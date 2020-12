Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Még nincs minden veszve, legalábbis a brit miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke szerint. Adnak még egy esélyt a tárgyalásoknak. ","shortLead":"Még nincs minden veszve, legalábbis a brit miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke szerint. Adnak még egy esélyt...","id":"20201213_Nincs_meg_veszve_a_Brexitmegallapodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1883e6ff-2ee2-4d09-85fa-003a0843d6d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201213_Nincs_meg_veszve_a_Brexitmegallapodas","timestamp":"2020. december. 13. 13:15","title":"Nincs még veszve a Brexit-megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41793714-d40e-42c8-8c8b-cecac845454f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A német cégnek nem megy jól a szekér, Magyarországon is elhalasztott egy beruházást, de a berlini segítséggel nem járnának jól.","shortLead":"A német cégnek nem megy jól a szekér, Magyarországon is elhalasztott egy beruházást, de a berlini segítséggel nem...","id":"20201214_A_Thyssenkrupp_dragallja_a_kormanyzati_segitseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41793714-d40e-42c8-8c8b-cecac845454f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481cf246-55d1-41a3-8cac-4b8336f5c013","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_A_Thyssenkrupp_dragallja_a_kormanyzati_segitseget","timestamp":"2020. december. 14. 16:02","title":"A Thyssenkrupp drágállja a német kormányzati segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A feltételezhetően orosz hackerek a kereskedelmi minisztérium távközlési és információs igazgatóságának adataira is ráláttak amerikai kormányzati illetékesek közlése szerint. ","shortLead":"A feltételezhetően orosz hackerek a kereskedelmi minisztérium távközlési és információs igazgatóságának adataira is...","id":"20201214_orosz_hackerek_egyesult_allamok_miniszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10daee8-a15e-4669-9ca2-7f67a888c856","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_orosz_hackerek_egyesult_allamok_miniszterium","timestamp":"2020. december. 14. 05:16","title":"Hackerek fértek hozzá az amerikai pénzügyminisztérium belső leveleihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba0ac84-db46-413d-becd-3c21ab5b35a0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kanadai viselkedéspszichológusok állítják, hogy ilyen kicsi korban is lehet észszerűen gondolkodni a pénzről. ","shortLead":"Kanadai viselkedéspszichológusok állítják, hogy ilyen kicsi korban is lehet észszerűen gondolkodni a pénzről. ","id":"202050_gyerekek_megtakaritasai_malacuk_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ba0ac84-db46-413d-becd-3c21ab5b35a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ebe8a3-9415-40b7-b3ff-8c5251fcf3f8","keywords":null,"link":"/360/202050_gyerekek_megtakaritasai_malacuk_lesz","timestamp":"2020. december. 13. 16:10","title":"Kiderült, hogy már a 3 évesek is tudnak jól dönteni pénzügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37917cd1-7d65-4922-badd-e0df158b97a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négy éve velünk lévő cseh divatterepjáró felfrissített változatát hamarosan hivatalosan is leleplezik.","shortLead":"A négy éve velünk lévő cseh divatterepjáró felfrissített változatát hamarosan hivatalosan is leleplezik.","id":"20201214_az_oroszok_megmutatjak_milyen_lesz_a_megujult_skoda_kodiaq","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37917cd1-7d65-4922-badd-e0df158b97a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5645dc37-6166-46b4-ace2-0b2fc83a165f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_az_oroszok_megmutatjak_milyen_lesz_a_megujult_skoda_kodiaq","timestamp":"2020. december. 14. 09:21","title":"Az oroszok megmutatják, milyen lesz a megújult Skoda Kodiaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c16d1239-cc3d-43f2-8901-a27ca17dd2aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szokatlan idők járnak mostanság.","shortLead":"Szokatlan idők járnak mostanság.","id":"20201213_Ilyen_sem_gyakran_fordul_elo_egymas_autoit_reklamozza_a_Mercedes_es_a_BMW","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c16d1239-cc3d-43f2-8901-a27ca17dd2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1cc4de-d0e8-411d-a42a-c28d6d7056b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201213_Ilyen_sem_gyakran_fordul_elo_egymas_autoit_reklamozza_a_Mercedes_es_a_BMW","timestamp":"2020. december. 13. 18:05","title":"Ilyen sem gyakran fordul elő, egymás autóit reklámozza a Mercedes és a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0fb7d07-88a8-49f0-a661-a4ffe7479ee2","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Vatikán vállalta, hogy 2050-ig nullára csökkenti saját szén-dioxid-kibocsátását, Izrael pedig a fosszilis üzemanyagok használatának megszüntetését.","shortLead":"A Vatikán vállalta, hogy 2050-ig nullára csökkenti saját szén-dioxid-kibocsátását, Izrael pedig a fosszilis üzemanyagok...","id":"20201213_A_Vatikan_es_Izrael_is_nagy_vallalast_tett_2050ig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0fb7d07-88a8-49f0-a661-a4ffe7479ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42f120e-6ea6-4f22-af23-12d7c2450662","keywords":null,"link":"/zhvg/20201213_A_Vatikan_es_Izrael_is_nagy_vallalast_tett_2050ig","timestamp":"2020. december. 13. 15:51","title":"A Vatikán és Izrael is nagy vállalást tett 2050-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c1fa5c-053d-4c76-8f03-3228dd7498e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Negyven fellépése maradt el idén, és amikor a tavaszi, viszonylag jól viselt karanténból kiszabadult a családjával, a horvátországi nyaraláson elkapta a koronavírust. Egy hétig kórházban volt, néhány napig abban sem volt biztos, hogy túléli. Czutor Zoltán zeneszerző ennek ellenére úgy gondolja, hogy „a Jóisten mindig a tenyerén hordozza”, ezért is igyekszik ebből visszaadni valamit. Például egy szendviccsel. ","shortLead":"Negyven fellépése maradt el idén, és amikor a tavaszi, viszonylag jól viselt karanténból kiszabadult a családjával...","id":"20201213_Czutor_Zoltan_Ketharom_napig_abban_sem_voltam_biztos_hogy_megmaradok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58c1fa5c-053d-4c76-8f03-3228dd7498e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418c0bc7-083d-42d0-817b-eaa36c0c6c29","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Czutor_Zoltan_Ketharom_napig_abban_sem_voltam_biztos_hogy_megmaradok","timestamp":"2020. december. 13. 12:00","title":"Czutor Zoltán: Két-három napig abban sem voltam biztos, hogy megmaradok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]