[{"available":true,"c_guid":"1fa2e09d-d590-4e89-b19d-350bd93289aa","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az amerikai lapban megjelent írásban az áll, hogy megfelelő jogi eszközök híján az unió maga sem tudja, hogyan mászhat ki a csávából a gigantikus helyreállítási alap blokkolása után.","shortLead":"Az amerikai lapban megjelent írásban az áll, hogy megfelelő jogi eszközök híján az unió maga sem tudja, hogyan mászhat...","id":"20201117_magyarorszag_eu_veto_orban_new_york_times","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fa2e09d-d590-4e89-b19d-350bd93289aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d485e3-858f-4138-8194-ba2e061c48b4","keywords":null,"link":"/360/20201117_magyarorszag_eu_veto_orban_new_york_times","timestamp":"2020. november. 17. 07:30","title":"New York Times: Orbán és a lengyelek túszul ejtették az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c58855-cdaf-422f-9c07-5590cd5e8ede","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A dániai nyérceket levágását azért kezdeményezték, mert a koronavírus egy új mutációjával fertőződtek meg.","shortLead":"A dániai nyérceket levágását azért kezdeményezték, mert a koronavírus egy új mutációjával fertőződtek meg.","id":"20201118_mogens_jensen_koronavirus_nyerc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72c58855-cdaf-422f-9c07-5590cd5e8ede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96c4fde-8b5b-4004-b683-c4cb04de0d2e","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_mogens_jensen_koronavirus_nyerc","timestamp":"2020. november. 18. 14:54","title":"Belebukott a dán mezőgazdasági miniszter a nyércek levágásának tervébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f72f911-b8c1-4372-9aa3-dd9fc55be7ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csungkingi konzul hőstettéről készült videó bejárta a közösségi médiát.

