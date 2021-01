Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy héttel azután, hogy az Egészségügyi Világszervezet „ismeretlen eredetű tüdőgyulladásos megbetegedésekről" számolt be a kínai Vuhanból, megérkezett a hír a betegség első halálos áldozatáról.
Éppen egy éve jelentették az első koronavírusos halálesetet

A Microsoft márciusban adja majd közre a Teams következő nagyobb frissítését, mellyel több újdonságot is hoz a szolgáltatásba.
Új funkciókat kap a Microsoft Teams

Lapértesülés szerint Botka László polgármester kihívója, illetve Rovó László rektor is kiválasztott lehet a tervezett testületben.
Novák Katalin is bekerülhet a Szegedi Egyetemet átvevő alapítvány kuratóriumába? Vírusjárvánnyal sújtva vagy anélkül, egy dolog fixnek tűnik a használtan behozott autóknál: a német márkák fölénye.
Ezek a típusok most a legnépszerűbb importautók Magyarországon

A külügyminiszter szerint a volt amerikai elnök nem nézi ki a magyarokból, hogy érett döntést tudnának hozni a jövőjükről.
Szijjártó reagált Obama kritikájára: Aki az ország vezetőit kritizálja, az a magyarok döntését minősíti

A járvány utáni új világban központi kérdés lesz, hogy többet ér-e majd valaki, ha rendelkezik oltással. A téma nagyon kényes, de egy egységes európai oltási bizonyítvány közelebb vinne a válaszhoz.","shortLead":"A járvány utáni új világban központi kérdés lesz, hogy többet ér-e majd valaki, ha rendelkezik oltással. A téma nagyon kényes, de egy egységes európai oltási bizonyítvány közelebb vinne a válaszhoz.
Oltási igazolvány: a diszkriminációra minden esély megvan, csak a jogi formát kell megtalálni

A párkapcsolati pszichológia terén végzett kutatások már számtalan alkalommal bizonyították az összefüggést a depresszió és a párkapcsolati krízis között. Még a legkiegyensúlyozottabb, a legjobban működő párkapcsolat is megváltozhat, ha az egyik félnél fellépnek a depresszió tünetei. Miből ismerhetjük fel a jeleket? Még a legkiegyensúlyozottabb, a legjobban működő párkapcsolat is megváltozhat, ha az egyik félnél fellépnek a depresszió tünetei. Miből ismerhetjük fel a jeleket?
A depresszió még a legjobban működő párkapcsolatot is megviseli

Megfelezik az autóknak hagyott helyet a párizsi Champs-Élysées-n, hogy a gyalogosoknak és a fáknak minél több tér jusson. 90 milliárd forintnyi kiadással számol Párizs városvezetése a 9 évig tartó munka elején.
Óriási kertté alakítják át a Champs-Élysées-t 2030-ra – videó