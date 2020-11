Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05bb68e8-3354-4452-964e-6b1f505f603c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyesült Államok 45. elnökének jellemét igyekszik megfejteni a Johns Hopkins Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Karának dékánja, már túl azon, hogy narcisztikus, aljas és bosszúálló. A The Atlanticban megjelent elemzésében Eliot Cohen, aki jó 10 éve a State Department tanácsadója volt, elismeri, hogy Trump bonyolult személyiség.","shortLead":"Egyesült Államok 45. elnökének jellemét igyekszik megfejteni a Johns Hopkins Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Karának...","id":"20201116_The_Atlantic_Trump_a_zseni_a_lator_es_a_mumus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05bb68e8-3354-4452-964e-6b1f505f603c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8948475d-14ff-46c0-915b-0171a01ee44d","keywords":null,"link":"/360/20201116_The_Atlantic_Trump_a_zseni_a_lator_es_a_mumus","timestamp":"2020. november. 16. 08:30","title":"The Atlantic: Ha Trump olyan ravasz, mint Orbán, abba beleremegett volna a demokrácia ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0567e6-7896-4ccc-a4fd-00ec43c3fb7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Radio France Internationale-lal megtörtént az egyik legkínosabb dolog, ami csak egy médiummal megtörténhet: halottnak nyilvánították többek között II. Erzsébet királynőt és Pelét is. ","shortLead":"A Radio France Internationale-lal megtörtént az egyik legkínosabb dolog, ami csak egy médiummal megtörténhet: halottnak...","id":"20201117_Veletlenul_publikalta_a_meg_elo_hiressegek_nekrologjait_a_francia_radio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c0567e6-7896-4ccc-a4fd-00ec43c3fb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c8e27b-ff13-43d5-bf7a-a62472fe4b02","keywords":null,"link":"/elet/20201117_Veletlenul_publikalta_a_meg_elo_hiressegek_nekrologjait_a_francia_radio","timestamp":"2020. november. 17. 11:43","title":"Még élő hírességek nekrológjait publikálta a francia rádió – véletlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcebb3df-9ca0-422d-8696-f88819410572","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És valószínűleg be fogja hozni az árát.","shortLead":"És valószínűleg be fogja hozni az árát.","id":"20201115_Tobb_mint_felmilliardert_kelt_el_egy_postagalamb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcebb3df-9ca0-422d-8696-f88819410572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040dda0f-6c50-494a-a937-f96a13bdc3ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201115_Tobb_mint_felmilliardert_kelt_el_egy_postagalamb","timestamp":"2020. november. 15. 15:47","title":"Több mint félmilliárdért kelt el egy postagalamb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott távcsővel és infrakamerával is figyelte a nőt, egy alkalommal brutálisan megverte. ","shortLead":"A vádlott távcsővel és infrakamerával is figyelte a nőt, egy alkalommal brutálisan megverte. ","id":"20201116_Zaklatas_Leanyvar_borton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4c5b7d-047d-4659-948c-3b95db454300","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Zaklatas_Leanyvar_borton","timestamp":"2020. november. 16. 16:25","title":"Halotti toron is zaklatta volt párját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2906e9a-d84e-40a3-88a0-802d793cefe4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban sorra kerültek elő a lezárt, érintetlen szarkofágok az egyiptomi Szakkarában, ezek egyikét már ki is nyitották a szakemberek.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban sorra kerültek elő a lezárt, érintetlen szarkofágok az egyiptomi Szakkarában, ezek egyikét már ki...","id":"20201117_egyiptom_szarkofag_szakkara_felfedezes_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2906e9a-d84e-40a3-88a0-802d793cefe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a23510-a63d-4647-989c-db93b04cacd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_egyiptom_szarkofag_szakkara_felfedezes_video","timestamp":"2020. november. 17. 09:33","title":"Videón, ahogy kinyitják a nemrég talált 2500 éves szarkofágot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007a19e4-7bec-4704-9f73-00470abefe59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Furcsa módon akarják az embereket felelős állattartásra nevelni. A tervezett tiltás nagy felháborodást váltott ki. ","shortLead":"Furcsa módon akarják az embereket felelős állattartásra nevelni. A tervezett tiltás nagy felháborodást váltott ki. ","id":"20201117_Betiltanak_a_kutyasetaltatast_Kina_egyik_tartomanyaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=007a19e4-7bec-4704-9f73-00470abefe59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c2ee54-70a4-456d-b8d9-831525039721","keywords":null,"link":"/elet/20201117_Betiltanak_a_kutyasetaltatast_Kina_egyik_tartomanyaban","timestamp":"2020. november. 17. 10:38","title":"Betiltanák a kutyasétáltatást Kína egyik tartományában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8fc380-45dd-408f-b913-723342a83624","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A belarusz hatóságok most is brutálisan léptek fel a demonstrálók ellen, akik vasárnap vonultak az utcákra.","shortLead":"A belarusz hatóságok most is brutálisan léptek fel a demonstrálók ellen, akik vasárnap vonultak az utcákra.","id":"20201116_minszk_feheroroszorszag_kormanyellenes_tuntetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d8fc380-45dd-408f-b913-723342a83624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5006a972-ebe8-4a77-9773-8be509af4901","keywords":null,"link":"/vilag/20201116_minszk_feheroroszorszag_kormanyellenes_tuntetok","timestamp":"2020. november. 16. 07:03","title":"Kilencszáznál is több kormányellenes tüntetőt vettek őrizetbe Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két hétig tartott csak ki a jobb devizapiaci hangulat.","shortLead":"Két hétig tartott csak ki a jobb devizapiaci hangulat.","id":"20201117_forint_arfolyam_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7fd8d79-44e2-4183-8170-4e73a4ba8a6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_forint_arfolyam_euro","timestamp":"2020. november. 17. 10:11","title":"Újra gyengül a forint, visszatért a 361-es szintre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]