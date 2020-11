Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fd6abeb-722d-4ae4-89c7-bd224d4da9bd","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Komoly vizsgálatokon mennek keresztül, két évig gyűjtik az adataikat, és még azt sem tudják, pontosan mit kaptak. A koronavírus elleni oltóanyagot tesztelő önkéntesek csak egy dologban biztosak: kötelességüknek érezték, hogy tegyenek valamit a járvány megállításáért. A hvg360-nak most hárman mesélték el, milyen érzés volt, amikor a klinikai kísérletek harmadik fázisában karjukba kapták az AstraZeneca, a Pfizer és a Moderna oltóanyagát – vagy placebóját. ","shortLead":"Komoly vizsgálatokon mennek keresztül, két évig gyűjtik az adataikat, és még azt sem tudják, pontosan mit kaptak...","id":"20201123_onkentes_tesztelo_koronavirus_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd6abeb-722d-4ae4-89c7-bd224d4da9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c68c49d-ec3d-4840-be53-47267979904b","keywords":null,"link":"/360/20201123_onkentes_tesztelo_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. november. 23. 06:30","title":"Akik vállalták a kockázatot: Covid-oltást tesztelőkkel beszéltünk első tapasztalataikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50772eac-1cab-4355-a221-620e459d42d6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Vezúv csaknem kétezer évvel ezelőtti kitörésekor Pompejiben elhunyt két áldozat, úr és szolgája testét sikerült rekonstruálnia olasz tudósoknak. Fényképeket, videókat tettek közzé.","shortLead":"A Vezúv csaknem kétezer évvel ezelőtti kitörésekor Pompejiben elhunyt két áldozat, úr és szolgája testét sikerült...","id":"20201123_pompeji_vezuv_ur_szolga_fotok_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50772eac-1cab-4355-a221-620e459d42d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1a7619-fc64-471b-81b4-a5f502b31be8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_pompeji_vezuv_ur_szolga_fotok_video","timestamp":"2020. november. 23. 08:03","title":"Lenyűgöző lelet került elő az apokaliptikus Pompejiből: úr és szolgája testét rekonstruálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292534ca-b08c-4131-80ff-12fe6bcf31f9","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Ausztria egészen sokáig kifejezetten kényelmesen kezelte a főleg Bécsben zajló intenzív kémtevékenységet. Ám a novemberi terrortámadás, úgy tűnik, gyökeres fordulatot hoz az ország államvédelmi attitűdjében.","shortLead":"Ausztria egészen sokáig kifejezetten kényelmesen kezelte a főleg Bécsben zajló intenzív kémtevékenységet. Ám...","id":"20201124_Szeretettel_Becsbol_Mar_nem_veszik_felvallrol_a_kemeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=292534ca-b08c-4131-80ff-12fe6bcf31f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54576349-a31a-46a0-a26a-0f357e9c6ca1","keywords":null,"link":"/360/20201124_Szeretettel_Becsbol_Mar_nem_veszik_felvallrol_a_kemeket","timestamp":"2020. november. 24. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: A terrortámadás óta már nem veszik félvállról a kémeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f41367-dfd6-4b17-b7a5-660a78b50219","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Tévhit, hogy az európai minimálbér egységes összeg lehetne, azt minden EU-tagállam maga határozhatná meg. Brüsszel csak iránymutatást ad ahhoz, mi a megfelelő szint, s azt hogyan érdemes rögzíteni.","shortLead":"Tévhit, hogy az európai minimálbér egységes összeg lehetne, azt minden EU-tagállam maga határozhatná meg. Brüsszel csak...","id":"202047__europai_minimalber__kollektiv_szerzodesek__tagallami_sajatossagok__indul_azalku","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76f41367-dfd6-4b17-b7a5-660a78b50219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72dad6b-3f71-4c67-92da-34707ce54b3a","keywords":null,"link":"/360/202047__europai_minimalber__kollektiv_szerzodesek__tagallami_sajatossagok__indul_azalku","timestamp":"2020. november. 23. 13:00","title":"Indul az alku az európai minimálbérről, kérdés, hogy nálunk ez mekkora emelést hozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9089a488-afd4-4a4c-aca5-92e03b02a4e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japánok Volkswagen Passatjának tekinthető típus meglepően gyorsan megkapta első ráncfelvarrását.","shortLead":"A japánok Volkswagen Passatjának tekinthető típus meglepően gyorsan megkapta első ráncfelvarrását.","id":"20201124_egy_ev_utan_maris_felfrissitettek_a_toyota_camryt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9089a488-afd4-4a4c-aca5-92e03b02a4e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19de335-daa6-4c3b-a75e-761b5c6e8666","keywords":null,"link":"/cegauto/20201124_egy_ev_utan_maris_felfrissitettek_a_toyota_camryt","timestamp":"2020. november. 24. 11:21","title":"Villámgyorsan felfrissítették a Toyota Camryt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c517eae-5846-4d11-863a-3a212bbd9654","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Megyeri hídon, illetve Szigetszentmiklós és Halásztelek között is megnőtt a kocsisor.","shortLead":"A Megyeri hídon, illetve Szigetszentmiklós és Halásztelek között is megnőtt a kocsisor.","id":"20201123_Araszol_a_forgalom_Budapest_fele_az_M0son","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c517eae-5846-4d11-863a-3a212bbd9654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f4a03c-e9ee-4137-a2c5-9e6c3d5fc824","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_Araszol_a_forgalom_Budapest_fele_az_M0son","timestamp":"2020. november. 23. 08:25","title":"Araszol a forgalom az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság azt kéri az Alkotmánybíróságtól, hogy vizsgálják felül a májusban elfogadott törvényt. ","shortLead":"A bíróság azt kéri az Alkotmánybíróságtól, hogy vizsgálják felül a májusban elfogadott törvényt. ","id":"20201124_Alaptorvenyellenes_nemvaltoztatas_Miskolci_Torvenyszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6faba576-8f1a-47b8-90b5-6881e1a49f7c","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_Alaptorvenyellenes_nemvaltoztatas_Miskolci_Torvenyszek","timestamp":"2020. november. 24. 16:53","title":"Alaptörvény-ellenes a nemváltoztatás ellehetetlenítése a Miskolci Törvényszék szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe294f1-e714-4033-b10c-b1d6870f9f5d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz szabálysértésekre hivatkozva jelentette be az amerikai kormány még májusban, hogy kilép a Nyitott Égbolt egyezményből. Ilyenkor fél évnek kell eltelnie, hogy hivatalos legyen a távozás, ez az idő most telt le.","shortLead":"Az orosz szabálysértésekre hivatkozva jelentette be az amerikai kormány még májusban, hogy kilép a Nyitott Égbolt...","id":"20201123_USA_Nyitott_Egbolt_fegyverkorlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfe294f1-e714-4033-b10c-b1d6870f9f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6edf05-f925-4a8c-b817-1f04bf1bf220","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_USA_Nyitott_Egbolt_fegyverkorlatozas","timestamp":"2020. november. 23. 06:12","title":"Az USA hivatalosan is kilépett a Nyitott Égbolt fegyverkorlátozási egyezményből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]