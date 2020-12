Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c05936ef-5725-4d3e-bb30-6d3be88a10af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy szerb egészségügyi szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy tavasszal is a hazatérő munkások miatt robbant be a járvány Szerbiában.","shortLead":"Egy szerb egészségügyi szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy tavasszal is a hazatérő munkások miatt robbant be...","id":"20201206_Osszeomolhat_a_szerb_egeszsegugy_a_karacsonyra_hazatero_vendegmunkasok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c05936ef-5725-4d3e-bb30-6d3be88a10af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"679f8aa2-00dc-4101-b8d8-b096ed80f8de","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Osszeomolhat_a_szerb_egeszsegugy_a_karacsonyra_hazatero_vendegmunkasok_miatt","timestamp":"2020. december. 06. 09:56","title":"Összeomolhat a szerb egészségügy a karácsonyra hazatérő vendégmunkások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b7ec5f-d492-4671-9850-b2be536a8df8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harmadik napja zajlanak Ausztriában a koronavírus-járvány megfékezését célzó önkéntes tömeges tesztelések, de a kezdeti érdeklődés vasárnapra szemlátomást alábbhagyott, már szombaton is jóval kevesebben járultak a tesztállomásokhoz, mint az első napon.","shortLead":"Harmadik napja zajlanak Ausztriában a koronavírus-járvány megfékezését célzó önkéntes tömeges tesztelések, de a kezdeti...","id":"20201206_Lankado_erdeklodes_mellett_folyik_a_tomeges_teszteles_Ausztriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6b7ec5f-d492-4671-9850-b2be536a8df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124b173e-0a99-40f7-9ff6-b49ca6f3efac","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Lankado_erdeklodes_mellett_folyik_a_tomeges_teszteles_Ausztriaban","timestamp":"2020. december. 06. 15:26","title":"Lankadó érdeklődés mellett folyik a tömeges tesztelés Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38107839-bf7d-4b3f-b61f-668941a562a2","c_author":"Balla István-Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A Korona negyedik évada az eredeti filmzene mellé berántja a nyolcvanas évek olyan korszakos zenekarainak a műveit is, mint a Blondie, a Duran Duran vagy a Cure. A David Bowie-ra táncoló Margit hercegnő vagy a Duran Duranra görkorcsolyázó Diana képe sokáig velünk marad. De a számok nemcsak a cselekménynek adnak hangsúlyt, hanem az akkori világra és életérzésre is ablakot nyitnak.","shortLead":"A Korona negyedik évada az eredeti filmzene mellé berántja a nyolcvanas évek olyan korszakos zenekarainak a műveit is...","id":"20201206_A_Korona_80as_evek_zene_sorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38107839-bf7d-4b3f-b61f-668941a562a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc1b05b-7fa3-4cc5-bc11-3d9765dac7cd","keywords":null,"link":"/elet/20201206_A_Korona_80as_evek_zene_sorozat","timestamp":"2020. december. 06. 20:00","title":"Nemcsak a világot, Diana hercegnő életét is megváltoztatta a nyolcvanas évek zenéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen címzetes tanár, az Mfor megkérdezte az egyetemet, hogy meddig maradhat. ","shortLead":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen címzetes tanár, az Mfor megkérdezte az egyetemet, hogy meddig maradhat. ","id":"20201206_Van_amirol_Szajer_Jozsef_meg_nem_mondott_le","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c53139a-7045-4772-9705-f264ffc16af2","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Van_amirol_Szajer_Jozsef_meg_nem_mondott_le","timestamp":"2020. december. 06. 17:53","title":"Van, amiről Szájer József még nem mondott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd380c2-d67b-4f45-a5ed-a4d6d1a37bf0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Karácsony miatt lehet enyhítés.","shortLead":"Karácsony miatt lehet enyhítés.","id":"20201206_Bajororszagban_kemenyebb_intezkedesek_jonnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfd380c2-d67b-4f45-a5ed-a4d6d1a37bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0752b61d-5f30-4eb2-b1aa-3de4b456bd14","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Bajororszagban_kemenyebb_intezkedesek_jonnek","timestamp":"2020. december. 06. 19:03","title":"Bajorországban keményebb intézkedések jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83349c20-871f-4bd7-bf88-ac9ef07b8d7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azért, hogy megkönnyítse a családi készülődést, összedolgozást és együttlétet az idén kicsit más ünnepi időszakban, a Telekom a korlátlan mobilnethasználat és a korlátlan beszélgetés lehetőségét kínálja fel ügyfeleinek, decemberben összesen hét napra, díjmentesen. A két lehetőség közül minden héten mindenki egyet választhat.","shortLead":"Azért, hogy megkönnyítse a családi készülődést, összedolgozást és együttlétet az idén kicsit más ünnepi időszakban...","id":"20201207_telekom_unnepi_korlatlan_net_beszelgetes_aktivalasa_december_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83349c20-871f-4bd7-bf88-ac9ef07b8d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818fa27b-4976-45a6-9086-c7569f40f787","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_telekom_unnepi_korlatlan_net_beszelgetes_aktivalasa_december_karacsony","timestamp":"2020. december. 07. 13:33","title":"Ha a Telekomnál van, most dönthet: 2+2+3 napra korlátlan mobilnetet vagy korlátlan beszélgetést kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van. Egy közelmúltban bevezetett szabályozás szerint az állam jelentősen beleszólhat a külföldi befektetések sorsába. Ám az utóbbi hónapokban nem csak a COVID-19 miatt történtek változások a vállalkozók életében; új kötelezettség is várhat rájuk többek között a saját tranzakcióiknak potenciálisan adóelkerülő struktúraként való bejelentése kapcsán is. Egyes esetekben azonban ezek értelmezése is kérdéseket vethet fel – a válaszokat és megoldásokat a CMS Budapest szakjogászai ismertetik.","shortLead":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van...","id":"20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d48014e-eefb-4ed2-a3d7-56e4745412ac","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","timestamp":"2020. december. 07. 07:30","title":"Üzleti tranzakciók és új felmerülő kérdések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ötven ember húzta eggyel mellé.","shortLead":"Ötven ember húzta eggyel mellé.","id":"20201206_Otven_ember_huzta_eggyel_melle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f90458-fdde-41d0-a355-3459a53bcf9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201206_Otven_ember_huzta_eggyel_melle","timestamp":"2020. december. 06. 16:44","title":"Ezt a hat számot nem találta el senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]