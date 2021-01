Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53ed2a17-aabe-4995-b011-b8190a956b3f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Biztosat nem lehet tudni az idei Szigetről és a többi fesztiválról, de a szervezőkön nem fog múlni, ha mód lesz rá, megtartják a rendezvényeket.","shortLead":"Biztosat nem lehet tudni az idei Szigetről és a többi fesztiválról, de a szervezőkön nem fog múlni, ha mód lesz rá...","id":"20210113_Lobenwein_Nincs_olyan_fesztivalszervezo_aki_ne_keszulne_az_idei_szezonra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53ed2a17-aabe-4995-b011-b8190a956b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b24a279-33b9-48fd-889a-a1b12e2a23b5","keywords":null,"link":"/kultura/20210113_Lobenwein_Nincs_olyan_fesztivalszervezo_aki_ne_keszulne_az_idei_szezonra","timestamp":"2021. január. 13. 11:37","title":"Lobenwein: Nincs olyan fesztiválszervező, aki ne készülne az idei szezonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380be1c4-59ae-4367-9a4c-cec025e13bcb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hét végéig több mint 450 ezer embert oltanának be, eddig összesen 1 millió 51 ezer adag vakcina érkezett Lengyelországba.","shortLead":"A hét végéig több mint 450 ezer embert oltanának be, eddig összesen 1 millió 51 ezer adag vakcina érkezett...","id":"20210111_Lengyelorszag_korlatozas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=380be1c4-59ae-4367-9a4c-cec025e13bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14305ee6-fc21-49aa-8c5d-d8355b9cb4e9","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_Lengyelorszag_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 11. 20:36","title":"Lengyelországban maradnak a járványügyi korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c43bfc-d141-41c5-9c13-682611cb9b67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota plugin hibrid technikájú divatterepjárójára épülő modell ára 800 ezer forintot emelkedett.","shortLead":"A Toyota plugin hibrid technikájú divatterepjárójára épülő modell ára 800 ezer forintot emelkedett.","id":"20210113_megemeltek_a_legdragabb_suzuki_arat_20_millio_forint_felett_az_across_listaara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76c43bfc-d141-41c5-9c13-682611cb9b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441bb984-d9e8-4e4f-a245-f99e1ed21f14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210113_megemeltek_a_legdragabb_suzuki_arat_20_millio_forint_felett_az_across_listaara","timestamp":"2021. január. 13. 06:41","title":"Megemelték a legdrágább Suzuki árát: 20 millió forint felett az Across listaára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedb730a-e0ce-4ae5-8ea9-1fa3327196e7","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210113_Marabu_Feknyuz_Nicsak_a_Palkovics_ur","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bedb730a-e0ce-4ae5-8ea9-1fa3327196e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e762b6de-9c3b-4301-9379-d2a2c119ad07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_Marabu_Feknyuz_Nicsak_a_Palkovics_ur","timestamp":"2021. január. 13. 12:05","title":"Marabu Féknyúz: Nicsak, a Palkovics úr!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd24f4e-2344-4f3b-b6c1-9ddba158e17e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Évről évre egyre többen próbálják ki a növényalapú étrendet, akár csak egy hónapra is. ","shortLead":"Évről évre egyre többen próbálják ki a növényalapú étrendet, akár csak egy hónapra is. ","id":"20210112_Ketszer_annyian_csatlakozott_iden_a_veganuarhoz_mint_2019ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bd24f4e-2344-4f3b-b6c1-9ddba158e17e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbfbcc8-4db3-46d4-9b0a-c3c405790898","keywords":null,"link":"/zhvg/20210112_Ketszer_annyian_csatlakozott_iden_a_veganuarhoz_mint_2019ben","timestamp":"2021. január. 12. 13:31","title":"Vállalná, hogy egy hónapra vegán lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf3c9cd-9766-4720-b377-14e91cf93944","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Razer egy okos FFP2-es maszkot fejlesztett, ami a cég szerint képes megvédeni viselőjét a koronavírustól. Az eszköz egyelőre még az amerikai hatóságok engedélyére vár.","shortLead":"A Razer egy okos FFP2-es maszkot fejlesztett, ami a cég szerint képes megvédeni viselőjét a koronavírustól. Az eszköz...","id":"20210113_razer_project_hazel_okosmaszk_szajmaszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdf3c9cd-9766-4720-b377-14e91cf93944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c43e683-d5ab-448f-b5d9-2e3acddfef5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_razer_project_hazel_okosmaszk_szajmaszk","timestamp":"2021. január. 13. 10:36","title":"Világító okosmaszkot készített a Razer, de még várni kell rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6579b8f6-b3d6-43dd-881c-56a83ee77701","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Koppenhágai Egyetem tudósai által elvégzett kutatások szerint a kacsacsőrű emlősnek 10 nemi kromoszómája van, ötször annyi, mint például az embernek.","shortLead":"A Koppenhágai Egyetem tudósai által elvégzett kutatások szerint a kacsacsőrű emlősnek 10 nemi kromoszómája van, ötször...","id":"20210113_kacsacsoru_emlos_genetikai_kod_genetikai_terkep_evolucio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6579b8f6-b3d6-43dd-881c-56a83ee77701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195399ab-9f4f-4479-a7a8-789aa09a4eb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_kacsacsoru_emlos_genetikai_kod_genetikai_terkep_evolucio","timestamp":"2021. január. 13. 13:07","title":"Megfejtették a kacsacsőrű emlős genetikai térképét, kiderült, mitől ilyen furcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c17d7e-9956-4b52-bac8-85adf1e57859","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz pártigazgatója szerint a Facebook bárkit letörölhet a felületéről, miután Donald Trumppal ezt megtették. A következő választáson 106 körzetet akarnak nyerni a párttal és védte a róla elnevezett listát.","shortLead":"A Fidesz pártigazgatója szerint a Facebook bárkit letörölhet a felületéről, miután Donald Trumppal ezt megtették...","id":"20210113_kubatov_gabor_valasztas_facebook_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22c17d7e-9956-4b52-bac8-85adf1e57859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58b2564-3ee3-45b2-a0ae-334a2e538bec","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_kubatov_gabor_valasztas_facebook_kampany","timestamp":"2021. január. 13. 10:49","title":"Kubatov: Hiszek abban, hogy a választási kampányban tiszta módszereket kell használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]