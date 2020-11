Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f8120e0-5a38-40d4-ab50-2faabe675f18","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Shawn Achor amerikai pszichológus hét alapelvet mutat be rossz szokásaink leküzdésére, hatékonyságunk növelésére és képességeink kibontakoztatására.","shortLead":"Shawn Achor amerikai pszichológus hét alapelvet mutat be rossz szokásaink leküzdésére, hatékonyságunk növelésére és...","id":"20201112_Ha_boldogok_vagyunk_sikeresebbek_is_lehetunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f8120e0-5a38-40d4-ab50-2faabe675f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e1950a-0649-436b-9a67-ed2cdd72f205","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201112_Ha_boldogok_vagyunk_sikeresebbek_is_lehetunk","timestamp":"2020. november. 12. 08:15","title":"Ha boldogok vagyunk, sikeresebbek is lehetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9297d0-86af-41bb-9ab1-7b6030424d92","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ünneppel készültek az ezredikre, most élőben közvetíti a Vígszínház a harminckét éve folyamatosan műsoron lévő A padlás 999. előadását. Egy videóban újra hallhatjuk Kaszás Attilát is.","shortLead":"Ünneppel készültek az ezredikre, most élőben közvetíti a Vígszínház a harminckét éve folyamatosan műsoron lévő A padlás...","id":"20201112_a_padlas_vigszinhaz_1000_eloadas_elo_kozvetites_999_eloadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc9297d0-86af-41bb-9ab1-7b6030424d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c226d6-654d-4832-ba0c-48496c7bc8a3","keywords":null,"link":"/kultura/20201112_a_padlas_vigszinhaz_1000_eloadas_elo_kozvetites_999_eloadas","timestamp":"2020. november. 12. 11:44","title":"A járvány egyetlen előadással az 1000. előtt szólt közbe, de A padlás így is ünnepel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e243e3e2-81cd-46e9-ae9e-74124af10854","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony hosszan fejtegette a PlayStation 5-tel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Ezekből szemezgettünk.","shortLead":"A Sony hosszan fejtegette a PlayStation 5-tel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Ezekből szemezgettünk.","id":"20201112_sony_playstation_5_ps5_tudnivalok_jellemzok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e243e3e2-81cd-46e9-ae9e-74124af10854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7178ce-a565-4a8e-936b-70909ee32c07","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_sony_playstation_5_ps5_tudnivalok_jellemzok","timestamp":"2020. november. 12. 12:03","title":"5+1 hasznos érdekesség a PlayStation 5-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2014ab33-0b36-46fc-b909-e75920d891a2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Örök időkre szóló közbeszerzési eltiltást helyezett kilátásba az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára egy külföldi építőipari cégnek, miközben Karácsony Gergely főpolgármesternek is üzent a Lánchíd kapcsán.","shortLead":"Örök időkre szóló közbeszerzési eltiltást helyezett kilátásba az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára...","id":"20201111_Karacsony_kormanyzati_hidfelujitast_kritizalt_brutalis_fenyegetes_lett_a_valasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2014ab33-0b36-46fc-b909-e75920d891a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1979f42-7d3c-4b51-a5fa-40f6c956d108","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_Karacsony_kormanyzati_hidfelujitast_kritizalt_brutalis_fenyegetes_lett_a_valasz","timestamp":"2020. november. 11. 17:04","title":"Erőset üzent az államtitkár egy külföldi cégnek, Karácsonynak is jutott belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b338b9-9a79-425f-8093-477722da8a2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az üzenetbéli felszólítás ellenére nem érdemes lekattintani azt a linket, amely olvasói jelzések alapján szerdán kezdett el gyorsan terjedni a hazai Messenger-felhasználók körében.","shortLead":"Az üzenetbéli felszólítás ellenére nem érdemes lekattintani azt a linket, amely olvasói jelzések alapján szerdán...","id":"20201111_nezd_mit_talaltam_facebook_messenger_virus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34b338b9-9a79-425f-8093-477722da8a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4881e1be-f03c-4682-872e-999410ee2357","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_nezd_mit_talaltam_facebook_messenger_virus","timestamp":"2020. november. 11. 20:20","title":"\"Nézd, mit találtam\" – vigyázzon, veszélyes vírus kezdett terjedni a Facebook Messengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad52c5e-6c16-46d5-beb4-89568963868e","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Az egyetem mi vagyunk, nem pedig az épületek – állítják a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói, akik hetvenegy nap után magukkal vinnék a karanténba a blokádot. Azt mondják, hiába próbálják megosztani őket, csak egyre összetartóbbak lesznek, és különben is: az elmúlt két hónapban eléggé megnőtt az ingerküszöbük ahhoz, hogy csak nevessenek az ellenük kitalált intézkedéseken.","shortLead":"Az egyetem mi vagyunk, nem pedig az épületek – állítják a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói, akik hetvenegy...","id":"20201111_szfe_blokad_hallgatok_egyetemfoglalas_vege_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ad52c5e-6c16-46d5-beb4-89568963868e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635ec5a1-7cbb-4187-9fc9-8e2d60a6603a","keywords":null,"link":"/elet/20201111_szfe_blokad_hallgatok_egyetemfoglalas_vege_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 12. 14:00","title":"SZFE-hallgatók a blokádról: „Azt gondolják, ha lekapcsolják az áramot, hazaszaladunk?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7172f2-d9bb-41ae-8a06-3c52185f4024","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elkészült a HVG Top 500-as listája 2019 legnagyobb árbevételű magyar cégeiről. Ahogy a lista történetében egyetlen alkalmat kivéve mindig, ezúttal is a Mol lett az első, de a legnagyobb előrelépést a második helyen álló Audinál láthattuk.","shortLead":"Elkészült a HVG Top 500-as listája 2019 legnagyobb árbevételű magyar cégeiről. Ahogy a lista történetében egyetlen...","id":"20201111_top500_mol_audi_mvm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d7172f2-d9bb-41ae-8a06-3c52185f4024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0005c3-8c78-4674-ae72-01a33f33245a","keywords":null,"link":"/kkv/20201111_top500_mol_audi_mvm","timestamp":"2020. november. 11. 15:15","title":"A Mol vezet a legnagyobb árbevételű cégek Top 500-as listáján, de csökkent az előnye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Egyre elkeseredettebb harc folyik a főváros belső kerületeiben a szabad parkolóhelyekért az ellenzéki polgármesterek vezette önkormányzatok szerint. Több kerületben három-ötszörösére nőtt a szabálytalanul parkolók száma. Pártolitika, vagy jogos kérdés, hogy járványügyi szempontból mekkora szerepe van az ingyenes parkolás újbóli bevezetésének? Helyszíni beszámolók a budapesti parkolás poklából. ","shortLead":"Egyre elkeseredettebb harc folyik a főváros belső kerületeiben a szabad parkolóhelyekért az ellenzéki polgármesterek...","id":"20201111_Atok_vagy_mentoov_az_ingyenes_parkolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3389133b-b6c3-4175-929c-c7d150140c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeab9baf-de69-4953-b393-d2a1dac16a2a","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_Atok_vagy_mentoov_az_ingyenes_parkolas","timestamp":"2020. november. 11. 20:15","title":"\"Volt, hogy két órát keringtem, mire találtam helyet\" - a lakókkal tökéletes kiszúrás az ingyenes parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]