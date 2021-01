Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3328b8a1-93e9-4043-9049-f9d91c7be2c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jack Dorsey Twitter-társalapító és vezérigazgató szerint helyesen döntöttek, amikor elvették a leköszönő elnök fiókját. Ez ugyanakkor veszélyes lépés is volt – fogalmazott.","shortLead":"Jack Dorsey Twitter-társalapító és vezérigazgató szerint helyesen döntöttek, amikor elvették a leköszönő elnök fiókját...","id":"20210114_twitter_jack_dorsey_donald_trump_kitiltas_twitter_kozossegi_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3328b8a1-93e9-4043-9049-f9d91c7be2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ca391d-00b3-495c-b816-9c9d432f647c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_twitter_jack_dorsey_donald_trump_kitiltas_twitter_kozossegi_media","timestamp":"2021. január. 14. 08:33","title":"A Twitter vezérigazgatója egyáltalán nem ünnepli Trump kitiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1d167e-74bb-45a1-b911-8284046b4dc9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy több ország részvételével zajló akció keretében felszámolták a web sötét részén működő DarkMarketet. Az illegális piactéren lopott SIM kártyákkal és számítógépes vírusokkal kereskedtek a hackerek.","shortLead":"Egy több ország részvételével zajló akció keretében felszámolták a web sötét részén működő DarkMarketet. Az illegális...","id":"20210113_piacter_darknet_darkmarket_europol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c1d167e-74bb-45a1-b911-8284046b4dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdaee162-2b26-4060-812a-d5efced47f8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_piacter_darknet_darkmarket_europol","timestamp":"2021. január. 13. 15:03","title":"Lekapcsolták a világ legveszélyesebb online piacterét, a DarkMarketet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6a0675-d9f5-457e-a753-c714917806df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus a cseroki identitás, kultúra fennmaradását is fenyegeti, mert mindössze kétezren beszélik folyékonyan a cseroki nyelvet. ","shortLead":"A koronavírus a cseroki identitás, kultúra fennmaradását is fenyegeti, mert mindössze kétezren beszélik folyékonyan...","id":"20210113_Kihalhat_a_cseroki_indianok_nyelve_ha_nem_kapjak_meg_idoben_az_oltast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a6a0675-d9f5-457e-a753-c714917806df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f386300b-9980-4f42-991c-ad68b578af48","keywords":null,"link":"/elet/20210113_Kihalhat_a_cseroki_indianok_nyelve_ha_nem_kapjak_meg_idoben_az_oltast","timestamp":"2021. január. 13. 08:20","title":"Kihalhat a cseroki indiánok nyelve, ha nem kapják meg időben az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4b03c7-d096-4fb7-a5b3-98e647aa4d05","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Biatorbágyon, Székesfehérváron és Esztergomban vezetnek be új gyártási technológiákat. A japán cégek 4,5 milliárd forintot tesznek bele a projektekbe, a magyar kormány 2 milliárd forintot ad ehhez hozzá.","shortLead":"Biatorbágyon, Székesfehérváron és Esztergomban vezetnek be új gyártási technológiákat. A japán cégek 4,5 milliárd...","id":"20210112_japan_autoipar_gyartas_szijjarto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a4b03c7-d096-4fb7-a5b3-98e647aa4d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ac543b-f979-4eea-a4f3-13fe6d69d282","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_japan_autoipar_gyartas_szijjarto","timestamp":"2021. január. 12. 14:54","title":"6,5 milliárd forintos japán autóipari beruházásokat jelentett be Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecbf1d9b-8779-4dcd-ab31-74d826c2db29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervezet szerint még jó sokáig fenn kell tartani az óvintézkedéseket.","shortLead":"A szervezet szerint még jó sokáig fenn kell tartani az óvintézkedéseket.","id":"20210112_WHO_nyajimmunitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecbf1d9b-8779-4dcd-ab31-74d826c2db29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5488f03a-88a5-4bb9-8b68-6c9ece7710bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_WHO_nyajimmunitas","timestamp":"2021. január. 12. 18:33","title":"WHO: Idén még nem lesz nyájimmunitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly 650 ilyen bűncselekményt vett nyilvántartásba a rendőrség, míg egy évvel korábban 392-t.","shortLead":"Tavaly 650 ilyen bűncselekményt vett nyilvántartásba a rendőrség, míg egy évvel korábban 392-t.","id":"20210113_szel_bernadett_csaladon_beluli_szexualis_eroszak_orfk_belugyminiszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05211189-0ffa-4559-9da9-507e408724aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_szel_bernadett_csaladon_beluli_szexualis_eroszak_orfk_belugyminiszterium","timestamp":"2021. január. 13. 12:54","title":"Szél Bernadett kigyűjtötte az adatokat: jelentősen nőtt a kapcsolati erőszak eseteinek száma a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0d91c3-3786-4946-bbd5-eabd3b0afcc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak keleten kell számítani hózáporra.","shortLead":"Már csak keleten kell számítani hózáporra.","id":"20210113_havazas_napsutes_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b0d91c3-3786-4946-bbd5-eabd3b0afcc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75960596-ecb5-4121-a170-566cda3e913f","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_havazas_napsutes_idojaras","timestamp":"2021. január. 13. 05:10","title":"A havazás után a napsütésé lesz a főszerep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b2e5b7-cda8-4e7e-9047-27722396dc52","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miután nyilvánosságra hozták azokat a szexuális témájú magánüzeneteket, amelyeket állítólag a sztár küldött nőknek, a Szólíts a neveden színészének vissza kellett lépnie az új Jennifer Lopez-film főszerepétől. ","shortLead":"Miután nyilvánosságra hozták azokat a szexuális témájú magánüzeneteket, amelyeket állítólag a sztár küldött nőknek...","id":"20210114_Szexualis_fantaziai_miatt_tamadjak_Jennifer_Lopez_uj_filmjebol_is_kiesett_Armie_Hammer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2b2e5b7-cda8-4e7e-9047-27722396dc52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b10a87-d33e-4cb6-8b47-8b1a5abc63bb","keywords":null,"link":"/kultura/20210114_Szexualis_fantaziai_miatt_tamadjak_Jennifer_Lopez_uj_filmjebol_is_kiesett_Armie_Hammer","timestamp":"2021. január. 14. 12:08","title":"Szexuális fantáziái miatt támadják, Jennifer Lopez új filmjéből is kiesett Armie Hammer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]