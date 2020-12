Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd75a17e-140f-44e4-b80c-eeeefca585eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyelőre csak koncepcióként létező sportautót a tervek szerint egy Corvette-motor hajtja.","shortLead":"Az egyelőre csak koncepcióként létező sportautót a tervek szerint egy Corvette-motor hajtja.","id":"20201229_375_kmh_vegsebessegunek_igerik_az_elso_alban_szupersportkocsit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd75a17e-140f-44e4-b80c-eeeefca585eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f888f7-7a31-4afd-a771-3a7290b8a6ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20201229_375_kmh_vegsebessegunek_igerik_az_elso_alban_szupersportkocsit","timestamp":"2020. december. 29. 09:21","title":"375 km/h végsebességűnek ígérik az első albán szupersportkocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69767021-c6d5-4cb8-a549-f643c10e485c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ez mintegy 3,1 százalékos emelést jelent. A szakszervezetek 7 százalékot próbáltak elérni.","shortLead":"Ez mintegy 3,1 százalékos emelést jelent. A szakszervezetek 7 százalékot próbáltak elérni.","id":"20201229_romania_minimalber_kozalkalmazott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69767021-c6d5-4cb8-a549-f643c10e485c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630c0a20-8286-4f43-8000-531929d74b09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201229_romania_minimalber_kozalkalmazott","timestamp":"2020. december. 29. 05:35","title":"103 ezer forint lesz a nettó minimálbér Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768f11da-dc5f-42ee-a5f1-5339988f69a5","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az utolsó pillanatban jutott egyezségre az EU és az Egyesült Királyság a Brexitről, ami így is bőven ígér megrázkódtatást. Az igazi győzelem az, hogy az alku nem szakította el a briteket az uniótól, de nem is tette mások számára vonzóvá a kilépést.","shortLead":"Az utolsó pillanatban jutott egyezségre az EU és az Egyesült Királyság a Brexitről, ami így is bőven ígér...","id":"20201229_Viszlat_es_kosz_a_halakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=768f11da-dc5f-42ee-a5f1-5339988f69a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694f0453-8370-4ef0-bda5-2caf0ddc320a","keywords":null,"link":"/360/20201229_Viszlat_es_kosz_a_halakat","timestamp":"2020. december. 29. 12:30","title":"Viszlát, és kösz a halakat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Több mint ezeregyszáz titkos információgyűjtést – például telefonlehallgatást, titkos házkutatást – engedélyezett idén Varga Judit a hazai titkosszolgálatok kérésére, de a hvg.hu által kikért közérdekű adatok elemzéséből kiderül, hogy a tavaszi karantén alatt kevesebb lehetett a miniszteri engedélyhez kötött művelet. Feltehetőleg ekkor a titkosszolgálatok és a célszemélyek is visszahúzódtak. Aztán júliustól visszaállt a rend és a második fél év már hasonló aktivitást mutat, mint a tavalyi azonos időszak. ","shortLead":"Több mint ezeregyszáz titkos információgyűjtést – például telefonlehallgatást, titkos házkutatást – engedélyezett idén...","id":"20201228_Kevesbe_voltak_aktivak_a_titkosszolgalatok_a_karanten_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671a9e8f-c194-4b4f-92da-e9cdaa1cf6bb","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_Kevesbe_voltak_aktivak_a_titkosszolgalatok_a_karanten_alatt","timestamp":"2020. december. 28. 07:15","title":"Kevésbé voltak aktívak a titkosszolgálatok a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be29620c-0164-445f-a586-cff103d462c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Japán Űrkutatási Hivatal (JAXA) szondája több kőzetmintát is gyűjtött a Naprendszer számunkra egyik legérdekesebb aszteroidájából. A Ryugu kisbolygó felszíne alól származó köveket nemrég mutatták meg a nyilvánosságnak.","shortLead":"A Japán Űrkutatási Hivatal (JAXA) szondája több kőzetmintát is gyűjtött a Naprendszer számunkra egyik legérdekesebb...","id":"20201228_hajabusza_2_ryugu_kisbolygo_aszteroida_jaxa_japan_urugynokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be29620c-0164-445f-a586-cff103d462c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022dbe2e-a53d-4b24-b2a3-d8244482e2bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_hajabusza_2_ryugu_kisbolygo_aszteroida_jaxa_japan_urugynokseg","timestamp":"2020. december. 28. 08:03","title":"Ilyen kövek vannak a Földtől 300 millió kilométerre lévő aszteroida felszíne alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf29c02-2363-4072-91e2-e4c7461f30d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A praktikus családi autóként is használható modell bőven 3 másodperc alatt tudja le a 0–100-as sprintet. ","shortLead":"A praktikus családi autóként is használható modell bőven 3 másodperc alatt tudja le a 0–100-as sprintet. ","id":"20201229_igy_gyorsul_az_1001_loeros_audi_rs6_kombi__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdf29c02-2363-4072-91e2-e4c7461f30d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb79f403-4d32-4fe8-bcb6-7df1d5df99e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201229_igy_gyorsul_az_1001_loeros_audi_rs6_kombi__video","timestamp":"2020. december. 29. 07:59","title":"Így gyorsul az 1001 lóerős Audi RS6 kombi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaab811c-7f64-43b3-96aa-b1834099e398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates arra figyelmeztet: idén nem csak rossz dolgok történtek. Bár a koronavírus-járvány negatív hatásai a világ minden táján érződtek, de például az pozitív, hogy a kutatók megfeszített munkája révén mostanra kész a vakcina, ami ritkán látott összefogást is eredményezett.","shortLead":"Bill Gates arra figyelmeztet: idén nem csak rossz dolgok történtek. Bár a koronavírus-járvány negatív hatásai a világ...","id":"20201228_bill_gates_koronavirus_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaab811c-7f64-43b3-96aa-b1834099e398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8fe973-6386-499f-a78a-c11f2ef4f255","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_bill_gates_koronavirus_2021","timestamp":"2020. december. 28. 08:03","title":"Bill Gates: Volna itt három dolog, ami miatt jobb lesz nekünk 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf6cdf4-63ff-4bae-8350-d3bb71090501","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy a szegény országokra jellemző, a magyar háztartások kiadásainak nagy szeletét teszik ki az élelmiszerek, a szelet ráadásul hízott az elmúlt években. A magyar háztartások fogyasztása a második legkisebb az unióban.","shortLead":"Ahogy a szegény országokra jellemző, a magyar háztartások kiadásainak nagy szeletét teszik ki az élelmiszerek, a szelet...","id":"20201228_haztartas_eurostat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cf6cdf4-63ff-4bae-8350-d3bb71090501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c2b935-25c8-4417-af06-fb8b408b775d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201228_haztartas_eurostat","timestamp":"2020. december. 29. 08:10","title":"Alig van olyan uniós ország, ahol rosszabbul élnének a háztartások, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]