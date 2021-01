Újra megnyílik a 26 évvel ezelőtt bezárt Tilos az Á – vette észre a Lángoló gitárok a Facebookon bejelentett hírt, ami ugyan a „Tilos az Á 1990-1995” nevű zárt csoportban jelent meg, de gyakorlatilag tekinthető hivatalosnak is a közlemény.

Az aláírók - Györkefalvi Péter, Kováts Péter, Nemes Mihály, Pálffy András és Somogyi Zoltán - úgy döntöttek, hogy amint azt a járványhelyzet engedi, újra megnyitják a helyet. Erre a Wichmann-kocsma és a Márványmennyasszony szétrombolása késztette őket.

A hírt lapunknak megerősítette Somogyi Zoltán és Pálffy András is. Utóbbi azt mondta, hogy már korábban tervezték a hely megnyitását, de a járvány közbeszólt. Egyelőre - amint erre lehetőség lesz - a felső teret nyitják ki a korábbi kulthely szellemiségében, a pincét viszont nem, tehát nagyobb koncertek nem is lesznek, csak akusztkus előadások. Később viszont aktív kulturális életet szeretnének kialakítani, beszélgetésekkel, kiállításokkal. A pincét is be fogják indítani, mint Somogyi mondta, "az is egy jó készültségi állapotban van, csak a hangtechnikát és a hangfogókat kell jól megoldani hozzá".

A Tilos az Á a rendszerváltás időszakának underground szórakozóhelye volt 1990 és 1995 között Budapesten a Mikszáth Kálmán téren. Nevét a Micimackóban szereplő nevezetes tábláról kapta.

Az erdeti Tilos az Á alapítója, Németh „Vova” Vladimir lapunk kérdésre azt mondta, hogy ő nem is tudott az újranyitásról, bár korábban hosszan beszélgettek egy közéleti-társadalmi vitasorozatról Somogyi Zoltánnal, aminek Tilos beszélgetések lett volna a neve, de ezen túl nIncs benne a projektben. Úgy érzi, nem elegáns a Tilos az Á névvel az újranyitás, ő is vezetett több más helyet, de "soha nem vetemedtem volna arra, hogy Tilos az Á-nak nevezzem ezeket, de, mondjuk A38 Dereglye vagy Kuplung névvel sem nyitnék koncerthelyet". Szerencsésebb lenne szerinte, ha az új vezetők saját identitást kersenének - véli. A 90-es években itt egy különleges közösség alakult ki, ezt nem lehet most újra szervezni.Mint mondja, a név korábban le volt védve, de egy idő után már nem volt a védettségre pénze.

Az újranyitásról szóló közlemény ugyanakkor hangsúlyozza a legendás múltat: „A Mikszáth tér 2. is történelmi hely. Innen indult el a Tilos Rádió, a TÁP Színház, a Rádió C…Ez az a hely, ahol a Kispál és a Borz házi zenekarnak számított, ahol a Quimby a legeslegelső koncertjét adta, ahol a rendszerváltás előtti underground és az új idők fiatal értelmisége minden este felsorakozott. És ami a legfontosabb itt voltunk mi is: itt hallgattuk a legjobb zenekarokat, itt voltunk a legszerelmesebbek és itt voltunk a legjobban a legjobb barátainkkal együtt. Ez volt a legek helye, azóta is várjuk, reméljük, újra érezhetjük ugyanezt” – írják.

Arra vállalkoznak – írják -, hogy újraélesszék Budapest egy fontos kulturális emlékét. „Mi, a Kuplung, a Zöld Pardon, az Instant egykori alapítói és gazdái, most újra életre keltjük a bennünk élő múltat, és átvezetjük azt a jövőbe.”

Nem klónozni szeretnék az egykori Tilost a Café Zappa helyén, hanem méltó módon tisztelegni előtte, mégpedig úgy, hogy „újra átéljük az élményt minden hajnalig tartó estén. Nincs többé régi szép idők, élet van és a jelen ünnepe”.

Azt ígérik, hogy a koronavírus-járvány elhalkulásával egyidőben a Tilos az Á megnyitja kapuit.