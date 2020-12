Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71b58880-6a01-4682-ba8d-e56ec2a21144","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy fotós megkérdőjelezhetetlen bizonyítékokkal szolgált arról, hogy a utahi fémoszlopot nem idegenek, hanem nagyon is emberek tüntették el.","shortLead":"Egy fotós megkérdőjelezhetetlen bizonyítékokkal szolgált arról, hogy a utahi fémoszlopot nem idegenek, hanem nagyon is...","id":"20201202_utah_femoszlop_oszlop_sivatag_eltunt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71b58880-6a01-4682-ba8d-e56ec2a21144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c98645-5eff-45a6-89fa-b349c72b69a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_utah_femoszlop_oszlop_sivatag_eltunt","timestamp":"2020. december. 02. 09:33","title":"Megvan, kik vitték el a titokzatos fémoszlopot az amerikai sivatagból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919a9d80-f1ee-4563-ae47-e83c4aa59dfa","c_author":"Slovenian Tourist Board","category":"brandchannel","description":"Szlovéniáról eszünkbe juthatnak a tengerpart római kori emlékei, a fürdők világa, a sípályák lankái vagy a karszthegységek vadregényes vidéke a titokzatos barlangokkal és a magasból lezúduló vízesésekkel. De ne felejtsük el, hogy Szlovénia télen valóságos mesevilággá változik tele olyan helyekkel, amit egyszer látnunk kell, legyen szó az ünnepi fényekről, a pezsgő városokról vagy a bájos falvak havas háztetőiről. Az ország minden évszakban csodás, mindössze annyi a dolgunk, hogy feljegyezzük, hova muszáj eljutnunk akkor, amikor már bátran utazhatunk. ","shortLead":"Szlovéniáról eszünkbe juthatnak a tengerpart római kori emlékei, a fürdők világa, a sípályák lankái vagy...","id":"SlovenianTouristBoard_20201127_A_szloven_varosok_teli_vilaga_utanozhatatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=919a9d80-f1ee-4563-ae47-e83c4aa59dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57dec3e-0036-463e-8b9c-48049577f1b6","keywords":null,"link":"/brandchannel/SlovenianTouristBoard_20201127_A_szloven_varosok_teli_vilaga_utanozhatatlan","timestamp":"2020. december. 03. 07:30","title":"A szlovén városok téli világa utánozhatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Slovenian Tourist Board","c_partnerlogo":"42d00705-ce93-4747-97c5-93564cf3ff8d","c_partnertag":"Slovenian Tourist Board"},{"available":true,"c_guid":"0f543391-0981-4ebe-aa94-41812723b1c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A repülőgépek közel másfél évig nem szállhattak fel.","shortLead":"A repülőgépek közel másfél évig nem szállhattak fel.","id":"20201203_Boeing_737_MAX_Ryanair","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f543391-0981-4ebe-aa94-41812723b1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd3a4d1-0802-4803-9a8c-f87dd8bad5ad","keywords":null,"link":"/kkv/20201203_Boeing_737_MAX_Ryanair","timestamp":"2020. december. 03. 17:11","title":"Újra repülhetnek a Boeing 737 MAX-ok, a Ryanair máris rendelt 75 gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129bfb66-7134-441b-81d0-108484a7d666","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az egyéni és globális boldogság rendhagyó megvalósításáról, az emberi tudatállapotok nem szokványos megközelítéséről, a kamaszokkal való küzdelem értelméről és egy szépíró természettudós különleges (szellemi) kalandjairól is olvashatunk idén karácsonykor kiadónk pszichológiai újdonságai között. A szerteágazó témákat tárgyaló kötetek közös pontja az önmagára, a világra és a változásra nyitott személy.","shortLead":"Az egyéni és globális boldogság rendhagyó megvalósításáról, az emberi tudatállapotok nem szokványos megközelítéséről...","id":"20201203_Jobbak_lennenk_mint_hittuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=129bfb66-7134-441b-81d0-108484a7d666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e69079d-db15-4ad7-9802-c073259c75c9","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201203_Jobbak_lennenk_mint_hittuk","timestamp":"2020. december. 03. 13:30","title":"Jobbak lennénk, mint hittük?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ccf09c-32d1-4676-9c54-b1899b9b6e99","c_author":"Arató László / Brüsszel, Gergely Márton","category":"360","description":"Szájer József lökhárító volt a Fidesz és az Európai Néppárt közt – ezért a hétvégén ismertté vált lemondásának okát először a politikában keresték a brüsszeli döntéshozók. Logikusnak tűnt, hogy Orbán Viktor harcai felemésztették a kormánypárt első számú európai politikusát. Szájer is engedte, hogy ez legyen a látszat. Mint kiderült, nem a jó ízlés támadt fel benne, csak a testi vágy. ","shortLead":"Szájer József lökhárító volt a Fidesz és az Európai Néppárt közt – ezért a hétvégén ismertté vált lemondásának okát...","id":"20201202_Megbukott_mire_lebukott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1ccf09c-32d1-4676-9c54-b1899b9b6e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4de8dc-8f61-4d9e-b7e4-054f7023492c","keywords":null,"link":"/360/20201202_Megbukott_mire_lebukott","timestamp":"2020. december. 02. 06:30","title":"Már a botrányos házibuli előtt romokban volt a Fidesz-alapító Szájer József brüsszeli karrierje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aaf4992-a2e0-46b7-81dd-e913b9aa30fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Áprilisban 23 évet kapott Miroslav Marcek, de az ügyész megfellebbezte azt. ","shortLead":"Áprilisban 23 évet kapott Miroslav Marcek, de az ügyész megfellebbezte azt. ","id":"20201202_kuciak_gyilkossag_legfelsobb_birosag_sulyosbitott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3aaf4992-a2e0-46b7-81dd-e913b9aa30fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351a4b2e-ddca-4047-bbce-2adc381edb08","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_kuciak_gyilkossag_legfelsobb_birosag_sulyosbitott","timestamp":"2020. december. 02. 14:45","title":"25 évre súlyosbították Ján Kuciak gyilkosának ítéletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy mutattak be egy műsorban egy szemhéjspray-t és egy gyurmát is, hogy attól kedvet kaphatott a néző a vásárláshoz. Csakhogy nem jelezték, hogy reklámról van szó.","shortLead":"Úgy mutattak be egy műsorban egy szemhéjspray-t és egy gyurmát is, hogy attól kedvet kaphatott a néző a vásárláshoz...","id":"20201202_rtl_klub_birsag_nmhh_burkolt_reklam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754edec5-fa1d-4bba-88bb-4ad7d86055f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_rtl_klub_birsag_nmhh_burkolt_reklam","timestamp":"2020. december. 02. 18:57","title":"Másfél millióra bírságolta a médiahatóság az RTL Klubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A klub ennek ellenére nem kérte a szombati bajnoki mérkőzésének elhalasztását.","shortLead":"A klub ennek ellenére nem kérte a szombati bajnoki mérkőzésének elhalasztását.","id":"20201203_Koronavirus_Kisvarda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e2b0221-cfc4-46d2-9223-06ecfdb60e8d","keywords":null,"link":"/sport/20201203_Koronavirus_Kisvarda","timestamp":"2020. december. 03. 17:57","title":"Több játékos és szinte az egész edzői stáb koronavírusos a kisvárdai focicsapatnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]