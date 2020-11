Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24035302-6322-424e-be78-59581d88fa24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érthetetlen, mi történt: jó pár víruskergető malware-ként, azaz rosszindulatú programként azonosította a Dell nyomtatók illesztőprogramjait, komoly gondot okozva ezzel a felhasználóknak és persze a nyomtatógyártónak is.","shortLead":"Érthetetlen, mi történt: jó pár víruskergető malware-ként, azaz rosszindulatú programként azonosította a Dell nyomtatók...","id":"20201116_dell_nyomtatok_illesztoprogramjai_malware","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24035302-6322-424e-be78-59581d88fa24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b37910-487b-4793-8c5f-e6d706b06903","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_dell_nyomtatok_illesztoprogramjai_malware","timestamp":"2020. november. 16. 06:33","title":"Véletlenül vírusosnak tűnő fájlokat küldött ki nyomtatóira a Dell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök egyszer már átesett a koronavírus-fertőzésen.","shortLead":"A brit miniszterelnök egyszer már átesett a koronavírus-fertőzésen.","id":"20201116_boris_johnson_karanten_brit_miniszterelnok_koronavirus_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90c6e8e-0900-4538-9edb-01e228d7ca90","keywords":null,"link":"/vilag/20201116_boris_johnson_karanten_brit_miniszterelnok_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. november. 16. 05:40","title":"Fertőzésgyanú miatt megint karanténba vonult Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474403e0-1ef9-4d1b-ac2a-1b26e5004e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Belga tudósok szerint a D-vitamin-hiány a koronavírus lefolyására is hatással van: így nagyobb valószínűséggel alakul ki súlyosabb fertőzés.","shortLead":"Belga tudósok szerint a D-vitamin-hiány a koronavírus lefolyására is hatással van: így nagyobb valószínűséggel alakul...","id":"20201116_d_vitamin_immunrendszer_leguti_fertozesek_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=474403e0-1ef9-4d1b-ac2a-1b26e5004e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7aff4ca-b42b-4177-97fa-96060f1a5009","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_d_vitamin_immunrendszer_leguti_fertozesek_koronavirus","timestamp":"2020. november. 16. 09:03","title":"Kutatóorvosok üzenik: ha jót akar magának, szedjen D-vitamint a következő hónapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus abban is különbözik a korábbi évek nagyobb járványaitól, hogy ezúttal Nyugat- és Közép-Európában nem egzotikus, távoli országok híreiként olvashatunk az eseményekről, ezúttal mi vagyunk az egyik középpont. Cikksorozatunk első részében azt mutatjuk be, hogy Oroszország és Európa keleti határvidékének gazdaságára miként hatott a járvány.","shortLead":"A koronavírus abban is különbözik a korábbi évek nagyobb járványaitól, hogy ezúttal Nyugat- és Közép-Európában nem...","id":"20201116_covid_feltorekvo_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6766013c-c820-46cc-aa91-38f1ded9f5fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201116_covid_feltorekvo_oroszorszag","timestamp":"2020. november. 16. 14:00","title":"Gyenge orosz gazdaságot ütött meg a járvány, a vakcinában reménykedhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef170794-3d70-4b27-9229-1163c02d2980","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamar össze lehet szedni a teljes évi díjat bírságként is, ha valaki nem figyel oda. ","shortLead":"Hamar össze lehet szedni a teljes évi díjat bírságként is, ha valaki nem figyel oda. ","id":"20201116_kiszamlazas_kotelezo_biztositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef170794-3d70-4b27-9229-1163c02d2980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d0bf6f-649b-4230-a0bf-c972de3a35d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_kiszamlazas_kotelezo_biztositas","timestamp":"2020. november. 16. 10:49","title":"Akár napi 1200 forintot is kiszámláznak annak, aki kötelező nélkül autózik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84f7e88-f991-4a7f-b087-aa8b57257174","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy győri kézilabdázó, köztük Görbicz Anita is pozitív koronavírustesztet produkált, írja a Győri Audi ETO KC hivatalos honlapja.","shortLead":"Négy győri kézilabdázó, köztük Görbicz Anita is pozitív koronavírustesztet produkált, írja a Győri Audi ETO KC...","id":"20201115_Gorbicz_Anita_koronavirusos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d84f7e88-f991-4a7f-b087-aa8b57257174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfbb9807-aac8-4325-ac2c-3c9303524135","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Gorbicz_Anita_koronavirusos","timestamp":"2020. november. 15. 20:04","title":"Görbicz Anita koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f2d92-4ac6-41ca-a764-86d0ee520ce5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Észtországból indult Bolt tovább terjeszkedik Magyarországon.","shortLead":"Az Észtországból indult Bolt tovább terjeszkedik Magyarországon.","id":"202046_bolt_hssc_szolgaltatokozpont_eszt_innovacioval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a72f2d92-4ac6-41ca-a764-86d0ee520ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63664519-fd72-4aa5-bd0f-3bbff0d104ff","keywords":null,"link":"/360/202046_bolt_hssc_szolgaltatokozpont_eszt_innovacioval","timestamp":"2020. november. 16. 12:00","title":"Finnugor koprodukció: milliárdos bevétel, 40%-os profit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f72f911-b8c1-4372-9aa3-dd9fc55be7ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csungkingi konzul hőstettéről készült videó bejárta a közösségi médiát.

","shortLead":"A csungkingi konzul hőstettéről készült videó bejárta a közösségi médiát.

","id":"20201117_fuldoklo_eletmentes_brit_diplomata_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f72f911-b8c1-4372-9aa3-dd9fc55be7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43b580d-ca07-40bc-8191-14b996208d00","keywords":null,"link":"/elet/20201117_fuldoklo_eletmentes_brit_diplomata_kina","timestamp":"2020. november. 17. 12:26","title":"Fuldokló életét mentette meg egy brit diplomata Kínában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]