[{"available":true,"c_guid":"b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz néppárti tagságának felfüggesztése nem csak külpolitikai kérdés – mondja Grigorij Meseznikov.","shortLead":"A Fidesz néppárti tagságának felfüggesztése nem csak külpolitikai kérdés – mondja Grigorij Meseznikov.","id":"20210111_orban_viktor_elemzo_grigorij_meseznikov","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32d2e78-f67e-422f-82e6-1e617a3e0c11","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_orban_viktor_elemzo_grigorij_meseznikov","timestamp":"2021. január. 11. 11:35","title":"Szlovák elemző: \"Orbán Viktornak most például sokkal gyengébb pozíciója van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0930a61d-6d7c-4208-9a9e-8f56ef1bacff","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Amikor fél éve elkészítettük 2020 első felének vasúti hibalistáját, úgy tűnt, szinte behozhatatlan előnnyel a Budapest–Sátoraljaújhely vonalon lesz az év legtöbb hibája, de a Budapest–Záhony vonalon annyi gond volt az év végén, hogy csak december legutolsó napjaiban lett egyértelmű, melyik lesz az első helyezett. Az ország vasútvonalainak közel harmadán semmilyen gond nem volt, a hibák többsége alig több, mint tucatnyi vonalon koncentrálódott.","shortLead":"Amikor fél éve elkészítettük 2020 első felének vasúti hibalistáját, úgy tűnt, szinte behozhatatlan előnnyel...","id":"20210111_vasut_vonat_keses_hiba_mav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0930a61d-6d7c-4208-9a9e-8f56ef1bacff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f685f67-c2bd-4a4b-8db7-d10ccfad13e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_vasut_vonat_keses_hiba_mav","timestamp":"2021. január. 11. 17:00","title":"Elkészült Magyarország legproblémásabb vasútvonalainak teljes 2020-as listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztrációnál semmilyen betegségre vonatkozó adatot nem kérnek, de van rá magyarázat.","shortLead":"A regisztrációnál semmilyen betegségre vonatkozó adatot nem kérnek, de van rá magyarázat.","id":"20210112_vedooltas_koronavirus_tajszam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685e612b-4192-4610-a5c8-e34b92e844fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_vedooltas_koronavirus_tajszam","timestamp":"2021. január. 12. 19:22","title":"Tajszám alapján szűrhetik majd ki a krónikus betegeket a védőoltások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e7219e-9359-4571-a414-c0a4b303cc3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zuffenhauseni gyártó kompakt roadsterének első generációja 1996-ban mutatkozott be.","shortLead":"A zuffenhauseni gyártó kompakt roadsterének első generációja 1996-ban mutatkozott be.","id":"20210113_25_eves_a_porsche_boxster_limitalt_szeriaval_unneplik_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9e7219e-9359-4571-a414-c0a4b303cc3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18b2d0f-20ae-4164-9144-8fa249c6b2af","keywords":null,"link":"/cegauto/20210113_25_eves_a_porsche_boxster_limitalt_szeriaval_unneplik_meg","timestamp":"2021. január. 13. 07:59","title":"25 éves a Porsche Boxster, limitált szériával ünneplik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt műsorvezető állítja: piaci alapon bérli az Andrássy úti irodát.\r

","shortLead":"A volt műsorvezető állítja: piaci alapon bérli az Andrássy úti irodát.\r

","id":"20210112_Sir_David_Attenborough_oltas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e8af63-0839-4842-8234-95a7c58346d4","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Sir_David_Attenborough_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 12. 17:35","title":"David Attenborough is beoltatta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már januártól több banknál is elérhetők a Minősített Fogyasztóbarát Személyi Kölcsönök. Az új minősítés az 500 ezer forint alatti hitelek esetében hozhatna nagy árváltozást, de ez még egyelőre várat magára.","shortLead":"Már januártól több banknál is elérhetők a Minősített Fogyasztóbarát Személyi Kölcsönök. Az új minősítés az 500 ezer...","id":"20210112_Sokkal_kedvezobbe_valhatnanak_a_kisebb_osszegu_szemelyi_hitelek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24c584c-de65-4c24-8259-60c63f5b771f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_Sokkal_kedvezobbe_valhatnanak_a_kisebb_osszegu_szemelyi_hitelek","timestamp":"2021. január. 12. 07:20","title":"Sokkal kedvezőbbé válhatnának a kisebb összegű személyi hitelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ee9a2c-cf5b-44aa-a6d6-53ee33510a91","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Marcelo Rebelo de Sousa tünetmentes, önkéntes karanténba vonul – jelentette be a portugál elnöki hivatal.","shortLead":"Marcelo Rebelo de Sousa tünetmentes, önkéntes karanténba vonul – jelentette be a portugál elnöki hivatal.","id":"20210112_Koronavirusos_a_portugal_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74ee9a2c-cf5b-44aa-a6d6-53ee33510a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebe0ecb-c7d7-4213-aaa0-a73822546247","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_Koronavirusos_a_portugal_elnok","timestamp":"2021. január. 12. 08:02","title":"Koronavírusos a portugál elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]