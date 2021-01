Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4baa7778-e644-4959-aced-11ea376908f0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bóka János a miniszterelnököt segíti majd az európai uniós tagállamokkal, uniós intézmények képviselőivel folytatott tárgyalásai során.","shortLead":"Bóka János a miniszterelnököt segíti majd az európai uniós tagállamokkal, uniós intézmények képviselőivel folytatott...","id":"20210109_boka_janos_orban_viktor_europai_unio_allamtitkar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4baa7778-e644-4959-aced-11ea376908f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bb558a-45bf-4f93-ad5a-17f026c39fc9","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_boka_janos_orban_viktor_europai_unio_allamtitkar","timestamp":"2021. január. 09. 14:01","title":"Az Igazságügyi Minisztériumból igazolt uniós kérdésekért felelős államtitkárt Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27461b10-2d49-42ca-afa0-985745f87df6","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az eredetileg tervezettnél nagyobb átalakítást végeznek az Országházzal szemben található Agrárminisztérium (ismertebb régi nevén Földművelésügyi Minisztérium) épületén, a troliknak pedig megint új helyet kell keresni. A kormány döntései csütörtök este jelentek meg a Magyar Közlönyben.","shortLead":"Az eredetileg tervezettnél nagyobb átalakítást végeznek az Országházzal szemben található Agrárminisztérium (ismertebb...","id":"20210108_kossuth_ter_agrarminiszterium_trianoni_emlekmu_atalakitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27461b10-2d49-42ca-afa0-985745f87df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8ddc4c-a13c-4543-9c6f-7927d4fe8ad6","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_kossuth_ter_agrarminiszterium_trianoni_emlekmu_atalakitas","timestamp":"2021. január. 08. 09:07","title":"Étterem is nyílik a Kossuth téri minisztériumban, újra elterelik a trolit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba142b5-a9a7-4dc1-956c-7a35928d1562","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök azt kérte, ameddig nincs elég vakcina, mindenki rendezkedjen be arra az életre, amit a jelenlegi keretek adnak.","shortLead":"A miniszterelnök azt kérte, ameddig nincs elég vakcina, mindenki rendezkedjen be arra az életre, amit a jelenlegi...","id":"20210108_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bba142b5-a9a7-4dc1-956c-7a35928d1562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f95086-fd91-439c-b919-555e986bbf78","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_Orban","timestamp":"2021. január. 08. 07:37","title":"Orbán: Februárig meghosszabbítjuk a rendkívüli intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac5ae4f-ada9-4866-9a1f-638214943081","c_author":"HVG","category":"360","description":"Új szolgáltatás ígéri, hogy megérthetjük, mit nyávognak a cicák. A feladat még annál is nehezebb, mint elsőre gondolnánk, ugyanis a macskák „szókincse” valójában a gazditól is függ. A fejlesztők gépi tanulást állítottak a nemes ügy szolgálatába.","shortLead":"Új szolgáltatás ígéri, hogy megérthetjük, mit nyávognak a cicák. A feladat még annál is nehezebb, mint elsőre...","id":"202101_nyavogasszotar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ac5ae4f-ada9-4866-9a1f-638214943081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24458997-db7e-4409-b9da-b094eb804ead","keywords":null,"link":"/360/202101_nyavogasszotar","timestamp":"2021. január. 09. 14:00","title":"Nyávogásszótár: telefonos appon keresztül beszélgethetünk a macskákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba190abf-4131-4d99-ab79-420282a2280b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendkívüli hóhelyzet miatt egész nap zárva tart a madridi Barajas nemzetközi repülőtér. A nap folyamán a rossz idő négy emberéletet követelt.","shortLead":"A rendkívüli hóhelyzet miatt egész nap zárva tart a madridi Barajas nemzetközi repülőtér. A nap folyamán a rossz idő...","id":"20210109_Mar_negy_halottja_van_a_rendkivuli_spanyolorszagi_havazasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba190abf-4131-4d99-ab79-420282a2280b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d8c18d-1cf1-4240-820d-6122b5d57610","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Mar_negy_halottja_van_a_rendkivuli_spanyolorszagi_havazasnak","timestamp":"2021. január. 09. 17:52","title":"Már négy halottja van a spanyolországi ítéletidőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee603475-2ce8-4a3a-8430-b063308e57f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony forgalomba helyezi azokat a különleges, moduláris paneleket, melyek képesek kiváltani a klasszikus zöld hátteres technikát. Az újdonságok elsősorban a filmipari szereplőknek készültek.","shortLead":"A Sony forgalomba helyezi azokat a különleges, moduláris paneleket, melyek képesek kiváltani a klasszikus zöld hátteres...","id":"20210108_sony_kijelzo_panel_megjelenito_mandalorian_sorozat_modularis_kepernyo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee603475-2ce8-4a3a-8430-b063308e57f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896e4c1e-0478-43fa-b289-87f53436d771","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_sony_kijelzo_panel_megjelenito_mandalorian_sorozat_modularis_kepernyo","timestamp":"2021. január. 08. 10:37","title":"Árulni kezdi egymásba rakható kijelzőit a Sony, ilyenekkel csinálták a Mandalorian sorozatot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894d74d3-4189-44f1-9464-fb59093eb21b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felcsúti egyesületet működtető alapítvány elnökének, Mészáros Lőrincnek és a DVTK-t megszerző cég ügyvezetőjének közös vállalkozása is van.","shortLead":"A felcsúti egyesületet működtető alapítvány elnökének, Mészáros Lőrincnek és a DVTK-t megszerző cég ügyvezetőjének...","id":"20210108_Meszaros_Lorinc_Szijj_Laszlo_DVTK_Puskas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=894d74d3-4189-44f1-9464-fb59093eb21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9a8dcf-764a-4eb5-b9e2-6a7fdc42c19d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210108_Meszaros_Lorinc_Szijj_Laszlo_DVTK_Puskas","timestamp":"2021. január. 08. 14:45","title":"A Puskás Akadémia stábtagja vette meg a DVTK-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházi ápolásra 5297 ember szorul.","shortLead":"Kórházi ápolásra 5297 ember szorul.","id":"20210108_2907_uj_fertozott_115_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f621dc2-5bda-43f4-87d7-6c632b05ecbd","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_2907_uj_fertozott_115_halott","timestamp":"2021. január. 08. 08:00","title":"115-en haltak meg, 2907 új fertőzöttet találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]