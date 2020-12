Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4390910e-2b72-4ada-bdde-a0cde4700a67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érintettek szerint egyre több a feszültség a korosztályok között, az ünnepek közeledtével pedig egyre nagyobb a tumultus az üzletekben.","shortLead":"Az érintettek szerint egyre több a feszültség a korosztályok között, az ünnepek közeledtével pedig egyre nagyobb...","id":"20201210_Vasarlasi_sav_Idosek_Tanacsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4390910e-2b72-4ada-bdde-a0cde4700a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884f53ed-6038-4e7d-9d9c-035063dca299","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_Vasarlasi_sav_Idosek_Tanacsa","timestamp":"2020. december. 10. 15:09","title":"Az Idősek Tanácsa is a vásárlási sáv felfüggesztését kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80e958a-89c2-4a7f-9465-c77240a58180","c_author":"Hann Endre","category":"360","description":"Gyakorlatilag mindenki hallott az elmúlt egy hétben Szájer József ügyéről és a többség szerint súlyos botrányról van szó - ez derül ki a Medián HVG-nek készített felméréséből. A fideszesek közül többen gondolják azt, hogy ártott az eset a kormánypártnak és a jobboldali szavazók döntő többsége abban is egyetért, hogy magánügy, ha egy politikus homoszexuális. ","shortLead":"Gyakorlatilag mindenki hallott az elmúlt egy hétben Szájer József ügyéről és a többség szerint súlyos botrányról van...","id":"20201209_Median_Szajer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d80e958a-89c2-4a7f-9465-c77240a58180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"369c08f1-bb4b-4bf9-8210-f33eeb3f0dae","keywords":null,"link":"/360/20201209_Median_Szajer","timestamp":"2020. december. 09. 11:00","title":"Medián: A Szájer-ügy a Fidesz esélyein rontott, a homoszexuálisok megítélésén nem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97162cec-0378-4389-a2fa-fd596bae6415","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy elektromos kerékpárral közlekedő férfit sodort el egy autós.","shortLead":"Egy elektromos kerékpárral közlekedő férfit sodort el egy autós.","id":"20201208_Halalos_baleset_65os_fout","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97162cec-0378-4389-a2fa-fd596bae6415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496f7f9b-8d3c-4e2e-b71a-739483951810","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_Halalos_baleset_65os_fout","timestamp":"2020. december. 08. 21:33","title":"Halálos baleset történt a 65-ös főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Akár fél órával is nőhet a menetidő az Útinform szerint. ","shortLead":"Akár fél órával is nőhet a menetidő az Útinform szerint. ","id":"20201209_kamion_baleset_m2_torlodas_dugo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4342f1-b8c3-4bd7-9c12-e0a8f9c1e136","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_kamion_baleset_m2_torlodas_dugo","timestamp":"2020. december. 09. 07:42","title":"Több kilométeres a dugó az M2-esen egy vascsöveket szállító kamion balesete miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korlátozni kell, nem pedig teljesen felfüggeszteni az alkoholfogyasztást a Covid-19 elleni vakcináció idején – jelentette ki a Szputnyik V vakcinát kifejlesztő intézet igazgatója, Alakszandr Gincburg.","shortLead":"Korlátozni kell, nem pedig teljesen felfüggeszteni az alkoholfogyasztást a Covid-19 elleni vakcináció idején –...","id":"20201209_koronavirus_vakcina_szputnyik_v_alkohol_alkoholfogyasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44426a1b-aa88-4211-8e0a-88c7efab7fbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_koronavirus_vakcina_szputnyik_v_alkohol_alkoholfogyasztas","timestamp":"2020. december. 09. 17:37","title":"Orosz tudósok: egy kis vodka mehet a vakcina mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05418575-84f8-46fc-81b1-26dd6860b66d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden megválasztott elnök kedden bejelentette, hogy Lloyd Austin nyugalmazott tábornokot fogja jelölni a Pentagon élére.\r

","shortLead":"Joe Biden megválasztott elnök kedden bejelentette, hogy Lloyd Austin nyugalmazott tábornokot fogja jelölni a Pentagon...","id":"20201209_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_afroamerikai_vedelmi_miniszter_lloyd_austin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05418575-84f8-46fc-81b1-26dd6860b66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e47b1a-ffc0-47ed-8e43-09176f11ad8a","keywords":null,"link":"/vilag/20201209_joe_biden_amerikai_elnokvalasztas_afroamerikai_vedelmi_miniszter_lloyd_austin","timestamp":"2020. december. 09. 06:04","title":"Először lehet afroamerikai védelmi minisztere az Egyesült Államoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96841fa4-f398-458c-bfb3-c1043389f932","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz hatóságok szerint a Szent Márk-székesegyház kápolnái is víz alá kerülhetnek.","shortLead":"Az olasz hatóságok szerint a Szent Márk-székesegyház kápolnái is víz alá kerülhetnek.","id":"20201208_Viz_Velence_Szent_Mark_ter_zsiliprendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96841fa4-f398-458c-bfb3-c1043389f932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe387e5-ea57-4506-86b4-8fef99694457","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_Viz_Velence_Szent_Mark_ter_zsiliprendszer","timestamp":"2020. december. 08. 21:46","title":"Elöntötte a víz a velencei Szent Márk teret, mert nem kapcsolták be a zsiliprendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a88e6281-0db5-423f-b4ef-1de9d9a047b9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vád szerint Szegedi Csanád átverte az Európai Parlament illetékes szerveit, amivel 155 millió forintos kárt okozott az EP költségvetésének.","shortLead":"A vád szerint Szegedi Csanád átverte az Európai Parlament illetékes szerveit, amivel 155 millió forintos kárt okozott...","id":"20201210_szegedi_csanad_volt_jobbik_ep_kepviselo_koltsegvetesi_csalas_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a88e6281-0db5-423f-b4ef-1de9d9a047b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d19097-e414-486f-abbc-259387e0f5e0","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_szegedi_csanad_volt_jobbik_ep_kepviselo_koltsegvetesi_csalas_vademeles","timestamp":"2020. december. 10. 15:30","title":"Költségvetési csalás miatt emeltek vádat egy korábbi jobbikos EP-képviselő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]