[{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokszor az a baj a terápiával, hogy későn jelentkezik a beteg - magyarázta Merkely Béla.","shortLead":"Sokszor az a baj a terápiával, hogy későn jelentkezik a beteg - magyarázta Merkely Béla.","id":"20201128_merkely_rektor_covid_kezeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2711c7-a599-461f-abec-f9bad28a487d","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_merkely_rektor_covid_kezeles","timestamp":"2020. november. 28. 14:01","title":"Vérhigítóval és vitaminnal kezelte magát a Semmelweis Egyetem koronavírusos rektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b13ca8-ab48-41aa-bd1b-b7bcb9d1c86e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még mindig Volkswagen Golfból adják el a legnagyobb mennyiséget. ","shortLead":"Még mindig Volkswagen Golfból adják el a legnagyobb mennyiséget. ","id":"20201127_toplista_ezek_most_europa_legkelendobb_uj_autoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97b13ca8-ab48-41aa-bd1b-b7bcb9d1c86e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4ca8a9-a04e-4667-b34a-b2db0f67b763","keywords":null,"link":"/cegauto/20201127_toplista_ezek_most_europa_legkelendobb_uj_autoi","timestamp":"2020. november. 27. 09:59","title":"Toplista: ezek most Európa legkelendőbb új autói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"842ee89b-d3b2-40d2-a682-6125a8ecb264","c_author":"OTP Agrár","category":"brandcontent","description":"Noha a bio élelmiszerek egyre inkább előtérbe kerülnek, ne legyenek illúzióink: a nagyüzemi előállítás nélkülözhetetlen. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a nagy volumenű termelést ne lehetne természetközelibbé tenni.","shortLead":"Noha a bio élelmiszerek egyre inkább előtérbe kerülnek, ne legyenek illúzióink: a nagyüzemi előállítás...","id":"20201127_Bio_es_nagyuzemi_termeles_merre_tart_a_hazai_mezogazdasag_OTP_Agrar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=842ee89b-d3b2-40d2-a682-6125a8ecb264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f780fff1-d1fc-4906-a06e-a8d3124675b1","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201127_Bio_es_nagyuzemi_termeles_merre_tart_a_hazai_mezogazdasag_OTP_Agrar","timestamp":"2020. november. 27. 08:30","title":"Bio és nagyüzemi termelés, avagy merre tart a hazai mezőgazdaság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47b8b07-3c7c-4978-8779-53b21a7a653e","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök egyebek között azért küldte vissza a családi gazdaságokról november 17-én – szokatlan egységben, ellenszavazat nélkül – elfogadott törvényt, mert az nem jelölte meg a hivatalok és az Agrárkamara által nyilvántartandó adatok kezelésének célját, illetve a gazdák védett személyi adatait is nyilvánossá tenné.","shortLead":"A köztársasági elnök egyebek között azért küldte vissza a családi gazdaságokról november 17-én – szokatlan egységben...","id":"20201127_Csaladi_gazdasagok_kijavitjak_az_allamfo_altal_kifogasolt_hibakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a47b8b07-3c7c-4978-8779-53b21a7a653e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c91004-0258-4db5-b049-8fb4f26e3930","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_Csaladi_gazdasagok_kijavitjak_az_allamfo_altal_kifogasolt_hibakat","timestamp":"2020. november. 27. 14:15","title":"Családi gazdaságok: javítja a hibákat, de Áder legsúlyosabb bírálatáról hallgat a törvényalkotási bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1da47e8-c94b-4eff-93d5-e6cba35dcd61","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem hozott eredményt Angela Merkel és Mateusz Morawiecki tárgyalása az uniós forrásokat jogállami feltételekhez kötő mechanizmus ügyében. A lengyel kormányfő szerint a jelenlegi tervezet nem garantálja a jogbiztonságot.","shortLead":"Nem hozott eredményt Angela Merkel és Mateusz Morawiecki tárgyalása az uniós forrásokat jogállami feltételekhez kötő...","id":"20201127_Morawiecki_Merkel_targyalas_jogallamisag_feltetelrendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1da47e8-c94b-4eff-93d5-e6cba35dcd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbc8981-c891-408c-a50d-2b42aa27783c","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_Morawiecki_Merkel_targyalas_jogallamisag_feltetelrendszer","timestamp":"2020. november. 27. 18:12","title":"Nem mozdultak az álláspontok, Morawiecki Merkelnek is belengette a vétót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb04e34f-267e-471f-969e-9426627a4e03","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hang többet mond, mint a fénykép – ettől remél sikert az a francia startup, amely a jól ismert Tinder és társai helyett beszédalapú randialkalmazást fejlesztett. ","shortLead":"A hang többet mond, mint a fénykép – ettől remél sikert az a francia startup, amely a jól ismert Tinder és társai...","id":"202048_hangalapu_randevu_szivhez_szolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb04e34f-267e-471f-969e-9426627a4e03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09563fc-0733-412b-9eb4-21303ceecce9","keywords":null,"link":"/360/202048_hangalapu_randevu_szivhez_szolo","timestamp":"2020. november. 28. 13:45","title":"Egy új randiappban fotók helyett hang alapján dönthetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d3734c0-ab6d-4c2c-81aa-c3605e8cce58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugye minden Jóbarátok-rajongónak megvan az a jelenet, amikor Monica a fejére húzza a kibelezett hálaadás napi pulykát, és táncol benne?","shortLead":"Ugye minden Jóbarátok-rajongónak megvan az a jelenet, amikor Monica a fejére húzza a kibelezett hálaadás napi pulykát...","id":"20201127_Courteney_Cox_megint_megcsinalta_fejere_huzta_a_halaadas_napi_pulykat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d3734c0-ab6d-4c2c-81aa-c3605e8cce58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9283ec7b-d82f-42aa-8aa4-9a46dea2162f","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Courteney_Cox_megint_megcsinalta_fejere_huzta_a_halaadas_napi_pulykat","timestamp":"2020. november. 27. 14:15","title":"A Jóbarátok Monicája megint megcsinálta: fejére húzta a hálaadásnapi pulykát egy táncra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d2281c-aeb0-4c0f-809a-b005ac5d6ef9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a magyar Spotify-felhasználók is felfigyeltek arra a hibára, ami miatt a Spotify csupán néhány másodpercet játszik le egy lejátszási listán elindított dalból, majd azonnal átugrik a következő zenére.","shortLead":"Már a magyar Spotify-felhasználók is felfigyeltek arra a hibára, ami miatt a Spotify csupán néhány másodpercet játszik...","id":"20201127_spotify_hiba_bug_zene_lejataszasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56d2281c-aeb0-4c0f-809a-b005ac5d6ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e4d4da-f439-45dd-a0e8-7252cf3fd54c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_spotify_hiba_bug_zene_lejataszasa","timestamp":"2020. november. 27. 12:06","title":"Nem működik a Spotify, nem játssza le a zenéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]