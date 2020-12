Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Két stábtag túl közel merészkedett egymáshoz, Cruise, aki producerként is dolgozik a filmen, iszonyúan bepöccent.","shortLead":"Két stábtag túl közel merészkedett egymáshoz, Cruise, aki producerként is dolgozik a filmen, iszonyúan bepöccent.","id":"20201217_Tom_Cruise_Mission_Impossible_forgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d19abff-d3f0-417c-8750-396b608bf8a5","keywords":null,"link":"/kultura/20201217_Tom_Cruise_Mission_Impossible_forgatas","timestamp":"2020. december. 17. 15:10","title":"Kiszivárgott egy hangfelvétel arról, hogy Tom Cruise őrjöng a Mission: Impossible forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7215f1b6-526a-407b-a6ce-df1f3eed2f1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg jó pár iparágat keményen sújtott a koronavírus-járvány, az okosórák területén jobb a helyzet.","shortLead":"Míg jó pár iparágat keményen sújtott a koronavírus-járvány, az okosórák területén jobb a helyzet.","id":"20201218_counterpoint_research_okosorapiac_2020_q3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7215f1b6-526a-407b-a6ce-df1f3eed2f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7d57d7-3f55-4806-b78e-ba20ce1105ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_counterpoint_research_okosorapiac_2020_q3","timestamp":"2020. december. 18. 09:33","title":"Milyen okosórákat vesznek most a legtöbben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15e1b74-ccae-4e97-aff8-c9995b55181b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Shia LaBeouf nem is tagadta, hogy bántalmazta volt barátnőjét. Úgyhogy a Netflix gyorsan eltüntette a nevét pár helyről.","shortLead":"Shia LaBeouf nem is tagadta, hogy bántalmazta volt barátnőjét. Úgyhogy a Netflix gyorsan eltüntette a nevét pár helyről.","id":"20201217_shia_labeouf_bantalmazas_pieces_of_a_woman_netflix_eltuntette_mundruczo_kornel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d15e1b74-ccae-4e97-aff8-c9995b55181b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa564987-24a2-4a84-bad8-4db32661eb08","keywords":null,"link":"/kultura/20201217_shia_labeouf_bantalmazas_pieces_of_a_woman_netflix_eltuntette_mundruczo_kornel","timestamp":"2020. december. 17. 11:18","title":"Igyekszik elhatárolódni a Netflix a Mundruczó-film főszereplőjétől a bántalmazási vádak után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b59c622-eaff-4fe7-b090-66ad67dbab53","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Miről olvashatunk a HVG idei utolsó, dupla számában?","shortLead":"Miről olvashatunk a HVG idei utolsó, dupla számában?","id":"202051_az_eltunt_iden_nyomaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b59c622-eaff-4fe7-b090-66ad67dbab53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d2c380-a320-4093-be61-5439a04827d6","keywords":null,"link":"/itthon/202051_az_eltunt_iden_nyomaban","timestamp":"2020. december. 17. 10:20","title":"Jakus Ibolya: Az eltűnt idén nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08e63e24-90ab-4c65-bc05-24c8ebc2ecd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Éjszaka vitték ki az Autobahnra, ahol 263 km/h-s tempóval tudott közlekedni.","shortLead":"Éjszaka vitték ki az Autobahnra, ahol 263 km/h-s tempóval tudott közlekedni.","id":"20201217_Megmutatta_mit_tud_az_autopalyan_az_uj_Volkswagen_Golf_R__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08e63e24-90ab-4c65-bc05-24c8ebc2ecd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ca2214-508a-405f-9727-81c30f3c39de","keywords":null,"link":"/cegauto/20201217_Megmutatta_mit_tud_az_autopalyan_az_uj_Volkswagen_Golf_R__video","timestamp":"2020. december. 18. 04:38","title":"Megmutatta, mit tud az autópályán az új Volkswagen Golf R – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnökről csütörtökön derült ki, hogy fertőzött. Lázas, fáradt és szárazon köhög, de intézi az ország ügyeit.","shortLead":"A francia elnökről csütörtökön derült ki, hogy fertőzött. Lázas, fáradt és szárazon köhög, de intézi az ország ügyeit.","id":"20201218_emmanuel_macron_koronavirus_franciaorszag_francia_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdc0cb3-ccc0-4fde-9842-5ce412872bd1","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_emmanuel_macron_koronavirus_franciaorszag_francia_elnok","timestamp":"2020. december. 18. 20:54","title":"Macron kicsit lelassult a koronavírustól, de dolgozik tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37f3085-1236-49ea-bbb3-839fb55d010a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még decemberben elkezdenék az egészségügyi dolgozók beoltását a Pfizer vakcinájával, de más vakcinafejlesztők termékeiből is lekötött már 17,5 millió adagot a kormány.","shortLead":"Még decemberben elkezdenék az egészségügyi dolgozók beoltását a Pfizer vakcinájával, de más vakcinafejlesztők...","id":"20201217_operativ_torzs_csutortok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b37f3085-1236-49ea-bbb3-839fb55d010a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8763e32a-40d6-4aa8-b9f1-5831004475c4","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_operativ_torzs_csutortok","timestamp":"2020. december. 17. 12:58","title":"Operatív törzs: Egyre reménykeltőbb hírek érkeznek a vakcinákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Homlokráncolással ér fel a büntetés.","shortLead":"Homlokráncolással ér fel a büntetés.","id":"20201218_Deutsch_A_Fidesz_is_kilepett_volna_ha_engem_kizarnak_az_EPPbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82c4567e-de6c-41ce-aa96-2534a24464d5","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Deutsch_A_Fidesz_is_kilepett_volna_ha_engem_kizarnak_az_EPPbol","timestamp":"2020. december. 18. 10:05","title":"Deutsch: A Fidesz is kilépett volna, ha engem kizárnak az EPP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]