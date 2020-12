Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ad6e81d-4363-484e-8d59-a3b3f324cf9e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnok Hollandiától 28-24-re kapott ki a magyar csapat, amely csoportmásodikként lép tovább, és nem visz magával pontot a középdöntőbe.","shortLead":"A világbajnok Hollandiától 28-24-re kapott ki a magyar csapat, amely csoportmásodikként lép tovább, és nem visz magával...","id":"20201209_kezilabda_eb_magyarorszag_hollandia_tovabbjutas_vereseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ad6e81d-4363-484e-8d59-a3b3f324cf9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d074b9bc-8b8c-4d4b-ae82-a3d5919f489a","keywords":null,"link":"/sport/20201209_kezilabda_eb_magyarorszag_hollandia_tovabbjutas_vereseg","timestamp":"2020. december. 09. 05:16","title":"Kézilabda-Eb: vereséggel jutott tovább a csoportból a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Noha a kormány 20 százalékos béremelésről beszélt, a gyakorlatban ez csak 16,5 százalékot jelent az ápolóknak - írja a Népszava. A bérolló ezzel még nagyobbra nyílik az orvosok és a szakápolók között.","shortLead":"Noha a kormány 20 százalékos béremelésről beszélt, a gyakorlatban ez csak 16,5 százalékot jelent az ápolóknak - írja...","id":"20201208_egeszsegugy_beremeles_berfeszultseg_apolok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2250a2b0-f5ce-4670-a63b-41bf89740c90","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_egeszsegugy_beremeles_berfeszultseg_apolok","timestamp":"2020. december. 08. 10:33","title":"Feszültséget okozott a béremelés az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati tájékoztató oldal szerint a férfi idült veseelégtelenségben szenvedett.","shortLead":"A kormányzati tájékoztató oldal szerint a férfi idült veseelégtelenségben szenvedett.","id":"20201207_koronavirus_aldozat_20_eves_december_7_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84b3b85-2eb0-4dc9-ab0e-48329962e182","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_koronavirus_aldozat_20_eves_december_7_adatok","timestamp":"2020. december. 07. 10:11","title":"Egy 20 éves férfi is van az újabb magyar áldozatok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd6d822-7a5f-4337-93dd-e44cb7862bf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztrációnál kétféle adatkezelést is felajánl az oltásregisztrációs honlap, az egyik esetében a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodához kerülnek az adataink.","shortLead":"A regisztrációnál kétféle adatkezelést is felajánl az oltásregisztrációs honlap, az egyik esetében a Rogán Antal...","id":"20201208_vakcinainfo_adatkezeles_miniszterelnoki_kabinetiroda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dd6d822-7a5f-4337-93dd-e44cb7862bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed48562-5e57-4b7f-bace-591770bcfd38","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_vakcinainfo_adatkezeles_miniszterelnoki_kabinetiroda","timestamp":"2020. december. 08. 09:45","title":"Még az oltásregisztrációt is címlista gyűjtésre használja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9f496e-493a-4be8-943b-64a626c0053b","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Odavágott a járvány a sportlétesítményeknek, amelyek most akkor is takarékoskodásra kényszerülnek, ha ezzel valójában pazarolnak. Az állam segíthet, persze további közpénzek kiszórásával.","shortLead":"Odavágott a járvány a sportlétesítményeknek, amelyek most akkor is takarékoskodásra kényszerülnek, ha ezzel valójában...","id":"202049__ures_tornatermek__meghuzott_nadragszij__kivetelezes__sporcsarnokok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c9f496e-493a-4be8-943b-64a626c0053b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba9788c-4f4e-47ee-bdfb-b2f1c06055d3","keywords":null,"link":"/360/202049__ures_tornatermek__meghuzott_nadragszij__kivetelezes__sporcsarnokok","timestamp":"2020. december. 09. 07:00","title":"Ömlöttek a milliárdok a sportcsarnokokra, most meg nem lehet mit kezdeni velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed78669-62d3-4023-bfba-4128aa3676a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki képviselők egyetértettek abban, hogy az Európai Unió helyreállítási alapjára a magyar embereknek is nagy szükségük van. Jakab Péter szerint Orbán már arra készül, hogy Magyarországot kivezesse az EU-ból.","shortLead":"Az ellenzéki képviselők egyetértettek abban, hogy az Európai Unió helyreállítási alapjára a magyar embereknek is nagy...","id":"20201207_Orban_Viktor_veto_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eed78669-62d3-4023-bfba-4128aa3676a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4c3d68-d95c-4112-932f-c112f56e9694","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Orban_Viktor_veto_ellenzek","timestamp":"2020. december. 07. 12:27","title":"\"Orbán gyenge és tehetetlen zsarnok\" – közös sajtótájékoztatót tartott az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd3ed62-f022-46fe-87e7-a44d6f13c021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség elutasította a feljelentéseket, az ügyészség azonban hatályon kívül helyezte a határozataikat.","shortLead":"A rendőrség elutasította a feljelentéseket, az ügyészség azonban hatályon kívül helyezte a határozataikat.","id":"20201207_lenkei_gabor_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fd3ed62-f022-46fe-87e7-a44d6f13c021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c9e745-290b-466c-9e02-50c769bd3e3a","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_lenkei_gabor_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 07. 15:46","title":"Víruskritikus megjegyzései miatt feljelentették Lenkei Gábort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Majdnem egy teljes hónapra van szükség ahhoz, hogy valaki a Pfizer első vakcinájának beadása után védetté váljon a koronavírus ellen.","shortLead":"Majdnem egy teljes hónapra van szükség ahhoz, hogy valaki a Pfizer első vakcinájának beadása után védetté váljon...","id":"20201208_koronavirus_vakcina_pfizer_biontech_vedooltas_hany_nap_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08fb389d-ada8-4b76-a9f1-b960f9832b64","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_koronavirus_vakcina_pfizer_biontech_vedooltas_hany_nap_alatt","timestamp":"2020. december. 08. 11:03","title":"Naptár: mire számíthat, aki beadatja magának a Pfizer 95%-os koronavírus-vakcináját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]