek a felszínen látszik Margaret Atwood 1965-ben írt, erősen társadalomkritikus Az ehető nő című könyvében. HVG-ajánló.","shortLead":"Senki és semmi sem az, aminek a felszínen látszik Margaret Atwood 1965-ben írt, erősen társadalomkritikus Az ehető nő...","id":"202045_konyv__vagany_mu_margaret_atwood_azeheto_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=617490ad-099b-485a-a2d0-fae8dfe0a87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f2d9b6-0cfd-43a1-aa8c-5aadb3c389b5","keywords":null,"link":"/360/202045_konyv__vagany_mu_margaret_atwood_azeheto_no","timestamp":"2020. november. 10. 10:00","title":"Ötven éve jelent meg, de vagányságából mit sem vesztett az első Atwood-regény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb25827-2f45-42f9-a856-24ea84f92d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök bejelentése szembe ment a Nemzeti Népegészségügyi Központ állásfoglalásával. ","shortLead":"A miniszterelnök bejelentése szembe ment a Nemzeti Népegészségügyi Központ állásfoglalásával. ","id":"20201109_Karacsony_Gergely_kormanymedia_Orban_Viktor_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abb25827-2f45-42f9-a856-24ea84f92d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbd8e5c-8337-4854-9660-3cdb385061fc","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Karacsony_Gergely_kormanymedia_Orban_Viktor_teszt","timestamp":"2020. november. 09. 15:56","title":"Csak egy napig tudta ekézni Karácsonyt a kormánymédia, aztán jött Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fe6ca21-1b31-4e85-96f2-8022aa54984f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség bemutatta, hogy mennyit számíthat a mostani őszi-téli fényviszonyok közt, hogy nem csak a nappali menetfény, hanem a tompított izzó világít. ","shortLead":"A rendőrség bemutatta, hogy mennyit számíthat a mostani őszi-téli fényviszonyok közt, hogy nem csak a nappali...","id":"20201110_A_nappali_menetfeny_nem_eleg_a_tompitott_feny_helyett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fe6ca21-1b31-4e85-96f2-8022aa54984f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d97a784-1a14-442b-86dd-5f4576b3554c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_A_nappali_menetfeny_nem_eleg_a_tompitott_feny_helyett","timestamp":"2020. november. 10. 09:35","title":"Videó: Ennyit számít, ha nem csak nappali menetfénnyel, hanem tompított fénnyel autózunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc54402-193e-45a0-b6ec-ae22b3828fd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gajda Péternél a gyorsteszt mutatta ki a fertőzöttséget, most a PCR-teszt eredményére vár.","shortLead":"Gajda Péternél a gyorsteszt mutatta ki a fertőzöttséget, most a PCR-teszt eredményére vár.","id":"20201109_koronavirus_jarvany_fertozes_gajda_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dc54402-193e-45a0-b6ec-ae22b3828fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7761781c-4e9f-4b6c-9195-447036684595","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_koronavirus_jarvany_fertozes_gajda_peter","timestamp":"2020. november. 09. 09:49","title":"Kispest polgármestere, Gajda Péter is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ada929-447e-4d23-b86c-424228181b9e","c_author":"Slovenian Tourist Board","category":"brandchannel","description":"Ha egy közeli, ugyanakkor kalandokkal vagy éppen pihenéssel teli úti célt keresünk, akkor egész évben Szlovénia lehet a tökéletes választás. A hidegben a legjobb ötlet, hogy egy termálfürdőben fújjuk ki magunkat, és feltöltődjünk, miközben felfedezzük a gyógyvizek földjének szépségeit. ","shortLead":"Ha egy közeli, ugyanakkor kalandokkal vagy éppen pihenéssel teli úti célt keresünk, akkor egész évben Szlovénia lehet...","id":"SlovenianTouristBoard_Fedezze_fel_Szloveniat_a_gyogyvizek_foldjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2ada929-447e-4d23-b86c-424228181b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e439a9e8-14ca-4538-8516-5208d19aaf87","keywords":null,"link":"/brandchannel/SlovenianTouristBoard_Fedezze_fel_Szloveniat_a_gyogyvizek_foldjet","timestamp":"2020. november. 09. 13:30","title":"Fedezze fel Szlovéniát, a gyógyvizek földjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Slovenian Tourist Board","c_partnerlogo":"42d00705-ce93-4747-97c5-93564cf3ff8d","c_partnertag":"Slovenian Tourist Board"}]