[{"available":true,"c_guid":"62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár járványkórházról van szó, már nem tudnak venni új eszközt.","shortLead":"Bár járványkórházról van szó, már nem tudnak venni új eszközt.","id":"20201116_Jahn_Ferenc_korhaz_onkormanyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1875d013-2dad-4488-bfc6-b9f8fce2e229","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Jahn_Ferenc_korhaz_onkormanyzat","timestamp":"2020. november. 16. 17:32","title":"Az önkormányzattól kér pénzt defibrillátorra a Jahn Ferenc kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5099908c-d5f9-4623-b3cb-36a46cbb4f43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legújabb Ford F-150-ben olyan első ülések lesznek, amelyek szinte tökéletes ággyá alakíthatók.","shortLead":"A legújabb Ford F-150-ben olyan első ülések lesznek, amelyek szinte tökéletes ággyá alakíthatók.","id":"20201117_Ramegy_a_kocsiban_alvasra_Amerika_legnepszerubb_autoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5099908c-d5f9-4623-b3cb-36a46cbb4f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d2fd01-70f9-4454-8405-74f41c43dc7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_Ramegy_a_kocsiban_alvasra_Amerika_legnepszerubb_autoja","timestamp":"2020. november. 17. 10:20","title":"Aludni biztos, hogy jó lesz Amerika legnépszerűbb autójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7016a82c-9844-4be8-9fe0-5ab03b1ec6c4","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Árbevételtől függetlenül mentesülnének a kis- és középvállalkozások az iparűzési adó megfizetése alól, így akár a 87 milliárd forintot besöprő Mészáros Lőrincnek sem kellene adót fizetnie jövőre bizonyos cégei után. Az önkormányzatok jelentős része meg belerokkanna az újabb elvonásba.","shortLead":"Árbevételtől függetlenül mentesülnének a kis- és középvállalkozások az iparűzési adó megfizetése alól, így akár a 87...","id":"20201117_Parragh_Laszlo_iparuzesi_ado_onkormanyzatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7016a82c-9844-4be8-9fe0-5ab03b1ec6c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697d90db-d29e-4ecf-a989-571ee80445f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_Parragh_Laszlo_iparuzesi_ado_onkormanyzatok","timestamp":"2020. november. 17. 17:00","title":"Parragh László ötlete alapján Mészáros Lőrinc több cége is mentesülne az iparűzési adó alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0facdc-948b-48fd-a928-a910a3c21123","c_author":"László Róbert","category":"360","description":"Az is része a felkészülésnek 2022-re, hogy az ellenzék képes legyen dinamikusan alkalmazkodni a Fidesz választásirendszer-machinációihoz. Sőt, a Political Capital választási szakértője szerint ezek akár még lendületet is adhatnak, de csak akkor, ha az ellenzék nem túlélésre, hanem győzelemre játszik. A hvg360 vitasorozatának újabb darabja. ","shortLead":"Az is része a felkészülésnek 2022-re, hogy az ellenzék képes legyen dinamikusan alkalmazkodni a Fidesz...","id":"20201118_Laszlo_Robert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c0facdc-948b-48fd-a928-a910a3c21123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77be71a5-ce78-41a5-96d0-e17711b7342f","keywords":null,"link":"/360/20201118_Laszlo_Robert","timestamp":"2020. november. 18. 07:00","title":"László Róbert: A Fidesz nem szuperhatékony csodafegyvereket gyárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint a vezérigazgató fel sem mondhatta volna a kollektív szerződést, ezért bíróságra mennek.","shortLead":"A szakszervezet szerint a vezérigazgató fel sem mondhatta volna a kollektív szerződést, ezért bíróságra mennek.","id":"20201117_Egyre_nagyobb_gondban_a_Dunaferr","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8b3718-d816-4ce2-9eb5-47c3bb25c16e","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_Egyre_nagyobb_gondban_a_Dunaferr","timestamp":"2020. november. 17. 11:19","title":"Egyre nagyobb gondban a Dunaferr, bíróság döntheti el van-e egyáltalán a cégnek törvényes vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be8a1de-2951-4472-a260-003da656c5c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai multi a felhőalapú szolgáltatásokat fejlesztő Banzai Cloudot vásárolja meg.","shortLead":"Az amerikai multi a felhőalapú szolgáltatásokat fejlesztő Banzai Cloudot vásárolja meg.","id":"20201116_cisco_systems_banzai_cloud_felvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6be8a1de-2951-4472-a260-003da656c5c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25c915c-58e6-418f-ab81-4e8f438a3b2f","keywords":null,"link":"/kkv/20201116_cisco_systems_banzai_cloud_felvasarlas","timestamp":"2020. november. 16. 15:55","title":"Magyar céget vesz a Cisco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e20e85-5ea0-4a47-8059-8d78099d105f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"2013. június 22-én kerül színre az Alföldi-féle Nemzeti társulatának utolsó előadása, a Mephisto. A bemutatón hatalmas tömeg búcsúztatja a színházigazgatót, és vele egy korszakot is. Nemzeti Dokumentumfilm, negyedik, befejező rész. ","shortLead":"2013. június 22-én kerül színre az Alföldi-féle Nemzeti társulatának utolsó előadása, a Mephisto. A bemutatón hatalmas...","id":"20201117_Doku360_Nemzeti_Dokumentumfilm_negyedik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96e20e85-5ea0-4a47-8059-8d78099d105f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79472df9-0315-4a82-891c-368e708f638c","keywords":null,"link":"/360/20201117_Doku360_Nemzeti_Dokumentumfilm_negyedik_resz","timestamp":"2020. november. 17. 19:00","title":"Doku360: \"Eltűnik, elveszik, szétesik, megszűnik, de megcsináltuk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A sajtószabadságról, az Indexről és a CEU-ról is kérdezték az igazságügyi minisztert a BBC HARDtalk című műsorában. Varga Judit szerint kérdések helyett unalomig ismert vádaskodást, elfogultságot és liberális lózungokat kapott. Az interjú közben azonban néhány esetben nem konkrétan a feltett kérdésre válaszolt, inkább a jól ismert kormányzati kommunikációs fogásokat alkalmazta, ahogy erre a riporter is emlékeztette. Megnéztük a teljes interjút, hogy önnek már ne kelljen. ","shortLead":"A sajtószabadságról, az Indexről és a CEU-ról is kérdezték az igazságügyi minisztert a BBC HARDtalk című műsorában...","id":"20201118_Varga_Judit_BBC_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62658897-adc2-46b4-bed8-2d5e53c64ae3","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_Varga_Judit_BBC_interju","timestamp":"2020. november. 18. 12:10","title":"Ilyen, amikor Varga Judit valódi újságírói kérdéseket kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]