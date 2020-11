Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d242baf5-7986-42a7-a368-0c4dd5b9697c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201115_pfizer_vakcina_90_kijarasi_tilalom_memek_messenger_virus_eltuneses_mod_koronavirus_lyukacsos_sajt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d242baf5-7986-42a7-a368-0c4dd5b9697c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e3ddfc-b647-41d2-ad88-0caaec330e41","keywords":null,"link":"/tudomany/20201115_pfizer_vakcina_90_kijarasi_tilalom_memek_messenger_virus_eltuneses_mod_koronavirus_lyukacsos_sajt","timestamp":"2020. november. 15. 12:03","title":"Ez történt: Beindította a mémgyárat a kijárási tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rendkívül drasztikus járványügyi intézkedéseket jelentett be az osztrák kancellár. ","shortLead":"Rendkívül drasztikus járványügyi intézkedéseket jelentett be az osztrák kancellár. ","id":"20201114_Ausztriaban_egesz_napos_lesz_a_kijarasi_korlatozas_talalkozni_csak_a_kozeli_hozzatartozokkal_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37ba019-5391-43fc-9d55-1ec6e86b8602","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201114_Ausztriaban_egesz_napos_lesz_a_kijarasi_korlatozas_talalkozni_csak_a_kozeli_hozzatartozokkal_lehet","timestamp":"2020. november. 14. 17:36","title":"Ausztriában egész napos lesz a kijárási korlátozás, találkozni csak a közeli hozzátartozókkal lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy szakaszon buszok viszik az embereket.","shortLead":"Egy szakaszon buszok viszik az embereket.","id":"20201114_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_Szolnok_es_Budapest_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf3f9fd-d77f-449a-aa44-b1a2d28e1152","keywords":null,"link":"/itthon/20201114_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_Szolnok_es_Budapest_kozott","timestamp":"2020. november. 14. 18:46","title":"Gázolás miatt késnek a vonatok Szolnok és Budapest között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1694b18-cce9-4fd7-8dc4-fc94093892eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az intenzív osztályon csaptak fel a lángok, koronavírussal fertőzöttek az áldozatok.","shortLead":"Az intenzív osztályon csaptak fel a lángok, koronavírussal fertőzöttek az áldozatok.","id":"20201114_Tizen_haltak_meg_egy_korhaztuzben_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1694b18-cce9-4fd7-8dc4-fc94093892eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490bec35-3d50-49a8-a27f-fd2f5b07a408","keywords":null,"link":"/vilag/20201114_Tizen_haltak_meg_egy_korhaztuzben_Romaniaban","timestamp":"2020. november. 14. 21:39","title":"Tízen haltak meg egy kórháztűzben Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b974d38-74b1-47f9-99f1-b92407f5b6fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfőtől 93 kórházban lesznek ott a katonák, hogy segítsék a koronavírus-járvány elleni védekezés során az egészségügyi feladatok ellátását - mondta a honvédelmi miniszter az M1 vasárnap esti műsorában.","shortLead":"Hétfőtől 93 kórházban lesznek ott a katonák, hogy segítsék a koronavírus-járvány elleni védekezés során az egészségügyi...","id":"20201115_Benko_hetfotol_93_korhazban_lesznek_ott_a_katonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b974d38-74b1-47f9-99f1-b92407f5b6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a03e10a-8fa3-4bb8-9685-ef544ead3cb2","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Benko_hetfotol_93_korhazban_lesznek_ott_a_katonak","timestamp":"2020. november. 15. 21:48","title":"Benkő: hétfőtől 93 kórházban lesznek ott a katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19034707-0947-4a23-a179-40a30833dde6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Régóta működik, éveken át viselte a \"megbízható bolt\" plecsnit, most viszont elérhetetlenné vált a Turbado nevű webáruház. Amelyről kevesen tudták, de valójában nem is webáruház volt: az eszközök eladása helyett – egy saját megfogalmazása szerint \"forradalmian új\" modellt alkalmazva – sokszor csak bérbe adta a készülékeket. Emiatt aztán sokan kerülhetnek most bajba azok közül is, akiknek már hónapok óta a zsebükben van a megrendelt telefon, asztalukon a laptop, szobájukban a tévé.","shortLead":"Régóta működik, éveken át viselte a \"megbízható bolt\" plecsnit, most viszont elérhetetlenné vált a Turbado nevű...","id":"20201116_turbado_csod_webaruhaz_bezaras_berles_mnb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19034707-0947-4a23-a179-40a30833dde6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835d974f-2a89-49da-9795-482a09668518","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_turbado_csod_webaruhaz_bezaras_berles_mnb","timestamp":"2020. november. 16. 08:03","title":"Bedőlhetett az egyik legnépszerűbb mobilbolt – igazából nem is adták el a termékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e582f8d9-9a9f-4982-bd0c-dfb53c101196","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hatvanhétre nőtt a Fülöp-szigeteken pusztító Vamco tájfun halálos áldozatainak száma az ázsiai ország katasztrófavédelmének vasárnapi jelentése szerint.","shortLead":"Hatvanhétre nőtt a Fülöp-szigeteken pusztító Vamco tájfun halálos áldozatainak száma az ázsiai ország...","id":"20201115_Tovabb_nott_a_halalos_aldozatok_szama_a_Fulopszigeten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e582f8d9-9a9f-4982-bd0c-dfb53c101196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2da0fed-0e85-43a6-86ea-93e83763fccd","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Tovabb_nott_a_halalos_aldozatok_szama_a_Fulopszigeten","timestamp":"2020. november. 15. 09:55","title":"Tovább nőtt a halálos áldozatok száma a Fülöp-szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egészségügyben dolgozók, látván a járványügyi helyzetet, szinte biztos, hogy kihozzák magukból a maximumot - mondta az egészségügy teljesítőképességéről a Semmelweis Egyetem (SE) rektora a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.","shortLead":"Az egészségügyben dolgozók, látván a járványügyi helyzetet, szinte biztos, hogy kihozzák magukból a maximumot - mondta...","id":"20201115_Merkely_ujabb_nagy_koronavirusfelmeres_lesz_az_orszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516d21e0-87a1-4852-b588-32a89d8d7ebb","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Merkely_ujabb_nagy_koronavirusfelmeres_lesz_az_orszagban","timestamp":"2020. november. 15. 10:13","title":"Merkely: újabb nagy koronavírus-felmérés lesz az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]