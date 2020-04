Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ce1ca92-74e6-43e8-a74c-4543da9ddac6","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Karaktergyilkosságnak is beillene az a minap megjelent tanulmány, amely megfontolandó érvekkel tépdesi a szabadságharc lánglelkű költőjének politikusi és katonai babérkoszorúját. A vitairat szerzője szerint Petőfi költőnek zseni volt, de a 48-as forradalom után emberként sorozatosan megbukott. ","shortLead":"Karaktergyilkosságnak is beillene az a minap megjelent tanulmány, amely megfontolandó érvekkel tépdesi a szabadságharc...","id":"202016__petofi_legenda_nelkul__2000__teveszmek__felresoporhetetlen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ce1ca92-74e6-43e8-a74c-4543da9ddac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9abee73-aec8-408f-9149-e3c78ad94b3e","keywords":null,"link":"/360/202016__petofi_legenda_nelkul__2000__teveszmek__felresoporhetetlen","timestamp":"2020. április. 21. 19:30","title":"Petőfi beleragadt a vezérszerepbe, pedig katonaként és politikusként is sokszor hibázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cégek 40 százalékának hitel kell, hogy béreket adjon, a vállalatok közel tizede már most fizetésképtelen.","shortLead":"A cégek 40 százalékának hitel kell, hogy béreket adjon, a vállalatok közel tizede már most fizetésképtelen.","id":"20200421_MNB_bankok_hitel_nagy_marton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d20dc3f-aafb-4a71-b87d-2191ac47ceb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_MNB_bankok_hitel_nagy_marton","timestamp":"2020. április. 21. 13:26","title":"MNB-alelnök: Majdnem az ötödére zuhanhat a bankok nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4e69c4-8723-4bf5-9756-ebf8e82d0581","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Missouri dollármilliárdokat követel az ázsiai országtól.\r

","shortLead":"Missouri dollármilliárdokat követel az ázsiai országtól.\r

","id":"20200422_koronavirus_jarvany_egyesult_allamok_missouri_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b4e69c4-8723-4bf5-9756-ebf8e82d0581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11bac2e-9bc1-4baa-9c6f-79ba5ff0fb56","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_koronavirus_jarvany_egyesult_allamok_missouri_kina","timestamp":"2020. április. 22. 11:43","title":"Beperelte Kínát az egyik amerikai állam a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65085e21-da76-484c-9ca7-d71325f54f41","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Soha nem látott keresletcsökkenést okozott az olajiparban a járvány és a piacokért folyó harc, ami alapjaiban rázza meg az ágazatot. Kérdés, segít-e bármilyen termeléskorlátozás.","shortLead":"Soha nem látott keresletcsökkenést okozott az olajiparban a járvány és a piacokért folyó harc, ami alapjaiban rázza meg...","id":"202016__tortenelmi_olajsokk__globalis_perpatvar__vesztesek__csak_vigyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65085e21-da76-484c-9ca7-d71325f54f41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe7522d-ea3e-45f2-8c6d-a67c175eefff","keywords":null,"link":"/360/202016__tortenelmi_olajsokk__globalis_perpatvar__vesztesek__csak_vigyek","timestamp":"2020. április. 21. 11:00","title":"Nulla alatti olajár? A koronavírus elintézte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már akár napi hat órányi munkaidőre igényelhető az állami bértámogatás, viszont még mindig csak maximum a minimálbér kétszerese után, és az állam csak a kieső bér 70 százalékát fedezi. A támogatás alapja már nem a távolléti díj, hanem az alapbér, ami sok munkavállaló esetében alacsonyabb.","shortLead":"Már akár napi hat órányi munkaidőre igényelhető az állami bértámogatás, viszont még mindig csak maximum a minimálbér...","id":"20200422_A_kormany_bovitette_a_bertamogatast_de_egy_kis_sporolast_is_eszkozolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f2a0f1-f0de-48a5-a8ca-895a8570d471","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_A_kormany_bovitette_a_bertamogatast_de_egy_kis_sporolast_is_eszkozolt","timestamp":"2020. április. 22. 10:10","title":"A kormány bővítette a bértámogatást, de egy kis spórolást is eszközölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5281fc5e-0e8c-4c64-bb90-b133ca1310c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Világszerte a gazdasági vezetők közel kétharmada elhúzódó válságra számít, ötödük pedig dupla válságra. A vezető üzletemberek tizede szerint a járvány a cége puszta létét fenyegeti.","shortLead":"Világszerte a gazdasági vezetők közel kétharmada elhúzódó válságra számít, ötödük pedig dupla válságra. A vezető...","id":"20200422_Megkerdeztek_par_ezer_cegvezetot_milyen_valsagra_szamitanak_az_eredmeny_nem_szivderito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5281fc5e-0e8c-4c64-bb90-b133ca1310c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ec56b7-b05a-4b0a-8b93-e650b6c4c975","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_Megkerdeztek_par_ezer_cegvezetot_milyen_valsagra_szamitanak_az_eredmeny_nem_szivderito","timestamp":"2020. április. 22. 14:59","title":"Megkérdeztek pár ezer cégvezetőt, milyen válságra számítanak, az eredmény cseppet sem szívderítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook nem akar az amerikai kormány döntése ellen menni, de az államok szintjén hozott korlátozásokat sem hagyhatja figyelmen kívül.","shortLead":"A Facebook nem akar az amerikai kormány döntése ellen menni, de az államok szintjén hozott korlátozásokat sem hagyhatja...","id":"20200421_koronavirus_jarvany_egyesult_allamok_karanten_tuntetes_facebook_donald_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96cfed26-4b2a-40e2-98ee-fb8a8297a229","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_koronavirus_jarvany_egyesult_allamok_karanten_tuntetes_facebook_donald_trump","timestamp":"2020. április. 21. 08:33","title":"Koronavírus: gáncsolja a karanténellenes tüntetések szervezését a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már látszanak a foglalkoztatási számokon a járvány hatásai.","shortLead":"Már látszanak a foglalkoztatási számokon a járvány hatásai.","id":"20200421_idosek_alacsony_vegzettseguek_leepitesek_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee375ad3-2329-4d67-86ce-308a1a121487","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_idosek_alacsony_vegzettseguek_leepitesek_koronavirus","timestamp":"2020. április. 21. 08:25","title":"Az idősekkel és az alacsony végzettségűekkel kezdték az elbocsátásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]