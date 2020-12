Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"877cd347-639b-4c82-b6de-5e177c82d5ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A késsel támadó férfi a helyszínen életét vesztette, a megsebesített rendőrt kórházba vitték.\r

\r

","shortLead":"A késsel támadó férfi a helyszínen életét vesztette, a megsebesített rendőrt kórházba vitték.\r

\r

","id":"20201224_Megkeseltek_egy_rendort_Ujpesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=877cd347-639b-4c82-b6de-5e177c82d5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3fc76ac-599e-4dee-b099-238a2d1cb3d9","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_Megkeseltek_egy_rendort_Ujpesten","timestamp":"2020. december. 24. 08:39","title":"Járőrtársa életére törő támadót lőtt le egy rendőr Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28a6ae5-4187-4d20-849a-adf8f6cd3381","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valakinek sikerül beindítani az időgépet az jelentkezzen. ","shortLead":"Ha valakinek sikerül beindítani az időgépet az jelentkezzen. ","id":"20201224_Megcsinaltak_a_Vissza_a_jovobe_autojanak_szerelesi_utmutatojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a28a6ae5-4187-4d20-849a-adf8f6cd3381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1714d8d-f768-4bee-af31-357a818d9b3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201224_Megcsinaltak_a_Vissza_a_jovobe_autojanak_szerelesi_utmutatojat","timestamp":"2020. december. 24. 09:41","title":"Kiadják a Vissza a jövőbe autójának szerelési útmutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a koronavírus új, brit mutációja gyorsabban fertőz, de az esetek nem súlyosabbak. ","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a koronavírus új, brit mutációja gyorsabban fertőz, de az esetek nem súlyosabbak. ","id":"20201224_Merkely_Bela_masodik_hullam_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b36c510-b2c9-4bbd-8a52-4b6132ea5ce0","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_Merkely_Bela_masodik_hullam_fertozes","timestamp":"2020. december. 24. 10:27","title":"Merkely Béla: A második hullámban a lakosság 20 százaléka is megfertőződhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf90136-4655-4b70-afd7-726227f072db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai színész harmadszorra sem hagyta szó nélkül a magyar miniszterelnök politikáját. ","shortLead":"Az amerikai színész harmadszorra sem hagyta szó nélkül a magyar miniszterelnök politikáját. ","id":"20201224_Clooney_Orban_Viktornak_Egyesult_Allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bf90136-4655-4b70-afd7-726227f072db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3136709-0290-49bb-bfd2-0a50cfcb109a","keywords":null,"link":"/elet/20201224_Clooney_Orban_Viktornak_Egyesult_Allamok","timestamp":"2020. december. 24. 09:08","title":"Clooney szerint nehezebb dolga lesz Orbán Viktornak, ha Joe Biden hivatalba lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a0af9a-3968-442d-aa43-5cb5cc667160","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lap vezetőjének az ügyvédei nem vettek részt a tárgyaláson, közölték, hogy nem fognak részt venni egy koncepciós per lefolytatásában.","shortLead":"A lap vezetőjének az ügyvédei nem vettek részt a tárgyaláson, közölték, hogy nem fognak részt venni egy koncepciós per...","id":"20201223_torokorszag_cumhuriyet_ellenzeki_lap_foszerkeszto_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7a0af9a-3968-442d-aa43-5cb5cc667160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e70f134-f476-448c-9322-d25f2592a38c","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_torokorszag_cumhuriyet_ellenzeki_lap_foszerkeszto_itelet","timestamp":"2020. december. 23. 11:25","title":"27 év börtönre ítélték Törökországban a Cumhuriyet ellenzéki lap főszerkesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte még meg sem melegedtek a tech-világban a nemrég bemutatkozó iPhone 12-es modellek, de vannak, akiket inkább már a jövő, azaz az iPhone 13 érdekel. Nemrégiben egy koncepcióvideó is készült az egyelőre még nem is létező modellről.","shortLead":"Szinte még meg sem melegedtek a tech-világban a nemrég bemutatkozó iPhone 12-es modellek, de vannak, akiket inkább már...","id":"20201223_apple_iphone_13_koncepciovideo_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9737479-2b7d-4efe-b61d-d55bc943d006","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_apple_iphone_13_koncepciovideo_2021","timestamp":"2020. december. 23. 09:03","title":"Tetszene, ha ilyen lenne? Koncepcióvideó az iPhone 13-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baaf8ef7-cdcf-4a79-aeec-5b38d8e0c25a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Cseh régészek azt állítják, hogy egy dél-csehországi kolostorban találtak egy szögdarabot abból a keresztből, amelyen egykoron meghalt Jézus Krisztus.","shortLead":"Cseh régészek azt állítják, hogy egy dél-csehországi kolostorban találtak egy szögdarabot abból a keresztből, amelyen...","id":"20201224_jezus_krisztus_szent_kereszt_egy_szogenek_darabja_csehorszag_premontrei_kolostor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baaf8ef7-cdcf-4a79-aeec-5b38d8e0c25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b0acdb-6dde-4c64-9bfb-8c0749161da4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201224_jezus_krisztus_szent_kereszt_egy_szogenek_darabja_csehorszag_premontrei_kolostor","timestamp":"2020. december. 24. 08:03","title":"Jézus keresztje szögének darabját találták meg egy titkos folyosó végén, állítják cseh régészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Zárva lesz az üzletek zöme, a fodrászok, a sípályák, este 9-re hozzák elő az éjszakai kijárási tilalmat. A szigor január 10-ig biztos kitart.","shortLead":"Zárva lesz az üzletek zöme, a fodrászok, a sípályák, este 9-re hozzák elő az éjszakai kijárási tilalmat. A szigor...","id":"20201223_Tul_sok_az_uj_fertozott_bezarkoznak_a_csehek_az_unnepre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07d7359-662b-4695-9aa5-3f436c3a7ab3","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_Tul_sok_az_uj_fertozott_bezarkoznak_a_csehek_az_unnepre","timestamp":"2020. december. 23. 15:11","title":"Túl sok az új fertőzött, bezárkóznak a csehek az ünnepre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]