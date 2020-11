Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6d9752e-80c3-455e-9991-060f63e18a98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nemcsak az autós, de a kerékpáros vagy robogós parkolást is egyszerűsítenék a VI. kerületben.","shortLead":"Nemcsak az autós, de a kerékpáros vagy robogós parkolást is egyszerűsítenék a VI. kerületben.","id":"20201118_Keruleti_lakos_parkolohely_Terezvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6d9752e-80c3-455e-9991-060f63e18a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1147550-3a79-4f66-88d8-a64e191ef020","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Keruleti_lakos_parkolohely_Terezvaros","timestamp":"2020. november. 18. 08:46","title":"Kerületi lakosoknak fenntartott parkolóhelyeket jelölnek ki Terézvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e44fd7e-25a4-4d66-bb72-3755d0a64dfc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai cég fejlesztése minden eddig ismert oltóanyagnál hatásosabb lehet. Előnye, hogy mínusz húsz fokon is lehet tárolni, a tesztalanyok pedig csak enyhe mellékhatásokról számoltak be. ","shortLead":"Az amerikai cég fejlesztése minden eddig ismert oltóanyagnál hatásosabb lehet. Előnye, hogy mínusz húsz fokon is lehet...","id":"20201116_Vedettseg_amerikai_vakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e44fd7e-25a4-4d66-bb72-3755d0a64dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72ebccf-6202-4159-a3c8-e5ecbf0d6c20","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_Vedettseg_amerikai_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 16. 13:39","title":"94,5 százalékos védettséget nyújt a Moderna koronavírus elleni vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0facdc-948b-48fd-a928-a910a3c21123","c_author":"László Róbert","category":"360","description":"Az is része a felkészülésnek 2022-re, hogy az ellenzék képes legyen dinamikusan alkalmazkodni a Fidesz választásirendszer-machinációihoz. Sőt, a Political Capital választási szakértője szerint ezek akár még lendületet is adhatnak, de csak akkor, ha az ellenzék nem túlélésre, hanem győzelemre játszik. A hvg360 vitasorozatának újabb darabja. ","shortLead":"Az is része a felkészülésnek 2022-re, hogy az ellenzék képes legyen dinamikusan alkalmazkodni a Fidesz...","id":"20201118_Laszlo_Robert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c0facdc-948b-48fd-a928-a910a3c21123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77be71a5-ce78-41a5-96d0-e17711b7342f","keywords":null,"link":"/360/20201118_Laszlo_Robert","timestamp":"2020. november. 18. 07:00","title":"László Róbert: A Fidesz nem szuperhatékony csodafegyvereket gyárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarországi állapotokról az önmagában sokat elárul, hogy a fideszesek közel harmada szerint elfogadható, ha a politika befolyásolja a médiát. A HVG-t ugyanakkor a lakosság a második leghitelesebb hírforrásnak tartja. ","shortLead":"A magyarországi állapotokról az önmagában sokat elárul, hogy a fideszesek közel harmada szerint elfogadható, ha...","id":"20201117_media_mertekelemzo_muhely_median_sajto_hitelesseg_olvasottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cb02760-d9a5-40a5-b84b-7d069a230b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc106951-837e-466b-9d0c-16051382f5ba","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_media_mertekelemzo_muhely_median_sajto_hitelesseg_olvasottsag","timestamp":"2020. november. 17. 15:30","title":"18 ábrán mutatjuk meg, milyen a Fidesz alkotta sajtószabadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz azt mondta, a vakcina csak egy újabb eszköz lesz, ami nem helyettesíti az eddigieket.","shortLead":"Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz azt mondta, a vakcina csak egy újabb eszköz lesz, ami nem helyettesíti az eddigieket.","id":"20201116_who_vakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c77facd7-87d2-46ae-8a63-b4b13a87f3d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_who_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. november. 16. 15:48","title":"A WHO elnöke szerint a vakcinától még nem fog véget érni a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"320a9ebb-4bf0-4e27-ad19-f8b9d9390bbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Omega frontembere Benkő László utolsó napjairól beszélt a TV2 adásában.","shortLead":"Az Omega frontembere Benkő László utolsó napjairól beszélt a TV2 adásában.","id":"20201118_Kobor_Janos_Egy_Benko_Laci_nem_tud_meghalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=320a9ebb-4bf0-4e27-ad19-f8b9d9390bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193cfef4-d1f8-4edb-82f8-d2ac95675cce","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Kobor_Janos_Egy_Benko_Laci_nem_tud_meghalni","timestamp":"2020. november. 18. 09:55","title":"Kóbor János: Egy Benkő Laci nem tud meghalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világ leggazdagabb embere 10 milliárd dolláros adakozást ígért, most osztotta ki ebből az első 791 milliót.","shortLead":"A világ leggazdagabb embere 10 milliárd dolláros adakozást ígért, most osztotta ki ebből az első 791 milliót.","id":"20201117_Jeff_Bezos_klimavedelem_adakozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4c3bfd-4874-46aa-a99c-ebc119bc8a6d","keywords":null,"link":"/zhvg/20201117_Jeff_Bezos_klimavedelem_adakozas","timestamp":"2020. november. 17. 11:37","title":"Közel 800 millió dollárt ad Jeff Bezos klímavédelmi célokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58d4ba8-af7e-41d9-9588-d68a66459c76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó legújabb V8-as terepjáróra abszolút nem a CO2-kibocsátás csökkentéséről szól. ","shortLead":"Az amerikai gyártó legújabb V8-as terepjáróra abszolút nem a CO2-kibocsátás csökkentéséről szól. ","id":"20201117_semmi_politikai_korrektseg_itt_a_64_literes_motort_kapott_uj_jeep_wrangler","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f58d4ba8-af7e-41d9-9588-d68a66459c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1984e76d-cd4c-4cb3-ac63-d59723b8ca30","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_semmi_politikai_korrektseg_itt_a_64_literes_motort_kapott_uj_jeep_wrangler","timestamp":"2020. november. 17. 07:59","title":"Semmi politikai korrektség: itt a 6,4 literes motort kapott új Jeep Wrangler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]