[{"available":true,"c_guid":"ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz vakcinát eddig az egészségügyi dolgozók, pedagógusok, illetve idősek kapták meg. A jövő héttől viszont mindenki.","shortLead":"Az orosz vakcinát eddig az egészségügyi dolgozók, pedagógusok, illetve idősek kapták meg. A jövő héttől viszont...","id":"20210113_vlagyimir_putyin_oroszorszag_tomeges_oltas_vakcina_koronavirus_szputnyik_v","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f581f38d-392a-47b1-a8c1-cd94b6b66ca2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_vlagyimir_putyin_oroszorszag_tomeges_oltas_vakcina_koronavirus_szputnyik_v","timestamp":"2021. január. 13. 16:19","title":"Putyin elrendelte, hogy térjenek át a tömeges oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7869d2-7f5b-48a7-963e-036bcd5baa68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orbán Viktor hat lépéssel előrébb jár, mint a hazai liberálisok és baloldaliak – véli az R-Go frontembere. Nem érdekli, ha az Orbán melletti kiállás miatt kisebb lesz a rajongótábora.\r

\r

","shortLead":"Orbán Viktor hat lépéssel előrébb jár, mint a hazai liberálisok és baloldaliak – véli az R-Go frontembere. Nem érdekli...","id":"20210112_Szikora_Robert_A_jo_Isten_keze_van_abban_hogy_egy_ilyen_ember_az_orszag_vezetoje_mint_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff7869d2-7f5b-48a7-963e-036bcd5baa68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0279fb4b-5388-49e8-893c-b38df0a26919","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Szikora_Robert_A_jo_Isten_keze_van_abban_hogy_egy_ilyen_ember_az_orszag_vezetoje_mint_Orban","timestamp":"2021. január. 12. 15:51","title":"Szikora Róbert: A jó Isten keze van abban, hogy egy ilyen ember az ország vezetője, mint Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e48a1d-b734-4567-8b1d-a0c1b752f248","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmesek mehetnek a Duna Televízió egykori székházába, míg az adminisztráció az Infóparkba kerülhet.","shortLead":"A filmesek mehetnek a Duna Televízió egykori székházába, míg az adminisztráció az Infóparkba kerülhet.","id":"20210111_szfe_duna_televizio_epulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8e48a1d-b734-4567-8b1d-a0c1b752f248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b83e486b-1ea7-4deb-9f05-c83cd8764531","keywords":null,"link":"/kultura/20210111_szfe_duna_televizio_epulet","timestamp":"2021. január. 11. 19:03","title":"RTL: szétszórják a fővárosban a színművészeti egyetem oktatási helyszíneit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d426f8-f116-413f-a41c-7d3b9e74fb8c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Van még hova fejleszteni a Mojo Vision kontaktlencséjét, de most már van is kivel: a kaliforniai startup a minap megállapodást kötött a legnagyobb és legrégebbi japán lencsegyártó Meniconnal. ","shortLead":"Van még hova fejleszteni a Mojo Vision kontaktlencséjét, de most már van is kivel: a kaliforniai startup a minap...","id":"202101_okos_kontaktlencse_ket_szem_tobbet_lat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6d426f8-f116-413f-a41c-7d3b9e74fb8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e11cb1-807b-40c4-bdad-2114416fd372","keywords":null,"link":"/360/202101_okos_kontaktlencse_ket_szem_tobbet_lat","timestamp":"2021. január. 13. 10:00","title":"Aki ezt a kontaktlencsét felteszi, az több mindent lát, mint az éleslátók nélküle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f497c01-0b09-4460-a716-a7f5b4d7f061","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Lisa Montgomeryt magyar idő szerint éjfélkor végezték volna ki, ám a szövetségi bíró az utolsó pillanatban rendelt el halasztást. ","shortLead":"Lisa Montgomeryt magyar idő szerint éjfélkor végezték volna ki, ám a szövetségi bíró az utolsó pillanatban rendelt el...","id":"20210112_USA_kivegzes_halasztas_Lisa_Montgomery","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f497c01-0b09-4460-a716-a7f5b4d7f061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2162944f-1767-4415-b03d-130479fd5472","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_USA_kivegzes_halasztas_Lisa_Montgomery","timestamp":"2021. január. 12. 16:45","title":"Néhány órával a kivégzése előtt kapott haladékot a brutális gyilkosságért halálra ítélt amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az autógyárak, a járműalkatrészek gyártói, és az akkumulátorgyárak sikeresen álltak át arra, hogyan kell a járványügyi előírások betartásával dolgozni. Így ugyan megtorpant a magyar ipar, de a válság előtti szintnél és az egy évvel ezelőttinél is jobb maradt a teljesítménye.","shortLead":"Az autógyárak, a járműalkatrészek gyártói, és az akkumulátorgyárak sikeresen álltak át arra, hogyan kell a járványügyi...","id":"20210113_ipar_termeles_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576951f7-bcf4-4ccc-acdf-6ace2f48c85a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_ipar_termeles_ksh","timestamp":"2021. január. 13. 09:59","title":"Az autógyárak és beszállítóik tartják a válság előtti szint fölött a magyar ipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecbf1d9b-8779-4dcd-ab31-74d826c2db29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervezet szerint még jó sokáig fenn kell tartani az óvintézkedéseket.","shortLead":"A szervezet szerint még jó sokáig fenn kell tartani az óvintézkedéseket.","id":"20210112_WHO_nyajimmunitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecbf1d9b-8779-4dcd-ab31-74d826c2db29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5488f03a-88a5-4bb9-8b68-6c9ece7710bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_WHO_nyajimmunitas","timestamp":"2021. január. 12. 18:33","title":"WHO: Idén még nem lesz nyájimmunitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43db395e-e5d8-4472-8e5f-c0ec0840fb70","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nem kis bátorságról tesz tanúbizonyságot Alekszej Navalnij, a legismertebb orosz ellenzéki. Vasárnap ugyanis annak ellenére visszatér hazájába, hogy tavaly augusztusban – minden bizonnyal az orosz titkosszolgálat ügynökei – megmérgezték őt, most pedig bejelentették, korábbi felfüggesztett börtönbüntetését letöltendőre változtatják, így akár rendőrök is várhatják a reptéren. ","shortLead":"Nem kis bátorságról tesz tanúbizonyságot Alekszej Navalnij, a legismertebb orosz ellenzéki. Vasárnap ugyanis annak...","id":"20210113_Navalnij_a_bortonfenyegetes_ellenere_is_visszater_Oroszorszagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43db395e-e5d8-4472-8e5f-c0ec0840fb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1f77ae-90b6-4738-89a7-005270387428","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_Navalnij_a_bortonfenyegetes_ellenere_is_visszater_Oroszorszagba","timestamp":"2021. január. 13. 17:00","title":"Törheti a fejét a Kreml: Navalnij visszatér Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]