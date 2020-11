Idén, mint ahogy minden más ünnepre és az élet minden területére is, az amerikai hálaadásra is rányomta a bélyegét a koronavírus. Sokan nem tölthették most együtt az ünnepet a szeretteikkel. Nekik akart kedveskedni Courteney Cox egy kis bohóckodással: újra elsütötte a Jóbarátok híres pulykás jelenetét. Igen, majdnem húsz évvel később napszemüveges pulykát (persze, műanyagot) húzott a fejére.

Íme az eredeti jelenet:

és a remake-változat Cox otthonából, ami majdnem tökéletes lett, csak hiányzott a pulykáról az a hülye sapka, no meg a végéről Chandler szerelmi vallomása is: