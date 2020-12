Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vészhelyzet a magyar egészségügyben, Putyin milliókat olt az orosz vakcinával, korrupciós pácban a helyettes államtitkár, pedofilt fogtak Budapesten, a Fradi 3-0-ra kapott ki a Barcelonától a BL-ben, de még van esélye a folytatásra az Európa Ligában. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Vészhelyzet a magyar egészségügyben, Putyin milliókat olt az orosz vakcinával, korrupciós pácban a helyettes...","id":"20201203_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb3cb79-9919-428b-bd9f-6153c1447aac","keywords":null,"link":"/360/20201203_Radar360","timestamp":"2020. december. 03. 08:00","title":"Radar360: Orbán jelzett Szájernek, Tusk Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f855a5-ffb3-4b71-8df7-4a72734e0209","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer József állítólag azt mondta magáról, hogy ő is szervezett hasonló bulikat az otthonában. ","shortLead":"Szájer József állítólag azt mondta magáról, hogy ő is szervezett hasonló bulikat az otthonában. ","id":"20201202_szajer_jozsef_orgia_szervezo_nyilatkozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37f855a5-ffb3-4b71-8df7-4a72734e0209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f2b4bb1-e94b-42ee-9275-90d34eabb382","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_szajer_jozsef_orgia_szervezo_nyilatkozik","timestamp":"2020. december. 02. 21:05","title":"Újabb részleteket árult el Szájerről a brüsszeli parti szervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67adf9d5-60ac-426d-9b72-c7c8cd89d20c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 2014 óta dúló polgárháborúban több mint százezren vesztették életüket, és milliók váltak földönfutóvá.","shortLead":"A 2014 óta dúló polgárháborúban több mint százezren vesztették életüket, és milliók váltak földönfutóvá.","id":"20201202_jemen_tamadas_harcok_gyerekek_unicef","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67adf9d5-60ac-426d-9b72-c7c8cd89d20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f75505-6934-4a5a-9fe1-110f9ccdef03","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_jemen_tamadas_harcok_gyerekek_unicef","timestamp":"2020. december. 02. 06:00","title":"Tizenegy gyermek halt meg a jemeni támadásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56069cb9-62e3-4399-9a15-67361ac34057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A utahi sivatag és a romániai Fejedelemasszony halma után ezúttal Kaliforniában helyezett el valaki egy 3 méter magas fémoszlopot.","shortLead":"A utahi sivatag és a romániai Fejedelemasszony halma után ezúttal Kaliforniában helyezett el valaki egy 3 méter magas...","id":"20201203_femoszlop_kalifornia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56069cb9-62e3-4399-9a15-67361ac34057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49be9e00-a641-4dd0-a40f-cf53496263d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_femoszlop_kalifornia","timestamp":"2020. december. 03. 09:03","title":"Újabb rejtélyes fémoszlop bukkant fel, most Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Karácsonyi ajándékként két újabb ágazatot nyújt át a kormány az általa kiválasztott vállalkozónak.","shortLead":"Karácsonyi ajándékként két újabb ágazatot nyújt át a kormány az általa kiválasztott vállalkozónak.","id":"20201202_Meszaros_Lorinc_es_a_Mol_versenyezhetnek_a_magyarok_szemeteert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1739124-9a2f-425e-b753-f06a56dedc8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_Meszaros_Lorinc_es_a_Mol_versenyezhetnek_a_magyarok_szemeteert","timestamp":"2020. december. 02. 12:30","title":"A szemét lehet a következő nagy állami konc(esszió) Mészáros Lőrincnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint a magyar kormánypárt többek között \"lopott pénzből vett jachtokon kurvázva fölényeskedik\". ","shortLead":"A Momentum elnöke szerint a magyar kormánypárt többek között \"lopott pénzből vett jachtokon kurvázva fölényeskedik\". ","id":"20201201_FeketeGyor_Fidesz_Szajer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec71add7-bd35-4b04-ad89-db1072757ad2","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_FeketeGyor_Fidesz_Szajer","timestamp":"2020. december. 01. 19:57","title":"Fekete-Győr András: Szájer botránya a Fidesz teljes erkölcsi csődje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"4136 új beteget találtak. ","shortLead":"4136 új beteget találtak. ","id":"20201202_Eddig_a_legtobb_165_ember_hunyt_el_koronavirusban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9f17ec-704e-4aca-a485-3e2cd00291a7","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_Eddig_a_legtobb_165_ember_hunyt_el_koronavirusban","timestamp":"2020. december. 02. 09:13","title":"Eddig a legtöbb, 165 ember hunyt el koronavírus-fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0f29f7-eb22-4ee9-be27-f5e27ffc5fd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2019 óta négy alkalommal is leállt a forgalom a peronvédelmi automatika problémái miatt.","shortLead":"2019 óta négy alkalommal is leállt a forgalom a peronvédelmi automatika problémái miatt.","id":"20201202_4es_metro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e0f29f7-eb22-4ee9-be27-f5e27ffc5fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bcbfecb-fd41-4d32-ad92-70b29bd07ec1","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_4es_metro","timestamp":"2020. december. 02. 08:15","title":"Népszava: Gond van a 4-es metró biztonsági rendszerével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]