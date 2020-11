Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újra kavarnak a választási törvény körül, átlépte a 4000-et a hazai Covid-halottak száma, Szijjártó visszaszólt Clooney-nak, kikapott a Fradi. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újra kavarnak a választási törvény körül, átlépte a 4000-et a hazai Covid-halottak száma, Szijjártó visszaszólt...","id":"20201125_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02219352-54ce-4185-ba74-ed46b305c964","keywords":null,"link":"/360/20201125_Radar360","timestamp":"2020. november. 25. 08:00","title":"Radar360: Helyzet van a választási törvény és George Clooney körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Salamon-szigetek miniszterelnöke szerint a Facebook miatt ma már néhány perc alatt lerombolható bárki jó hírneve, és ez baj.","shortLead":"A Salamon-szigetek miniszterelnöke szerint a Facebook miatt ma már néhány perc alatt lerombolható bárki jó hírneve, és...","id":"20201123_facebook_betiltasa_salamon_szigetek_cenzura_korrupcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf506fe-8ffd-4251-9e87-b1f57c8f6b05","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_facebook_betiltasa_salamon_szigetek_cenzura_korrupcio","timestamp":"2020. november. 23. 19:03","title":"Betiltja a Facebookot Salamon-szigetek kormánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275908b5-2ccb-49af-b02d-2582c5b9057a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétette a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) azokat az adatokat, amelyekből látszik, miként változott meg a mobilhasználati szokásunk 2020 első félévében.","shortLead":"Közzétette a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) azokat az adatokat, amelyekből látszik, miként változott meg...","id":"20201123_koronavirus_jarvany_mobilpiaci_elemzes_telefonalas_internetezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=275908b5-2ccb-49af-b02d-2582c5b9057a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7554ce-ed65-44f6-8a9d-d170a7ea9e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_koronavirus_jarvany_mobilpiaci_elemzes_telefonalas_internetezes","timestamp":"2020. november. 23. 18:07","title":"Többet telefonáltunk és interneteztünk a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ab3c8bc-544c-47cf-9715-0f90118d39de","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Egy évtized alatt hetven százalékkal nőtt az Európai Unióban a hajléktalanok száma, most több mint 700 ezer embernek kell nap mint nap szembe néznie azzal, hogy nincs tető a feje felett. Az Európai Parlament azt a cél tűzte ki, hogy 2030-ig számolja fel az EU a hajléktalanságot.","shortLead":"Egy évtized alatt hetven százalékkal nőtt az Európai Unióban a hajléktalanok száma, most több mint 700 ezer embernek...","id":"20201124_700_ezer_hajlektalan_van_az_EUban__rohamosan_no_a_szamuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ab3c8bc-544c-47cf-9715-0f90118d39de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5824c5-c90c-4d19-909c-81b84077f151","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_700_ezer_hajlektalan_van_az_EUban__rohamosan_no_a_szamuk","timestamp":"2020. november. 24. 11:30","title":"700 ezer hajléktalan van az EU-ban - rohamosan nő a számuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A tavaszi lezárások, a nyári lazítás és a szeptemberi újabb szigorítás után pár hónapon belül negyedszer is új szabályokhoz kell alkalmazkodnia cégek tömegeinek. Ráadásul most már nemcsak a járványügyi szigorítás okoz bajokat, hanem az is, hogy egyre több cég érzi meg, az embereknek nincs túl sok elkölthető pénzük. Ágazatonként néztük át, hogyan sikerült átvészelni a március óta eltelt időt, és mire számíthatnak ezután.","shortLead":"A tavaszi lezárások, a nyári lazítás és a szeptemberi újabb szigorítás után pár hónapon belül negyedszer is új...","id":"20201124_orban_jarvany_szabalyok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a8b890-a7f1-4959-8d63-b7b203ebc566","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_orban_jarvany_szabalyok_koronavirus","timestamp":"2020. november. 24. 11:20","title":"A korlátozásoknál nagyobb csapás lehet a cégeknek, ha a válság miatt elfogy a vásárlók pénze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1e3801-e93a-4ca9-95a8-0fa6edecffe7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem tudtak egyetlen szót megnevezni 2020 legjellemzőbb szavaként az angol nyelv legfontosabb szótáraként emlegetett Oxfordi Angol Szótár összeállítói.\r

","shortLead":"Nem tudtak egyetlen szót megnevezni 2020 legjellemzőbb szavaként az angol nyelv legfontosabb szótáraként emlegetett...","id":"20201123_koronavirus_jarvany_oxford_szotar_ev_szava","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc1e3801-e93a-4ca9-95a8-0fa6edecffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839cead6-aa26-475b-866a-df7696b549f1","keywords":null,"link":"/kultura/20201123_koronavirus_jarvany_oxford_szotar_ev_szava","timestamp":"2020. november. 23. 21:06","title":"Kifogott az oxfordi szótárkészítőkön az idei év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai tudósok vizsgálták a Curiosity marsjáró által készített felvételeket a Gale-kráter kőzeteiről, ami alapján arra jutottak, a közeli Sharp-hegyről lezúduló víz elárasztotta a területet. A szakembereknek egy elméletük is van arra, miként nézett ki mindez.","shortLead":"Amerikai tudósok vizsgálták a Curiosity marsjáró által készített felvételeket a Gale-kráter kőzeteiről, ami alapján...","id":"20201124_mars_felszine_arviz_uledek_kozet_gale_krater_sharp_hegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f29e80c-b77f-4443-a2e9-f22051219169","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_mars_felszine_arviz_uledek_kozet_gale_krater_sharp_hegy","timestamp":"2020. november. 24. 15:03","title":"Bizonyítékot találtak a tudósok, hogy árvizek voltak a Mars felszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0167a31-31d3-408e-a90a-30fbc2b272f1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az évtizedekkel ezelőtti családi történetek nem mindig vidámak, hiszen sok közülük a 20. század viszontagságos éveire esik. De miért érzi magát zavarban 70 év múltán is egy német fiatal, ha a második világháború a téma? Nagyi Projekt, második rész.","shortLead":"Az évtizedekkel ezelőtti családi történetek nem mindig vidámak, hiszen sok közülük a 20. század viszontagságos éveire...","id":"20201124_Doku360_Nagyi_Projekt_masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0167a31-31d3-408e-a90a-30fbc2b272f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a832ae-df5b-4ee8-b460-861144041945","keywords":null,"link":"/360/20201124_Doku360_Nagyi_Projekt_masodik_resz","timestamp":"2020. november. 24. 19:00","title":"Doku360: Szívesen részt vettem volna a lincselésben, de nem tudtam volna ütni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]