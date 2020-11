Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fc1ab2d-97cd-430b-b35a-5809decf2b15","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Alvaro Morata 92. percben szerzett góljával nyert 2-1-re a Juventus a vendég Ferencváros ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában. A magyar csapat kapusa, Dibusz Dénes azt mondta a meccs után: az, hogy a hosszabbításban kaptak ki, rosszabbul érinti, mintha tíz perccel a vége előtt dőlt volna el a meccs.","shortLead":"Alvaro Morata 92. percben szerzett góljával nyert 2-1-re a Juventus a vendég Ferencváros ellen a labdarúgó Bajnokok...","id":"20201125_juventus_ferencvaros_bajnokok_ligaja_dibusz_denes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fc1ab2d-97cd-430b-b35a-5809decf2b15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be395319-6c5e-451a-8d50-3205dba5267e","keywords":null,"link":"/sport/20201125_juventus_ferencvaros_bajnokok_ligaja_dibusz_denes","timestamp":"2020. november. 25. 05:15","title":"Dibusz a Juventus elleni vereségről: Ez egy minitragédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed8f3e1-497e-465e-b77b-e2844a5e9aa1","c_author":"Windisch Judit - Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A kormány két hete vezette be a szigorúbb járványügyi korlátozásokat, megnéztük az elmúlt időszak számait, hogy kiderüljön, azok szigorítás, enyhítés, vagy a már bevezetett intézkedések fenntartása felé vihetik-e a kormányt. Kövér Lászlónak lesz igaza?","shortLead":"A kormány két hete vezette be a szigorúbb járványügyi korlátozásokat, megnéztük az elmúlt időszak számait...","id":"20201125_kormanyules_koronavirus_jarvany_korlatozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ed8f3e1-497e-465e-b77b-e2844a5e9aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4386ae-c032-44c8-9160-42a741b89ee3","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_kormanyules_koronavirus_jarvany_korlatozasok","timestamp":"2020. november. 25. 06:30","title":"A kormány ma dönt, megnéztük, mire számíthatunk a járványadatok alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70c8d1b-a59f-4e2d-82c6-e99e3871dd42","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kormányfő hosszú interjút adott a Die Zeit című német lapnak, a 7-es cikkely alapján folyó eljárást leállíttatná, mert szerinte minden rendben van a demokráciával Magyarországon, amelyre úgy akar feltételeket kényszeríteni az unió, mintha a Szovjetunió lenne.","shortLead":"A kormányfő hosszú interjút adott a Die Zeit című német lapnak, a 7-es cikkely alapján folyó eljárást leállíttatná...","id":"20201125_Orban_Merkelnek_Amit_kersz_tolem_Angela_az_az_ongyilkossaggal_egyenlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a70c8d1b-a59f-4e2d-82c6-e99e3871dd42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b7463b-893c-49a5-a5c3-e4026e3d67c7","keywords":null,"link":"/360/20201125_Orban_Merkelnek_Amit_kersz_tolem_Angela_az_az_ongyilkossaggal_egyenlo","timestamp":"2020. november. 25. 18:30","title":"Orbán Merkelnek: „Amit kérsz tőlem, Angela, az az öngyilkossággal egyenlő”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8cf735-a86f-4419-bff6-9efb8bd92afc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a közelgő amerikai ünnep, a hálaadás apropóján jelentette be, hogy ezután akár 24 órán át megszakítás nélkül is lehet ingyenesen videotelefonálni a Teams szolgáltatásban.","shortLead":"A Microsoft a közelgő amerikai ünnep, a hálaadás apropóján jelentette be, hogy ezután akár 24 órán át megszakítás...","id":"20201124_micrososft_teams_24_oras_videocseveges_hossza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d8cf735-a86f-4419-bff6-9efb8bd92afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce68f39d-4130-4bee-b446-ae2e7f9644a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_micrososft_teams_24_oras_videocseveges_hossza","timestamp":"2020. november. 24. 10:33","title":"Most már egyhuzamban 24 órán át is lehet videotelefonálni a Teams-szel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter állítása szerint nagyra értékeli a színészt, aki szerinte csak azért ment neki Orbánnak, mert a mainstream médiából informálódik.

","shortLead":"A külügyminiszter állítása szerint nagyra értékeli a színészt, aki szerinte csak azért ment neki Orbánnak, mert...","id":"20201124_Szijjarto_Peter_George_Clooney","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19fd9717-75e1-41a6-9456-6398300d3cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_Szijjarto_Peter_George_Clooney","timestamp":"2020. november. 24. 18:05","title":"Szijjártó: George Clooney politikai ismeretei korlátosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226e4170-0568-43a3-b752-b3385f1a775e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő nyártól korlátozza a Google az egyik legkedveltebb szolgáltatását, egy bizonyos mennyiség felett már nem lesz ingyenes a fényképtárolás. Az alábbi oldalon megnézheti, hogy mostani képtárolási szokásait követve, önnél meddig tart ki az ingyenesség.","shortLead":"Jövő nyártól korlátozza a Google az egyik legkedveltebb szolgáltatását, egy bizonyos mennyiség felett már nem lesz...","id":"20201124_google_photos_fotok_ingyenes_tarhely_meddig_eleg_mennyi_szabad_hely_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=226e4170-0568-43a3-b752-b3385f1a775e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d704d695-8de4-4d75-a122-94d3486cf38d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_google_photos_fotok_ingyenes_tarhely_meddig_eleg_mennyi_szabad_hely_van","timestamp":"2020. november. 24. 12:03","title":"Meddig elég még a tárhelyem a Google-nél? Mikortól kell fizessek a fotóim tárolásáért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c56609d-1cc5-43c7-a84a-d7ca2859e931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Twitteren jelent meg két fotó, melyekből már látni, milyen lehet a Samsung Galaxy S21 – vagy S21+ – kinézete.","shortLead":"Twitteren jelent meg két fotó, melyekből már látni, milyen lehet a Samsung Galaxy S21 – vagy S21+ – kinézete.","id":"20201126_samsung_galax_s21_plus_renderelt_kep_mobiltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c56609d-1cc5-43c7-a84a-d7ca2859e931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e21aba8-70b5-4872-a4f7-fe053b4b0bd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_samsung_galax_s21_plus_renderelt_kep_mobiltok","timestamp":"2020. november. 26. 09:33","title":"Két kép árulkodik arról, hogyan néz majd ki a Samsung Galaxy S21","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9ff4d7-c655-4003-aec3-b49c48b364dd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egészen zseniális, a Rubik-kocka által inspirált alkotások születtek Japánban. Gondolták volna, hogy egy séfet, egy bármixert vagy egy origami művészt is megihlet a világhírű magyar játék?","shortLead":"Egészen zseniális, a Rubik-kocka által inspirált alkotások születtek Japánban. Gondolták volna, hogy egy séfet...","id":"20201124_Rubik_kocka_Japan_alkotasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa9ff4d7-c655-4003-aec3-b49c48b364dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b88fa378-3d1d-414a-9713-f829a6faef4d","keywords":null,"link":"/elet/20201124_Rubik_kocka_Japan_alkotasok","timestamp":"2020. november. 24. 12:39","title":"Eltáncolták, papírból hajtogatták és bútort is készítettek a Rubik-kockából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]