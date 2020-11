Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha a még hivatalban lévő amerikai elnök nem fogadja el a választói akaratot, azzal az olyan populistáknak mutat példát, mint Orbán vagy Morawiecki, írja a New York Times szerzője. ","shortLead":"Ha a még hivatalban lévő amerikai elnök nem fogadja el a választói akaratot, azzal az olyan populistáknak mutat példát...","id":"20201114_New_York_Times_Trump_lepesei_meghatarozzak_a_demokracia_jovojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac536cc-08df-4cf4-b634-f9088901cfee","keywords":null,"link":"/360/20201114_New_York_Times_Trump_lepesei_meghatarozzak_a_demokracia_jovojet","timestamp":"2020. november. 14. 09:00","title":"New York Times: Trump lépései meghatározzák a demokrácia jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újra járványügyi korlátozásokat jelentett be a miniszterelnök, de a nagyobb gazdasági akciótervre még várni kell; alkotmánymódosítással tennék lehetővé, hogy változzon a közpénz fogalma; 4,7 százalékkal esett vissza a GDP. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Újra járványügyi korlátozásokat jelentett be a miniszterelnök, de a nagyobb gazdasági akciótervre még várni kell...","id":"20201115_Es_akkor_jarvany_leallas_alkotmany_kozpenz_ado_gdp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a380f9f1-8033-47b2-9a1b-040b46914ba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201115_Es_akkor_jarvany_leallas_alkotmany_kozpenz_ado_gdp","timestamp":"2020. november. 15. 07:00","title":"És akkor a kormány a hagyományos családmodell mögé bújva talicskázná ki a közpénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68897894-abec-4789-9019-2bc4b1d3bf14","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A legújabb módszerekkel sem sikerül kiszűrni a visszaesőket a szabaduló bűnözők közül. Az emberi természet bonyolultsága kifog a tudományon.","shortLead":"A legújabb módszerekkel sem sikerül kiszűrni a visszaesőket a szabaduló bűnözők közül. Az emberi természet...","id":"20201113_Visszaeso_bunozobol_terrorista_Becsben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68897894-abec-4789-9019-2bc4b1d3bf14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d40dce93-b6a5-48b4-ae06-6b7aae4c2b32","keywords":null,"link":"/360/20201113_Visszaeso_bunozobol_terrorista_Becsben","timestamp":"2020. november. 13. 15:00","title":"Visszaeső bűnözőből terrorista: meg lehetett volna jósolni a bécsi vérengzést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b54074cb-fab2-4176-9631-85c3b7a52d94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az újrahasznosítható és lebomló anyagokból készülő új díszek energiafogyasztása 40 százalékkal alacsonyabb, mint a korábbiaké. ","shortLead":"Az újrahasznosítható és lebomló anyagokból készülő új díszek energiafogyasztása 40 százalékkal alacsonyabb, mint...","id":"20201113_kornyezetbarat_karacsonyi_kivilagitas_budapest_karacsony_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b54074cb-fab2-4176-9631-85c3b7a52d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e664d4-b968-4518-93cf-fd9847848fe3","keywords":null,"link":"/elet/20201113_kornyezetbarat_karacsonyi_kivilagitas_budapest_karacsony_gergely","timestamp":"2020. november. 13. 16:31","title":"Környezetbarátabbra cserélik a főváros karácsonyi díszeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1416da-b0ec-4434-a7ec-02c230ffa4e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper családja is elkapta a koronavírust.","shortLead":"A rapper családja is elkapta a koronavírust.","id":"20201114_Ismet_korhazba_kerult_Majka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be1416da-b0ec-4434-a7ec-02c230ffa4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f39da7-cb65-4ed6-a50c-13420c0a55e4","keywords":null,"link":"/elet/20201114_Ismet_korhazba_kerult_Majka","timestamp":"2020. november. 14. 20:18","title":"Ismét kórházba került Majka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287399a-8381-465c-a07f-38ba07c0e22d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"11 millió eurót különítenek el a tanítók és tanárok részére.","shortLead":"11 millió eurót különítenek el a tanítók és tanárok részére.","id":"20201113_Jutalmat_kapnak_a_pedagogusok_a_jarvany_idejen_vegzett_munkajukert_Szlovakiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e287399a-8381-465c-a07f-38ba07c0e22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c06c29-a1d4-4698-a4d0-b0744c5ac797","keywords":null,"link":"/elet/20201113_Jutalmat_kapnak_a_pedagogusok_a_jarvany_idejen_vegzett_munkajukert_Szlovakiaban","timestamp":"2020. november. 13. 15:12","title":"Jutalmat kapnak a pedagógusok a járvány idején végzett munkájukért Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f710a9ea-462a-4efe-a87b-ac7b1855ead4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szabadkígyós polgármestere a sajtóból tudta meg, hogy a felújítás után viheti az állami Ménesbirtok a kastélyt. Balogh József levelet írt a békési parlamenti képviselőknek, hogy segítsenek megakadályozni, hogy elvegyék azt tőlük.","shortLead":"Szabadkígyós polgármestere a sajtóból tudta meg, hogy a felújítás után viheti az állami Ménesbirtok a kastélyt. Balogh...","id":"20201113_A_fideszes_polgarmester_nem_adna_a_Menesbirtoknak_a_kastelyukat_de_nem_kerdeztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f710a9ea-462a-4efe-a87b-ac7b1855ead4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c9fcea-560f-43aa-8557-8d00272b0cfa","keywords":null,"link":"/kkv/20201113_A_fideszes_polgarmester_nem_adna_a_Menesbirtoknak_a_kastelyukat_de_nem_kerdeztek","timestamp":"2020. november. 13. 14:55","title":"A fideszes polgármester nem adná a Ménesbirtoknak a kastélyukat, de nem kérdezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11fe7c24-cf1e-45e7-a6d6-f947e4fbc7d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az SN8 prototípus harmadik tesztjénél derült ki, hogy szivárgással van dolguk, amit javítani kell.","shortLead":"Az SN8 prototípus harmadik tesztjénél derült ki, hogy szivárgással van dolguk, amit javítani kell.","id":"20201114_Elon_Musk_Csillaghajojaval_akadt_egy_kis_gond","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11fe7c24-cf1e-45e7-a6d6-f947e4fbc7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d1b4d1-9333-44ad-a820-f2d87a5f410c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201114_Elon_Musk_Csillaghajojaval_akadt_egy_kis_gond","timestamp":"2020. november. 14. 11:12","title":"Elon Musk Csillaghajójával akadt egy kis gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]