Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a47b8b07-3c7c-4978-8779-53b21a7a653e","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök egyebek között azért küldte vissza a családi gazdaságokról november 17-én – szokatlan egységben, ellenszavazat nélkül – elfogadott törvényt, mert az nem jelölte meg a hivatalok és az Agrárkamara által nyilvántartandó adatok kezelésének célját, illetve a gazdák védett személyi adatait is nyilvánossá tenné.","shortLead":"A köztársasági elnök egyebek között azért küldte vissza a családi gazdaságokról november 17-én – szokatlan egységben...","id":"20201127_Csaladi_gazdasagok_kijavitjak_az_allamfo_altal_kifogasolt_hibakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a47b8b07-3c7c-4978-8779-53b21a7a653e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c91004-0258-4db5-b049-8fb4f26e3930","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_Csaladi_gazdasagok_kijavitjak_az_allamfo_altal_kifogasolt_hibakat","timestamp":"2020. november. 27. 14:15","title":"Családi gazdaságok: javítja a hibákat, de Áder legsúlyosabb bírálatáról hallgat a törvényalkotási bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány lélegeztetőgépeket küldött a Vajdaságba. Ez már nem az első, hogy orvosi eszközöket küld a kormány más országoknak.","shortLead":"A kormány lélegeztetőgépeket küldött a Vajdaságba. Ez már nem az első, hogy orvosi eszközöket küld a kormány más...","id":"20201126_vajdasagi_magyarok_kormany_lelegeztetogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3678dc88-c607-4c26-a336-2f8a96e9b431","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_vajdasagi_magyarok_kormany_lelegeztetogep","timestamp":"2020. november. 26. 18:31","title":"A kormány száz lélegeztetőgépet adott a vajdasági magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Merkely szerint csökken a pozitív tesztek aránya, lélegeztetők hibásodhattak meg, Trump kimondta, amit eddig még nem. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Merkely szerint csökken a pozitív tesztek aránya, lélegeztetők hibásodhattak meg, Trump kimondta, amit eddig még nem...","id":"20201127_Radar360_Orban_a_valosagban_es_filmen_is_Nemetorszag_fokuszaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae69c272-f726-4631-9230-2bf232f0d737","keywords":null,"link":"/360/20201127_Radar360_Orban_a_valosagban_es_filmen_is_Nemetorszag_fokuszaban","timestamp":"2020. november. 27. 08:00","title":"Radar360: Orbán a valóságban és filmen is Németország fókuszában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93dc8854-e8c1-4c84-b990-05369bcac1fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több értesítést is kaptak azok a telefontulajdonosok csütörtök délután, akik használják a fővárosi City Taxi alkalmazását.","shortLead":"Több értesítést is kaptak azok a telefontulajdonosok csütörtök délután, akik használják a fővárosi City Taxi...","id":"20201127_city_taxi_alkalmazas_ertesites_mobilapp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93dc8854-e8c1-4c84-b990-05369bcac1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e64eab-ac89-4227-be3c-815ae02c906d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_city_taxi_alkalmazas_ertesites_mobilapp","timestamp":"2020. november. 27. 17:03","title":"Furcsa jelzéseket küldött a mobilokra a budapesti City Taxi alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d06a01-9924-4afd-be4f-36024596de4d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A „fülkeforradalom” utáni egyik első dolga volt az akkori újdonsült Orbán-kormánynak átterelni a magán-nyugdíjpénztári tagokat az állami rendszerbe. Az átvitt vagyont néhány év alatt felélte, s bár politikai nyilatkozatba foglalta, hogy az átlépő tagok pénze a saját számlájukon marad, ezt nem tartotta be.","shortLead":"A „fülkeforradalom” utáni egyik első dolga volt az akkori újdonsült Orbán-kormánynak átterelni a magán-nyugdíjpénztári...","id":"202048__nyugdijvagyon__elszort_szazmilliardok__korbacs_es_cukor__kesz_atveres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06d06a01-9924-4afd-be4f-36024596de4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6bbce50-a7ad-4baf-a3ef-df9f915389ea","keywords":null,"link":"/360/202048__nyugdijvagyon__elszort_szazmilliardok__korbacs_es_cukor__kesz_atveres","timestamp":"2020. november. 28. 07:00","title":"Elvesztette magánvagyon jellegét: tíz éve volt a nagy nyugdíjlenyúlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065096a7-d28a-41d2-ac29-414b58198fbf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Növekedni tudott a kiskereskedelmi forgalom november első felében, még úgy is, hogy a lezárások miatt sok bolttípusban zuhant a forgalom.","shortLead":"Növekedni tudott a kiskereskedelmi forgalom november első felében, még úgy is, hogy a lezárások miatt sok bolttípusban...","id":"20201128_kereskedelem_vasarlas_boltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=065096a7-d28a-41d2-ac29-414b58198fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a36a9bc-7bce-4c23-bca0-49b5c5ba5927","keywords":null,"link":"/kkv/20201128_kereskedelem_vasarlas_boltok","timestamp":"2020. november. 28. 14:32","title":"Hatalmasat nőtt a gyógyszertárak forgalma november elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a063e976-cdd8-4d56-97d2-76d070666d77","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész 69 éves volt, koronavírus-fertőzéssel küzdött. ","shortLead":"A zenész 69 éves volt, koronavírus-fertőzéssel küzdött. ","id":"20201127_Meghalt_Balazs_Feco","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a063e976-cdd8-4d56-97d2-76d070666d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70d0501-edaf-40b3-8c91-1285cd281fed","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Meghalt_Balazs_Feco","timestamp":"2020. november. 27. 10:19","title":"Meghalt Balázs Fecó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Száraz István cége nem először intézi a jegybank kommunikációs feladatait. A mostani szerződést már alá is írták.","shortLead":"Száraz István cége nem először intézi a jegybank kommunikációs feladatait. A mostani szerződést már alá is írták.","id":"20201127_szaraz_istvan_frank_digital_mnb_kommunikacios_tender_jegybank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=781379cc-a14e-4fdf-a251-1dd8d0675cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8ec412-5eba-49ea-a82d-ed4b09c966e4","keywords":null,"link":"/kkv/20201127_szaraz_istvan_frank_digital_mnb_kommunikacios_tender_jegybank","timestamp":"2020. november. 27. 18:31","title":"Megint a volt Origo-tulajdonos cége nyerte az MNB kommunikációs tenderét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]