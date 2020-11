Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc9fe841-ef4b-41da-96ec-1e0f259696c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A levágott állatokból nemrég több is előjött a földből, miután a bomlás hatására keletkező gázok miatt felfúvódtak, ez pedig a felszínre lökte őket.","shortLead":"A levágott állatokból nemrég több is előjött a földből, miután a bomlás hatására keletkező gázok miatt felfúvódtak...","id":"20201127_exhumalas_dania_nyercek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc9fe841-ef4b-41da-96ec-1e0f259696c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72eb9350-00de-491c-957d-5856ac1bd83d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_exhumalas_dania_nyercek_koronavirus","timestamp":"2020. november. 27. 20:59","title":"Exhumálni akarják a Dániában tömegsírba temetett, koronavírusos nyérceket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"A Színházi Társaság szerint a most feltárt problémák miatt lépett ki tavaly a POSZT-ot szervező cégből.","shortLead":"A Színházi Társaság szerint a most feltárt problémák miatt lépett ki tavaly a POSZT-ot szervező cégből.","id":"20201127_A_Szinhazi_Tarsasag_cafolja_Szabo_Laszlot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe06c084-4b76-42c1-aea6-0ba21b7cf38d","keywords":null,"link":"/kultura/20201127_A_Szinhazi_Tarsasag_cafolja_Szabo_Laszlot","timestamp":"2020. november. 27. 19:17","title":"A Színházi Társaság cáfolja Szabó Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezt jelzi az is, hogy a betegséget okozó vírust a vuhani húspiacon azonosították először.","shortLead":"Ezt jelzi az is, hogy a betegséget okozó vírust a vuhani húspiacon azonosították először.","id":"20201127_who_kina_koronavirus_vuhan_huspiac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff66e0ab-4b45-4a07-8e78-48fe43464b7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_who_kina_koronavirus_vuhan_huspiac","timestamp":"2020. november. 27. 21:33","title":"A WHO továbbra is kitart mellette, hogy a koronavírus Kínából terjedt szét a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d337e7c-d53a-4d5f-a2d9-cc5447738900","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Milyen megfontolásból szeretné az összesen tíz taggal rendelkező, külön indulást tervező párt elnöke, hogy 71 jelölt kelljen az országos listához? Megkérdeztük.","shortLead":"Milyen megfontolásból szeretné az összesen tíz taggal rendelkező, külön indulást tervező párt elnöke, hogy 71 jelölt...","id":"20201127_Volner_Janos_valasztasi_torveny_modositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d337e7c-d53a-4d5f-a2d9-cc5447738900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596ad879-b0fe-42b7-9a9b-0f20209d9a73","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_Volner_Janos_valasztasi_torveny_modositas","timestamp":"2020. november. 27. 14:34","title":"A tízfős Volner Párt szerint nekik nem probléma, ha 71 jelölt kell az országos listához 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d3734c0-ab6d-4c2c-81aa-c3605e8cce58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugye minden Jóbarátok-rajongónak megvan az a jelenet, amikor Monica a fejére húzza a kibelezett hálaadás napi pulykát, és táncol benne?","shortLead":"Ugye minden Jóbarátok-rajongónak megvan az a jelenet, amikor Monica a fejére húzza a kibelezett hálaadás napi pulykát...","id":"20201127_Courteney_Cox_megint_megcsinalta_fejere_huzta_a_halaadas_napi_pulykat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d3734c0-ab6d-4c2c-81aa-c3605e8cce58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9283ec7b-d82f-42aa-8aa4-9a46dea2162f","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Courteney_Cox_megint_megcsinalta_fejere_huzta_a_halaadas_napi_pulykat","timestamp":"2020. november. 27. 14:15","title":"A Jóbarátok Monicája megint megcsinálta: fejére húzta a hálaadásnapi pulykát egy táncra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő és a két nagyobb gyerek kórházba került, a babakocsiban utazó kicsi nem sérült meg.","shortLead":"A nő és a két nagyobb gyerek kórházba került, a babakocsiban utazó kicsi nem sérült meg.","id":"20201127_autobaleset_kecel_zebra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7dcb3a-b760-45c0-a960-c2ba89dcfcc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201127_autobaleset_kecel_zebra","timestamp":"2020. november. 27. 17:01","title":"Babakocsit toló anyát és két gyerekét ütötte el egy kisbusz Kecelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de9a38e8-6868-42e4-887e-d621f23949bb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az online árverésen befolyt bevételből a Göncz Árpád Alapítvány emléklakást alakít ki a néhai köztársasági elnök családjának egykori óbudai otthonában.","shortLead":"Az online árverésen befolyt bevételből a Göncz Árpád Alapítvány emléklakást alakít ki a néhai köztársasági elnök...","id":"202048_gonczhagyatek_kelendo_emlekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de9a38e8-6868-42e4-887e-d621f23949bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"937c73ec-9953-44eb-96b1-62f2dca47b94","keywords":null,"link":"/360/202048_gonczhagyatek_kelendo_emlekek","timestamp":"2020. november. 28. 11:15","title":"Elkapkodták Göncz Árpád hivatali idején kapott személyes ajándékait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813c5d0c-4817-4576-a31a-1bedd9f84270","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A novemberi sötétséget csak a járvány makacs jelenléte teszi nyomasztóbbá, így aztán itt az idő legalább átmenetileg kiszakadni ebből a szürkeségből. Az egyik leginkább bevált módszert ajánljuk: a sorozatnézést. Van is hozzá egy ajánlónk.","shortLead":"A novemberi sötétséget csak a járvány makacs jelenléte teszi nyomasztóbbá, így aztán itt az idő legalább átmenetileg...","id":"20201127_A_luxus_felszine_alatt_valami_nagyon_rohad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=813c5d0c-4817-4576-a31a-1bedd9f84270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bab286-b316-4543-9491-7b9796ed6aa6","keywords":null,"link":"/kultura/20201127_A_luxus_felszine_alatt_valami_nagyon_rohad","timestamp":"2020. november. 27. 20:00","title":"A luxus felszíne alatt valami nagyon rohad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]