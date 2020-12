Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Megkésve adott igazat az Alkotmánybíróság 56 ellenzéki képviselőnek. Ennek már csak szimbolikus jelentősége van, hiszen az alkotmányellenes döntést már rég végrehajtották.","shortLead":"Megkésve adott igazat az Alkotmánybíróság 56 ellenzéki képviselőnek. Ennek már csak szimbolikus jelentősége van, hiszen...","id":"20201217_alkotmanyellenes_kormanyhatarozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a794b7-dee1-4af0-a9f8-c1dfaa94451d","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_alkotmanyellenes_kormanyhatarozat","timestamp":"2020. december. 17. 20:33","title":"Alkotmányellenes egy páréves kormányhatározat néhány pontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főorvos szerint az egészségügyi dolgozók vakcinációja már decemberben elkezdődhet, utánuk pedig feltehetően az idősotthonok lakói és a krónikus betegek következnek.","shortLead":"A főorvos szerint az egészségügyi dolgozók vakcinációja már decemberben elkezdődhet, utánuk pedig feltehetően...","id":"20201218_szlavik_koronavirus_oltas_december","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6cc71ab-be26-436d-b403-fd73b76e9c20","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_szlavik_koronavirus_oltas_december","timestamp":"2020. december. 18. 08:33","title":"Szlávik: Egy látogatást meg lehet biztonságosan szervezni, de egy ebédet már nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a23c8dd-977d-4210-a64b-e4b0aaf7ce2f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A Barack Obama amerikai születését kétségbe vonó összeesküvés-elméletek a volt elnök nemrégiben megjelent memoárjában is felbukkannak.","shortLead":"A Barack Obama amerikai születését kétségbe vonó összeesküvés-elméletek a volt elnök nemrégiben megjelent memoárjában...","id":"20201218_Igy_emlekezik_Obama_a_szuletesi_helyet_ketsegbe_vono_Trumpra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a23c8dd-977d-4210-a64b-e4b0aaf7ce2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7df873d-88e3-452d-8cae-6d0c275df1ec","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201218_Igy_emlekezik_Obama_a_szuletesi_helyet_ketsegbe_vono_Trumpra","timestamp":"2020. december. 18. 19:15","title":"Így emlékezik Obama az amerikai születését kétségbe vonó Trumpra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362b6d90-7813-49a1-a4f2-39bc43171107","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt 9 napban nem az országos tiszti főorvos tartotta az operatív törzs tájékoztatóit. ","shortLead":"Az elmúlt 9 napban nem az országos tiszti főorvos tartotta az operatív törzs tájékoztatóit. ","id":"20201218_Kiderult_hol_volt_Muller_Cecilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=362b6d90-7813-49a1-a4f2-39bc43171107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3e77db-6ff3-445f-9575-222ebaa17327","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Kiderult_hol_volt_Muller_Cecilia","timestamp":"2020. december. 18. 11:54","title":"Kiderült, hol volt Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26dee342-0a2d-4bf9-abd4-eacafe7f02f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illemhelyek nagy része ráadásul nem akadálymentes, több a romos, vagy éppen felújítás miatt nem látogatható vécé.

","shortLead":"Az illemhelyek nagy része ráadásul nem akadálymentes, több a romos, vagy éppen felújítás miatt nem látogatható vécé.

","id":"20201218_Nyilvanos_vece_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26dee342-0a2d-4bf9-abd4-eacafe7f02f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bddecfa5-0d1f-40c4-b69e-30d6a422ff72","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Nyilvanos_vece_Budapest","timestamp":"2020. december. 18. 13:28","title":"Mindössze 90 nyilvános vécé található Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Homlokráncolással ér fel a büntetés.","shortLead":"Homlokráncolással ér fel a büntetés.","id":"20201218_Deutsch_A_Fidesz_is_kilepett_volna_ha_engem_kizarnak_az_EPPbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82c4567e-de6c-41ce-aa96-2534a24464d5","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Deutsch_A_Fidesz_is_kilepett_volna_ha_engem_kizarnak_az_EPPbol","timestamp":"2020. december. 18. 10:05","title":"Deutsch: A Fidesz is kilépett volna, ha engem kizárnak az EPP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kisebb tűz keletkezett egy budapesti kórház egyik osztályán péntek este, de senki nem sérült meg.","shortLead":"Kisebb tűz keletkezett egy budapesti kórház egyik osztályán péntek este, de senki nem sérült meg.","id":"20201219_Kisebb_tuz_volt_egy_budapesti_korhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1eee6e4-9afe-41c4-8165-580c9cb39fbd","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Kisebb_tuz_volt_egy_budapesti_korhazban","timestamp":"2020. december. 19. 11:45","title":"Kisebb tűz volt egy budapesti kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A háttérben az Eclipse-ügy is felsejlik. Már börtönben ül, akit a férfi megölésével gyanúsítanak. ","shortLead":"A háttérben az Eclipse-ügy is felsejlik. Már börtönben ül, akit a férfi megölésével gyanúsítanak. ","id":"20201218_eltunt_ferfi_11_ev_megtalaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babe74cf-ae72-4bb4-976c-8b53c252e0f7","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_eltunt_ferfi_11_ev_megtalaltak","timestamp":"2020. december. 18. 06:22","title":"11 év után találhatták meg egy eltűnt focista holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]