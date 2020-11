Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06e6dc92-9af6-40f9-a5c0-99ebdfd050f1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A tervezett csapatkivonásokkal az USA Afganisztánban a Talibán, Irakban az iráni rezsim, Szomáliában pedig az al-Káida kezére játszik.","shortLead":"A tervezett csapatkivonásokkal az USA Afganisztánban a Talibán, Irakban az iráni rezsim, Szomáliában pedig az al-Káida...","id":"202048__amerikai_tavozas__afganisztan_irak_szomalia__kapkodas__utana_avizozon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06e6dc92-9af6-40f9-a5c0-99ebdfd050f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5cfea0-875a-4742-b523-8b9eb304c2ed","keywords":null,"link":"/360/202048__amerikai_tavozas__afganisztan_irak_szomalia__kapkodas__utana_avizozon","timestamp":"2020. november. 29. 16:00","title":"Trump magára hagyja Afganisztánt és Irakot, kerül, amibe kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc3188f-3470-4b86-bab7-db9c50fad118","c_author":"Bihari Ádám","category":"360","description":"A teljes bérnek megfelelő táppénzt kellene kapnia mindenkinek, aki elkapja a koronavírust és emiatt nem mehet dolgozni – mondja Ignácz József vidékfejlesztési szakértő, az ormánsági aprófalu, Besence korábbi polgármestere. A kisfalvakban egészen máshogy kell szembenézni a járvány és a válság fenyegetéseivel, miközben a nagypolitika is igyekszik bedarálni szerinte a helyi önigazgatás utolsó morzsáit is. ","shortLead":"A teljes bérnek megfelelő táppénzt kellene kapnia mindenkinek, aki elkapja a koronavírust és emiatt nem mehet dolgozni...","id":"20201130_Minden_fertozott_dolgozonak_jarna_a_100_szazalekos_tappenz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acc3188f-3470-4b86-bab7-db9c50fad118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233de9e0-2e85-49bf-80fc-9350af4ed268","keywords":null,"link":"/360/20201130_Minden_fertozott_dolgozonak_jarna_a_100_szazalekos_tappenz","timestamp":"2020. november. 30. 06:30","title":"„Minden fertőzött dolgozónak járna a 100 százalékos táppénz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380d18d1-2bbc-4b20-83ee-b49568967ce0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel a színházak zárva vannak, a színésznőnek más ideiglenes munka után kellett néznie.","shortLead":"Mivel a színházak zárva vannak, a színésznőnek más ideiglenes munka után kellett néznie.","id":"20201130_maszk_arua_plaza_Xantus_Barbara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=380d18d1-2bbc-4b20-83ee-b49568967ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0617a8ab-c7af-4513-a7b1-befbefd89fb9","keywords":null,"link":"/elet/20201130_maszk_arua_plaza_Xantus_Barbara","timestamp":"2020. november. 30. 12:16","title":"Xantus Barbara most maszkokat árul egy plázában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2945dbe1-4d6f-47fd-9338-fcdae3aed79a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bolygóközi utazása közben fedélzeti hangokat rögzített a Perseverance nevű Mars-járó. Ön is meghallgathatja őket.","shortLead":"Bolygóközi utazása közben fedélzeti hangokat rögzített a Perseverance nevű Mars-járó. Ön is meghallgathatja őket.","id":"20201130_mars_nasa_perseverance_marsjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2945dbe1-4d6f-47fd-9338-fcdae3aed79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1771dad8-d1ef-4859-a3e1-96abdd157f54","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_mars_nasa_perseverance_marsjaro","timestamp":"2020. november. 30. 15:03","title":"Különös hangokat rögzített a Mars felé tartó NASA-szonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Telitalálatos szelvény nem volt a hatos lottón, de az ötös is százezreket ért.","shortLead":"Telitalálatos szelvény nem volt a hatos lottón, de az ötös is százezreket ért.","id":"20201129_Nem_igaz_hogy_hat_szamot_nem_birt_eltalalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e18c4a5-34bb-490a-b2dc-cc2b5ff1daca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201129_Nem_igaz_hogy_hat_szamot_nem_birt_eltalalni","timestamp":"2020. november. 29. 16:55","title":"Nem igaz, hogy hat számot nem bírt eltalálni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fe33049-fbb5-40b1-b460-780630a41cbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szót emelt a miniszteri biztos „borzalmas” kirohanása ellen az American Jewish Committee is. Nemzetközi szintre ért a botrány.","shortLead":"Szót emelt a miniszteri biztos „borzalmas” kirohanása ellen az American Jewish Committee is. Nemzetközi szintre ért...","id":"20201129_reakciok_demeter_szilard_antiszemita_kirohanasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fe33049-fbb5-40b1-b460-780630a41cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63bbe4d-037e-4801-95ff-f98f5f6b4cfe","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_reakciok_demeter_szilard_antiszemita_kirohanasara","timestamp":"2020. november. 29. 09:27","title":"Elítélte Demeter Szilárd publicisztikáját az izraeli nagykövetség és a Nemzetközi Auschwitz Bizottság is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c237b0e-7c91-4a17-902d-0f9c1510ab82","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egyén életkilátásai és országának fehérje-, szénhidrát- és zsírfogyasztása között találtak összefüggést ausztrál kutatók egy minden eddiginél szélesebb körű kutatásban. ","shortLead":"Az egyén életkilátásai és országának fehérje-, szénhidrát- és zsírfogyasztása között találtak összefüggést ausztrál...","id":"202048_optimalis_etrend_aranykozeput","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c237b0e-7c91-4a17-902d-0f9c1510ab82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fbf6189-af3e-498c-b8d7-580a9fe7e835","keywords":null,"link":"/360/202048_optimalis_etrend_aranykozeput","timestamp":"2020. november. 30. 14:00","title":"Optimális étrend: fiatalon inkább zsírt, idősebben szénhidrátot érdemesebb bevinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25a8247-4a6a-4b43-b8f1-fb4d6b573db5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit járványügyi intézkedések értelmében legfeljebb három háztartás gyűlhet össze karácsonykor. Lehet, hogy Erzsébet királynő karácsonyi vacsorájára nem engedik oda a fiatalokat.\r

\r

","shortLead":"A brit járványügyi intézkedések értelmében legfeljebb három háztartás gyűlhet össze karácsonykor. Lehet, hogy Erzsébet...","id":"20201130_erzsebet_kiralyno_karacsonya_covid_idejen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a25a8247-4a6a-4b43-b8f1-fb4d6b573db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ec67be-59d2-47c1-a510-29fd28bba680","keywords":null,"link":"/elet/20201130_erzsebet_kiralyno_karacsonya_covid_idejen","timestamp":"2020. november. 30. 21:34","title":"Dédunokák nélkül karácsonyozhat Erzsébet királyné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]