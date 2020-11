Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ab95f9e-88f4-4707-9452-cccaa97d919b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Illetve lassan nem mi megyünk Drive-inbe, hanem az jön hozzánk.","shortLead":"Illetve lassan nem mi megyünk Drive-inbe, hanem az jön hozzánk.","id":"20201129_Onjaro_bufekocsik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ab95f9e-88f4-4707-9452-cccaa97d919b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0795e59a-43ac-4241-a8e8-e2ce6b38e920","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_Onjaro_bufekocsik","timestamp":"2020. november. 29. 10:19","title":"Önjáró büfékocsi a streetfood jövője? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója még a Facebook-oldalát is törölte a posztja után, amelyben többek között Hitlerhez hasonlította Soros Györgyöt, de azóta is folyamatosan nő az aHangon megjelenő kezdeményezés támogatóinak száma. ","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója még a Facebook-oldalát is törölte a posztja után, amelyben többek között...","id":"20201130_Galvolgyi_Janos_Geszti_Peter_peticio_Demeter_Szilard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b15768-0e8d-4880-a402-f0eee859eafc","keywords":null,"link":"/elet/20201130_Galvolgyi_Janos_Geszti_Peter_peticio_Demeter_Szilard","timestamp":"2020. november. 30. 11:30","title":"Gálvölgyi János, Geszti Péter és már több mint 9 ezer aláíró követeli petícióban Demeter Szilárd lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb9d9c6-d888-4dfc-841f-ca01ed77ac24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem érdemes idehaza más országok adórendszereivel példálózni, hiszen máshol más normákhoz kell igazodni – mondja Radnai Károly, az Andersen Adótanácsadó Zrt. ügyvezető partnere. Az Andersen név 18 év szünet után, idén nyáron tért vissza Magyarországra, ami jelentős átrendeződést hozhat a hazai adó- és jogi tanácsadói piacon. A szakértő, aki karrierjét a 90-es évek végén épp az Arthur Andersennél kezdte, a hvg.hu-nak arról is beszélt, miben más ma az adótanácsadás, mint akkor.","shortLead":"Nem érdemes idehaza más országok adórendszereivel példálózni, hiszen máshol más normákhoz kell igazodni – mondja Radnai...","id":"20201129_radnai_karoly_andersen_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbb9d9c6-d888-4dfc-841f-ca01ed77ac24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171b0896-18bf-4305-9e18-65aa60b501c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201129_radnai_karoly_andersen_interju","timestamp":"2020. november. 29. 10:00","title":"Radnai Károly: Amilyen a társadalom, olyan az adórendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző Demeter Szilárd legújabb botránya kapcsán elemezte a korábbi politikus megnyilvánulását.","shortLead":"A politikai elemző Demeter Szilárd legújabb botránya kapcsán elemezte a korábbi politikus megnyilvánulását.","id":"20201129_Torok_Gabor_marmar_miniszterelnokjeloltnek_latja_Bajnai_Gordont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a506e10a-dbf6-4b90-8c95-fd2f3d18c7b5","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_Torok_Gabor_marmar_miniszterelnokjeloltnek_latja_Bajnai_Gordont","timestamp":"2020. november. 29. 14:40","title":"Török Gábor már-már miniszterelnök-jelöltnek látja Bajnai Gordont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Az ingatlanvagyont kikezdte a koronavírus-járvány, a vagyonokat hozó valóságshow sincs már, ám így is súlyos dollárszázmilliókat kell visszafizetnie a következő években a még épphogy hivatalban lévő amerikai elnöknek. Ráadásul a beruházásait évtizedek óta finanszírozó bank is szabadulna már tőle.","shortLead":"Az ingatlanvagyont kikezdte a koronavírus-járvány, a vagyonokat hozó valóságshow sincs már, ám így is súlyos...","id":"20201129_trump_vagyon_adossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcf1216-2e84-4660-b74c-718c9ac80824","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201129_trump_vagyon_adossag","timestamp":"2020. november. 29. 12:00","title":"Milliárdos vagyonon ül Donald Trump, de így is rezeghet a léc alatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686d16a8-9065-4fed-ba2d-fefba0c1112b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel ötven kézműves portékái között lehet böngészni a budapestikaracsony.hu oldalon.","shortLead":"Közel ötven kézműves portékái között lehet böngészni a budapestikaracsony.hu oldalon.","id":"20201129_karacsonyi_vasar_budapest_vorosmarty_ter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=686d16a8-9065-4fed-ba2d-fefba0c1112b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb60f44-d456-4402-83b1-b55cde5cf1e2","keywords":null,"link":"/kkv/20201129_karacsonyi_vasar_budapest_vorosmarty_ter","timestamp":"2020. november. 29. 10:41","title":"A budapesti karácsonyi vásár idén az internetre költözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f403b99-cae0-4318-9384-34526b360a58","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Ellenőrizetlenül folyik a kereskedelem az okostelefonok helyadataival. Az információkkal olyan alkalmazások is kereskedhetnek, melyekről a legtöbb felhasználó nem is sejti, hogy monitorozzák mozgását. Az USA-ban a katonai terrorelhárítók is bevásároltak.","shortLead":"Ellenőrizetlenül folyik a kereskedelem az okostelefonok helyadataival. Az információkkal olyan alkalmazások is...","id":"202048__arulkodo_telefonok__kormanyzati_adatlopas__csempeszalagut_ahataron__tudjak_merre_jarsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f403b99-cae0-4318-9384-34526b360a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4c3628-7698-4e2e-b564-c78605e719e3","keywords":null,"link":"/360/202048__arulkodo_telefonok__kormanyzati_adatlopas__csempeszalagut_ahataron__tudjak_merre_jarsz","timestamp":"2020. november. 29. 08:15","title":"Amikor bekapcsolja telefonján a GPS-t, jusson eszébe: adatai máshoz is eljuthatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e9725a-ccf7-4ce4-a68e-2eaf12c2d17f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Járványkórházat nyitottak és karácsonyig az eddiginél szigorúbb korlátozásokat léptettek életbe Horvátországban a koronavírus terjedése miatt.","shortLead":"Járványkórházat nyitottak és karácsonyig az eddiginél szigorúbb korlátozásokat léptettek életbe Horvátországban...","id":"20201128_Horvatorszag_koronavirus_jarvanyhelyzet_korlatozasok_jarvanykorhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88e9725a-ccf7-4ce4-a68e-2eaf12c2d17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3208dec2-ec20-412f-8dc7-0a2291f3e013","keywords":null,"link":"/vilag/20201128_Horvatorszag_koronavirus_jarvanyhelyzet_korlatozasok_jarvanykorhaz","timestamp":"2020. november. 28. 15:20","title":"Szombattól érvényes a még szigorúbb korlátozás Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]