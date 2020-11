Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8f54b61-f184-4b0f-81ef-1b2df0e9f429","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony legújabb konzolját csütörtöktől lehet megvásárolni az európai régióban, de többen valószínűleg így is lemaradnak róla. A szívfájdalmukat egy ingyenes játék igyekszik enyhíteni.","shortLead":"A Sony legújabb konzolját csütörtöktől lehet megvásárolni az európai régióban, de többen valószínűleg így is lemaradnak...","id":"20201116_sony_playstation_5_ps5_megjelenes_szimulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8f54b61-f184-4b0f-81ef-1b2df0e9f429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5beffe-4694-42aa-9fc6-b477f7170443","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_sony_playstation_5_ps5_megjelenes_szimulator","timestamp":"2020. november. 16. 13:03","title":"Csináltak egy ingyenes játékot azoknak, akik lemaradtak a PlayStation 5-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de97612b-26be-4903-b934-821064c41004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajdú-Biharból és Borsod-Abaúj-Zemplénből is több új koronavírusos esetet jelentettek, mint a fővárosból.","shortLead":"Hajdú-Biharból és Borsod-Abaúj-Zemplénből is több új koronavírusos esetet jelentettek, mint a fővárosból.","id":"20201116_koronavirus_fertozes_szabolcs_szatmar_bereg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de97612b-26be-4903-b934-821064c41004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a8f3e6-14b5-4a56-a75a-eae737c8b532","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_koronavirus_fertozes_szabolcs_szatmar_bereg","timestamp":"2020. november. 16. 10:39","title":"Szabolcsban majdnem kétszer annyi új fertőzöttet azonosítottak, mint Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392e637c-14ed-451f-ada1-0d98e57973b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli földhivatal pályázatot hirdetett vasárnap több mint 1200 új lakás felépítésére az 1967-ben elfoglalt Kelet-Jeruzsálemben - jelentette a The Jerusalem Post című angol nyelvű hírportál. Az új telep palesztinok által lakott területeket vágna el egymástól.","shortLead":"Az izraeli földhivatal pályázatot hirdetett vasárnap több mint 1200 új lakás felépítésére az 1967-ben elfoglalt...","id":"20201115_Tobb_mint_1200_uj_lakas_felepitesere_hirdettek_palyazatot_KeletJeruzsalemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=392e637c-14ed-451f-ada1-0d98e57973b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa8379c-1f75-4dd6-9ddc-6aeaa2b769ba","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Tobb_mint_1200_uj_lakas_felepitesere_hirdettek_palyazatot_KeletJeruzsalemben","timestamp":"2020. november. 15. 20:26","title":"Több mint 1200 új lakás felépítésére hirdettek pályázatot Kelet-Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6cd3059-1051-4f75-a7b1-e8c6b02e9f9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Félti az egészségét.","shortLead":"Félti az egészségét.","id":"20201114_Nem_jatszik_tobbet_Torocsik_Mari","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6cd3059-1051-4f75-a7b1-e8c6b02e9f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca5d5c15-08ff-4196-9e6a-e3230ae05ba6","keywords":null,"link":"/kultura/20201114_Nem_jatszik_tobbet_Torocsik_Mari","timestamp":"2020. november. 14. 21:02","title":"Nem játszik többet Törőcsik Mari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f17be727-e7cc-44b1-b88c-7c6bcd5e304f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Orbán Viktor búcsúbeszédében úgy fogalmazott, a költő és egykori kulturális államtitkár stratégosz, ízig-vérig magyar volt.","shortLead":"Orbán Viktor búcsúbeszédében úgy fogalmazott, a költő és egykori kulturális államtitkár stratégosz, ízig-vérig magyar...","id":"20201114_Eltemettek_Szocs_Gezat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f17be727-e7cc-44b1-b88c-7c6bcd5e304f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"676d4501-02f3-4502-a011-440d4f0ba28b","keywords":null,"link":"/kultura/20201114_Eltemettek_Szocs_Gezat","timestamp":"2020. november. 14. 16:47","title":"Eltemették Szőcs Gézát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b08eab8-a1d0-409e-8bb6-f640c2b7c7df","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az izraeli jobboldal és a palesztin szélsőségesek 1995-ben minden eszközt bevetettek, hogy megakadályozzák a Jichák Rabin munkapárti miniszterelnök által nyélbeütött békemegállapodás végrehajtását. Ma a Netanjahu vezette Izrael egyre több arab országgal szót ért.","shortLead":"Az izraeli jobboldal és a palesztin szélsőségesek 1995-ben minden eszközt bevetettek, hogy megakadályozzák a Jichák...","id":"202046__rabin_azallamferfi__felenk_katona__oslo_oroksege__beke_vele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b08eab8-a1d0-409e-8bb6-f640c2b7c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7140de76-0f4b-4993-8537-9c47b826d2d8","keywords":null,"link":"/360/202046__rabin_azallamferfi__felenk_katona__oslo_oroksege__beke_vele","timestamp":"2020. november. 15. 16:00","title":"Netanjahu uszított ellene, de sokat köszönhet 25 éve meggyilkolt elődjének, Rabinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rendkívül drasztikus járványügyi intézkedéseket jelentett be az osztrák kancellár. ","shortLead":"Rendkívül drasztikus járványügyi intézkedéseket jelentett be az osztrák kancellár. ","id":"20201114_Ausztriaban_egesz_napos_lesz_a_kijarasi_korlatozas_talalkozni_csak_a_kozeli_hozzatartozokkal_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37ba019-5391-43fc-9d55-1ec6e86b8602","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201114_Ausztriaban_egesz_napos_lesz_a_kijarasi_korlatozas_talalkozni_csak_a_kozeli_hozzatartozokkal_lehet","timestamp":"2020. november. 14. 17:36","title":"Ausztriában egész napos lesz a kijárási korlátozás, találkozni csak a közeli hozzátartozókkal lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09608ac5-8542-4cca-b3c4-9dca3813a78a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentősen emelkedett a fertőzöttek száma, ezzel együtt az egészségügy leterheltsége is nő. Az Emmi államtitkára szerint az iskolák nem képeznek gócpontokat, és készülnek a hetenkénti tesztelésre.","shortLead":"Jelentősen emelkedett a fertőzöttek száma, ezzel együtt az egészségügy leterheltsége is nő. Az Emmi államtitkára...","id":"20201116_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09608ac5-8542-4cca-b3c4-9dca3813a78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1549ed0-aa66-4939-b199-8a3d079f62bb","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_operativ_torzs","timestamp":"2020. november. 16. 13:15","title":"Müller: Gyógyszerfelvásárlási hullám indult az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]