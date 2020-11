Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"320a9ebb-4bf0-4e27-ad19-f8b9d9390bbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Omega frontembere Benkő László utolsó napjairól beszélt a TV2 adásában.","shortLead":"Az Omega frontembere Benkő László utolsó napjairól beszélt a TV2 adásában.","id":"20201118_Kobor_Janos_Egy_Benko_Laci_nem_tud_meghalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=320a9ebb-4bf0-4e27-ad19-f8b9d9390bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193cfef4-d1f8-4edb-82f8-d2ac95675cce","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Kobor_Janos_Egy_Benko_Laci_nem_tud_meghalni","timestamp":"2020. november. 18. 09:55","title":"Kóbor János: Egy Benkő Laci nem tud meghalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b3d42d-36b2-47f0-bb51-68207b55e1fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság messze 3 másodperc alatt gyorsul fel állóhelyzetből 100-as tempóra. ","shortLead":"Az újdonság messze 3 másodperc alatt gyorsul fel állóhelyzetből 100-as tempóra. ","id":"20201119_mindig_van_feljebb_meg_sportosabb_lett_uj_mclaren_620r_novitec","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20b3d42d-36b2-47f0-bb51-68207b55e1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa584e8-8478-4860-929c-5a606338fcdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_mindig_van_feljebb_meg_sportosabb_lett_uj_mclaren_620r_novitec","timestamp":"2020. november. 19. 06:41","title":"Mindig van feljebb: még sportosabb lett új McLaren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f10470aa-b912-42b4-98e2-e83961c4d881","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple időnként, általában valamilyen jeles nap alkalmával aktivitásra buzdító kihívásokkal szembesíti okosóráinak tulajdonosait. Közeleg a nagy észak-amerikai ünnep, a hálaadás, és vele együtt egy újabb kihívás.","shortLead":"Az Apple időnként, általában valamilyen jeles nap alkalmával aktivitásra buzdító kihívásokkal szembesíti okosóráinak...","id":"20201119_apple_watch_activity_challenge_halaadas_napjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f10470aa-b912-42b4-98e2-e83961c4d881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77d64fe-f262-4290-82f9-51b8becd5aea","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_apple_watch_activity_challenge_halaadas_napjan","timestamp":"2020. november. 19. 17:03","title":"Érdekes kihívással készül az Apple jövő csütörtökre: mozogni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe3256-8f64-4eb6-be15-35422a4445a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Telekom kínálatában mostantól elérhetők az új generációs, Wi-Fi 6 szabványt támogató eszközök, melyek gyorsabb, stabilabb netkapcsolatot biztosítanak – közölte a szolgáltató.","shortLead":"A Magyar Telekom kínálatában mostantól elérhetők az új generációs, Wi-Fi 6 szabványt támogató eszközök, melyek...","id":"20201119_magyar_telekom_wifi_6_router_mesh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe3256-8f64-4eb6-be15-35422a4445a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e932d4e-c1e5-44d1-a8fa-1ae521b90fa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_magyar_telekom_wifi_6_router_mesh","timestamp":"2020. november. 19. 11:33","title":"Gyorsabb lesz otthon a wifi: új eszközöket vezetett be a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4010aa84-9b3f-4c92-abc5-1ea4a8635a02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 7499 beteget ápolnak kórházban, 581-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Már 7499 beteget ápolnak kórházban, 581-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20201118_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4010aa84-9b3f-4c92-abc5-1ea4a8635a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6871be37-3c15-4c1b-adcc-e23be98d8511","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. november. 18. 09:19","title":"Koronavírus: 99 halott, 4290 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b760f59-1988-435c-9064-1915e396e9c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon felháborította korábbi szerzőtársa Szörényi Leventét, ezúttal a színművészetisek melletti kiállása miatt. A zenész az SZFE-ügyet a taxisblokádhoz hasonlítja.","shortLead":"Nagyon felháborította korábbi szerzőtársa Szörényi Leventét, ezúttal a színművészetisek melletti kiállása miatt...","id":"20201119_Szorenyi_Brodyrol_Szegyent_hozott_magara_es_kozos_eletmuvuk_jo_reszere_beleertve_az_Istvan_a_kiralyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b760f59-1988-435c-9064-1915e396e9c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbd6c77-a2d9-402f-be08-8dc25cc862c3","keywords":null,"link":"/kultura/20201119_Szorenyi_Brodyrol_Szegyent_hozott_magara_es_kozos_eletmuvuk_jo_reszere_beleertve_az_Istvan_a_kiralyt","timestamp":"2020. november. 19. 09:35","title":"Szörényi Bródyról: „Szégyent hozott magára és közös életművünk jó részére, beleértve az István, a királyt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84fe830c-8aa6-4500-bafc-2c4076c29f2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőn derült ki, hogy Böjte Csaba koronavírusos, akkor még enyhe tünetei voltak.","shortLead":"Hétfőn derült ki, hogy Böjte Csaba koronavírusos, akkor még enyhe tünetei voltak.","id":"20201119_bojte_csaba_korhazba_kerult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84fe830c-8aa6-4500-bafc-2c4076c29f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f240cb1-b389-4215-86b6-49f558602987","keywords":null,"link":"/elet/20201119_bojte_csaba_korhazba_kerult","timestamp":"2020. november. 19. 14:24","title":"A koronavírusos Böjte Csabát budapesti kórházba vitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae7cda44-82e9-46a3-90d0-1ca733efc6c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Videóban üzen a vásárlóknak a Magyarországon is igen népszerű, mobilokat és más műszaki cikkeket forgalmazó Turbado alapítója.","shortLead":"Videóban üzen a vásárlóknak a Magyarországon is igen népszerű, mobilokat és más műszaki cikkeket forgalmazó Turbado...","id":"20201119_turbado_csod_penz_visszafizetese_stefan_durina_alapito_teumt_ltd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae7cda44-82e9-46a3-90d0-1ca733efc6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62fc80f-a7a8-4544-9f79-090ceb7cf21d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_turbado_csod_penz_visszafizetese_stefan_durina_alapito_teumt_ltd","timestamp":"2020. november. 19. 08:03","title":"Egyszerűen elfogyott a pénz a népszerű mobilboltnál – megszólalt a Turbado alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]