[{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google szeretné közelebb hozni egymáshoz a helyi vállalkozásokat és a fogyasztókat, ezért a jövőben értesíti a felhasználókat arról, mi minden változás történt a városban.","shortLead":"A Google szeretné közelebb hozni egymáshoz a helyi vállalkozásokat és a fogyasztókat, ezért a jövőben értesíti...","id":"20201202_google_terkep_funkcio_kozossegi_ertesites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4486bf1a-ddcd-40f5-ad8a-877ec3ecb27d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_google_terkep_funkcio_kozossegi_ertesites","timestamp":"2020. december. 02. 19:03","title":"Új funkciót kap a Google Térkép, segíthet a helyi vállalkozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23679cf6-e2e7-43bb-8e9b-b9dacf01ec2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány megtiltja az önkormányzatoknak, hogy 2021-ben megemeljék a helyi és a települési adókat, új adót vezessenek be, illetve eltöröljék az eddigi adókedvezményeket - közölte kedd este a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"A kormány megtiltja az önkormányzatoknak, hogy 2021-ben megemeljék a helyi és a települési adókat, új adót vezessenek...","id":"20201201_Megtiltotta_a_kormany_hogy_barmilyen_adokerdesben_dontsenek_az_onkormanyhzatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23679cf6-e2e7-43bb-8e9b-b9dacf01ec2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25df260-0610-4ede-b457-e0575fd4ad50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201201_Megtiltotta_a_kormany_hogy_barmilyen_adokerdesben_dontsenek_az_onkormanyhzatok","timestamp":"2020. december. 01. 22:47","title":"Megtiltotta a kormány, hogy adót emeljenek az önkormányzatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedba175-0762-45f4-b109-092d6fd4b1d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Búcsúzik a leköszönő amerikai elnök, Donald Trump által kinevezett Ajit Pai. Az amerikai média- és hírközlési hatóságként működő FCC első embere maga döntött így.","shortLead":"Búcsúzik a leköszönő amerikai elnök, Donald Trump által kinevezett Ajit Pai. Az amerikai média- és hírközlési...","id":"20201201_donald_trump_fcc_ajit_pai_netsemlegesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bedba175-0762-45f4-b109-092d6fd4b1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6ec523-6471-4ccb-b66d-00b581458779","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_donald_trump_fcc_ajit_pai_netsemlegesseg","timestamp":"2020. december. 01. 14:03","title":"Lemondott Trump “katonája\", aki szívesen felforgatta volna az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc9de705-b37c-4e7f-bb73-b9ea5fe021ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig egy éve dobta piacra az angol márka kétüléses utazóautóját, amelyből egyet egy budapesti parkolóházban fotóztak le.","shortLead":"Alig egy éve dobta piacra az angol márka kétüléses utazóautóját, amelyből egyet egy budapesti parkolóházban fotóztak le.","id":"20201201_McLaren_GT_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc9de705-b37c-4e7f-bb73-b9ea5fe021ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994a367e-9627-4ae8-95f4-941706fe4844","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_McLaren_GT_Budapest","timestamp":"2020. december. 02. 04:35","title":"Budapesti pláza parkolójában bukkant fel a McLaren újdonsága, a GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Döbbenettel és növekvő türelmetlenséggel figyelik a Fidesz EP-képviselőinek radikalizálódását.","shortLead":"Döbbenettel és növekvő türelmetlenséggel figyelik a Fidesz EP-képviselőinek radikalizálódását.","id":"20201201_deutsch_tamast_kizaratnak_a_neppartbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c73e2d5-8fb5-4457-8398-9f53a9c9707f","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_deutsch_tamast_kizaratnak_a_neppartbol","timestamp":"2020. december. 01. 21:48","title":"Népszava: Deutsch Tamást kizáratnák a néppárti frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy mutattak be egy műsorban egy szemhéjspray-t és egy gyurmát is, hogy attól kedvet kaphatott a néző a vásárláshoz. Csakhogy nem jelezték, hogy reklámról van szó.","shortLead":"Úgy mutattak be egy műsorban egy szemhéjspray-t és egy gyurmát is, hogy attól kedvet kaphatott a néző a vásárláshoz...","id":"20201202_rtl_klub_birsag_nmhh_burkolt_reklam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754edec5-fa1d-4bba-88bb-4ad7d86055f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_rtl_klub_birsag_nmhh_burkolt_reklam","timestamp":"2020. december. 02. 18:57","title":"Másfél millióra bírságolta a médiahatóság az RTL Klubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai járványügyi központ (CDC) szakemberei szerint a 14 napos karantént sokan nehezen viselik, ezért érdemes lenne csökkenteni annak idejét. Úgy vélik, járványügyi szempontból 7-10 nap is elegendő lehet a megfigyelésre.","shortLead":"Az amerikai járványügyi központ (CDC) szakemberei szerint a 14 napos karantént sokan nehezen viselik, ezért érdemes...","id":"20201202_karanten_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3abe5e-5e74-4b72-8738-1995861f0be4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_karanten_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 02. 20:03","title":"Új ajánlással állt elő az amerikai járványügy: 7-10 nap is elég lehet a karanténra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kemenesi Gábor szerint tudományos tény, hogy vakcina nélkül nem fogjuk legyőzni a járvány egészségügyi részét, ezért mindenképp örömteli, hogy a brit szabályozók engedélyezték a Pfizer és a BioNTech által fejlesztett oltóanyagot.","shortLead":"Kemenesi Gábor szerint tudományos tény, hogy vakcina nélkül nem fogjuk legyőzni a járvány egészségügyi részét, ezért...","id":"20201202_kemenesi_gabor_virologus_vakcina_koronavirus_biontech_pfizer_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63464ab5-b94f-4643-ab23-a8b95c245b6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_kemenesi_gabor_virologus_vakcina_koronavirus_biontech_pfizer_oltas","timestamp":"2020. december. 02. 12:03","title":"Kemenesi az engedélyezett vakcináról: Látszik a fény az alagút végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]