Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47de2388-8ef3-4c22-86bf-6a85d097b1f1","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Az egyik piacvezetőként számontartott társaság vezetőjét is őrizetbe vették – értesült a hvg.hu.","shortLead":"Az egyik piacvezetőként számontartott társaság vezetőjét is őrizetbe vették – értesült a hvg.hu.","id":"20201216_Tucatnyi_biztonsagi_ceghez_vonult_ki_a_NAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47de2388-8ef3-4c22-86bf-6a85d097b1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3efacd-7c5f-43a3-9f2e-7155ad72c7b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Tucatnyi_biztonsagi_ceghez_vonult_ki_a_NAV","timestamp":"2020. december. 16. 12:56","title":"Harminc-negyven biztonsági céghez vonult ki a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"7 helyett csak 6 százalékos visszaesést vár a GKI. Jövőre nem érjük még el a válság előtti szintet.","shortLead":"7 helyett csak 6 százalékos visszaesést vár a GKI. Jövőre nem érjük még el a válság előtti szintet.","id":"20201216_GKI_recesszio_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3292ceb7-83bc-4ab6-b160-47cf8f293e8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201216_GKI_recesszio_elorejelzes","timestamp":"2020. december. 16. 05:30","title":"GKI: Zuhan a magyar gazdaság, de nem annyira, mint ahogy eddig várhattuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9f5f79-4852-4b5d-b0ca-57e501feb53d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat egyik intézetében történt ügyben nem indulhatott etikai vizsgálat, mert nincs ilyen szabályzat. ","shortLead":"Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat egyik intézetében történt ügyben nem indulhatott etikai vizsgálat, mert nincs ilyen...","id":"20201216_elkh_intezet_igazgatovalasztas_bekapcsolt_mikrofon_etikai_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e9f5f79-4852-4b5d-b0ca-57e501feb53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f94818-cfe2-4a21-8d09-09f9f6c4afa0","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_elkh_intezet_igazgatovalasztas_bekapcsolt_mikrofon_etikai_vizsgalat","timestamp":"2020. december. 16. 17:39","title":"Bekapcsolva felejtett mikrofon leplezte le, hogy lejt a pálya egy kutatóintézet igazgatóválasztásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5c00b0-cece-4ecb-8ce6-f9c97cebd25e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai és szingapúri kutatók szerint akár távolról is feltörhetők a népszerű, sokak által használt robotporszívók, majd mikrofonként használhatók.","shortLead":"Amerikai és szingapúri kutatók szerint akár távolról is feltörhetők a népszerű, sokak által használt robotporszívók...","id":"20201216_robotporszivo_lidar_rendszer_hanghullamok_detektalasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a5c00b0-cece-4ecb-8ce6-f9c97cebd25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d01ea8c-ceae-46c8-af0f-0e609dedc6f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_robotporszivo_lidar_rendszer_hanghullamok_detektalasa","timestamp":"2020. december. 16. 12:03","title":"Ha van otthon robotporszívó, már az is kémkedhet: mikrofonként használható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jobban eloszlik a forgalom, ráadásul azon sem kell gondolkozniuk a boltosoknak, hogy a szombati munkanapra hétköznapi vagy hétvégi szabályok legyenek-e érvényesek.","shortLead":"Jobban eloszlik a forgalom, ráadásul azon sem kell gondolkozniuk a boltosoknak, hogy a szombati munkanapra hétköznapi...","id":"20201217_vasarlasi_idosav_boltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd77a920-dfc9-4ec0-b8fc-489a10ff120a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c6552f-1853-4802-87fe-0e47c52ff263","keywords":null,"link":"/kkv/20201217_vasarlasi_idosav_boltok","timestamp":"2020. december. 17. 07:35","title":"A boltosok és a vásárlók is nyugodtabbak, amióta nincs vásárlási idősáv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceddbe21-effa-4fc7-bf1a-ca854fc68b48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mentőszolgálat szerint az autós a mentősök vagy akár a szállított beteg életét is veszélyeztethette.\r

","shortLead":"A mentőszolgálat szerint az autós a mentősök vagy akár a szállított beteg életét is veszélyeztethette.\r

","id":"20201215_Szirenazo_mento_BMW_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceddbe21-effa-4fc7-bf1a-ca854fc68b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b4a935-38ee-4645-b25d-41c2ab3f612e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Szirenazo_mento_BMW_Budapest","timestamp":"2020. december. 15. 21:05","title":"Szirénázó mentő mögött próbált kijutni a dugóból egy BMW-s Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4019b8a-2bf8-4e42-95d4-044f0d5e4b2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"“Ami science fictionnek tűnt, márciusban, a Covid-járvány miatt dokumentumfilmmé vált” – mondta a HVG-nek adott interjúban Meskó Bertalan orvosi jövőkutató, a The Medical Futurist Institute vezetője. A szakértő szerint a modern megoldásokkal rengeteg értékes idő felszabadítható.","shortLead":"“Ami science fictionnek tűnt, márciusban, a Covid-járvány miatt dokumentumfilmmé vált” – mondta a HVG-nek adott...","id":"20201216_covid_koronavirus_jarvany_mesko_bertalan_orvos_beteg_kapcsolat_jovokutatas_jovokutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4019b8a-2bf8-4e42-95d4-044f0d5e4b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c29853f-88b6-4b5a-b39a-8079e64282f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_covid_koronavirus_jarvany_mesko_bertalan_orvos_beteg_kapcsolat_jovokutatas_jovokutato","timestamp":"2020. december. 16. 18:03","title":"\"A járványnak köszönhetően valóságos forradalom indult el az orvoslásban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre nem megerősített hírek szerint őrizetbe vették az egyik leggazdagabb magyart.","shortLead":"Egyelőre nem megerősített hírek szerint őrizetbe vették az egyik leggazdagabb magyart.","id":"20201215_Bige_Laszlo_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44674546-4bfd-4332-8877-10e98add12b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_Bige_Laszlo_rendorseg","timestamp":"2020. december. 15. 21:25","title":"Telex: Őrizetbe vették Bige Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]