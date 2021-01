Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő arra hívta fel a figyelmet, hogy aki megtagadja az oltás felvételét, az a saját és mások életével is játszik.","shortLead":"A katolikus egyházfő arra hívta fel a figyelmet, hogy aki megtagadja az oltás felvételét, az a saját és mások életével...","id":"20210109_koronavirus_jarvany_vakcina_ferenc_papa_erkolcsi_kotelesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b4b0e2-7219-4f39-ab3f-9442cbaaa72b","keywords":null,"link":"/elet/20210109_koronavirus_jarvany_vakcina_ferenc_papa_erkolcsi_kotelesseg","timestamp":"2021. január. 09. 19:10","title":"Ferenc pápa szerint erkölcsi kötelesség beadatni a védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vitathatatlanul jó lépés volt a Microsofttól, amikor Chromium alapokra helyezte át böngészőjét. A platformokon átívelővé tett böngésző annyira sikeres lett, hogy immár a második legnagyobb részesedés az övé. Egy álláshirdetésben pedig konkrét számot is közölt ezzel kapcsolatban a Microsoft.","shortLead":"Vitathatatlanul jó lépés volt a Microsofttól, amikor Chromium alapokra helyezte át böngészőjét. A platformokon...","id":"20210110_microsoft_edge_600_millio_felhasznalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bae347-bc84-43f2-b134-54f1a682ceee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210110_microsoft_edge_600_millio_felhasznalo","timestamp":"2021. január. 10. 08:03","title":"Már 600 millió ember használja a Microsoft Edge böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec226917-be91-4c0e-b391-75dc32a69e5b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A lap szerint Joe Bidennek azt kellene bizonyítania, hogy csupán pillanatnyi működési zavar volt az amerikai demokrácia szíve elleni támadás Trump megszállott követői részéről.","shortLead":"A lap szerint Joe Bidennek azt kellene bizonyítania, hogy csupán pillanatnyi működési zavar volt az amerikai demokrácia...","id":"20210109_New_York_Times","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec226917-be91-4c0e-b391-75dc32a69e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b3f734-0e35-4618-822b-27298029091f","keywords":null,"link":"/360/20210109_New_York_Times","timestamp":"2021. január. 09. 09:10","title":"New York Times: Amerika nehezen lehet ismét a szabad világ vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ddf7187-18a1-4c11-8de6-3315afd1a247","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Sriwijaya Air járatának fedélzetén 62 ember tartózkodott.","shortLead":"A Sriwijaya Air járatának fedélzetén 62 ember tartózkodott.","id":"20210109_legi_katasztrova_indonez_sriwijawa_air_lezuhant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ddf7187-18a1-4c11-8de6-3315afd1a247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3e76bb-332b-464b-91e7-87fd85ce9777","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_legi_katasztrova_indonez_sriwijawa_air_lezuhant","timestamp":"2021. január. 09. 17:11","title":"A tengerbe zuhanhatott az indonéz utasszállító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b19d7574-7707-4f00-a7e7-37b37b9c57e0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrök elfogták a kábítószer előállításához használt lakás bérlőjét és társát.\r

","shortLead":"A rendőrök elfogták a kábítószer előállításához használt lakás bérlőjét és társát.\r

","id":"20210109_droglabort_szamoltak_fel_budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b19d7574-7707-4f00-a7e7-37b37b9c57e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02cfe39-804f-480e-b7da-afd0d9b72b00","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_droglabort_szamoltak_fel_budapesten","timestamp":"2021. január. 09. 10:41","title":"Droglabort számoltak fel Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök március óta leginkább aláírásokkal adott magáról hírt, interjút nem adott, és ha hosszabban is beszélt valahol, akkor is többnyire a környezetvédelem volt a téma.","shortLead":"A köztársasági elnök március óta leginkább aláírásokkal adott magáról hírt, interjút nem adott, és ha hosszabban is...","id":"20210109_ader_janos_masodik_hullam_koztarsasagi_elnok_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b723e2aa-e053-4362-82f1-20df005f31b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99eecda2-92d5-4dec-b7da-7891437e40aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_ader_janos_masodik_hullam_koztarsasagi_elnok_koronavirus","timestamp":"2021. január. 09. 14:00","title":"Összeszedtük, mivel töltötte 2020-at Áder János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973","c_author":"Sz. Bíró Zoltán","category":"360","description":"Több fronton is kihívásokkal szembesült az utóbbi egy évben Moszkva az érdekszférájának tekintett volt szovjet tagköztársaságokban, és a jelek azt mutatják, már nem tud vagy akar mindenütt olyan határozottsággal fellépni, mint korábban tette.","shortLead":"Több fronton is kihívásokkal szembesült az utóbbi egy évben Moszkva az érdekszférájának tekintett volt szovjet...","id":"202101__oroszorszag_holdudvara__valsagrol_valsagra__fogyo_ero__potyogo_teglak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d14131-cf13-4a4c-826c-519d25e3181f","keywords":null,"link":"/360/202101__oroszorszag_holdudvara__valsagrol_valsagra__fogyo_ero__potyogo_teglak","timestamp":"2021. január. 10. 11:00","title":"Felfordulás Oroszország holdudvarában, ahol Putyin már nem tud rendet tartani ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem csak a QAnon mozgalom szarvakkal érkező sámánját fogták el a hatóságok, hanem Nancy Pelosi szószékének tolvaját is. Nem volt nehéz dolguk, mert szinte mindenki dokumentálta a közösségi oldalakon a tettét.","shortLead":"Nem csak a QAnon mozgalom szarvakkal érkező sámánját fogták el a hatóságok, hanem Nancy Pelosi szószékének tolvaját is...","id":"20210110_Elfogtak_a_szarvasembert_aki_reszt_vett_a_Capitolium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38264856-c0e3-44ee-beb2-f1c1d50f0163","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Elfogtak_a_szarvasembert_aki_reszt_vett_a_Capitolium","timestamp":"2021. január. 10. 14:37","title":"Elfogták a szarvasembert, aki részt vett a Capitolium ostromában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]