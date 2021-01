Az elmúlt négy év felejthetetlen volt

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"841960bf-1039-4997-aff3-041b033ecbe5","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Olyan vizsgák eredményeit is törölték, amelyekre nem is a mostani félév végén, hanem már korábban került sor.","shortLead":"Olyan vizsgák eredményeit is törölték, amelyekre nem is a mostani félév végén, hanem már korábban került sor.","id":"20210119_Elkezdtek_torolni_az_SZFEhallgatok_korabbi_jegyeit_es_gyakorlati_eredmenyeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=841960bf-1039-4997-aff3-041b033ecbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c6fea4-7db6-4f68-96ce-3297939533f8","keywords":null,"link":"/kultura/20210119_Elkezdtek_torolni_az_SZFEhallgatok_korabbi_jegyeit_es_gyakorlati_eredmenyeit","timestamp":"2021. január. 19. 07:55","title":"Elkezdték törölni az SZFE-hallgatók korábbi jegyeit és gyakorlati eredményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61208960-2063-459b-91b7-235e4a30547e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újragondolják a bolognai rendszert, továbbá az egyetemek modellváltásáról is tárgyaltak. Hogy pontosan mi lesz ez az újragondolás, és mire jutottak a modellváltás kapcsán, az nem derül ki.



","shortLead":"Újragondolják a bolognai rendszert, továbbá az egyetemek modellváltásáról is tárgyaltak. Hogy pontosan mi lesz...","id":"20210118_A_rektori_konferencia_tarselnokekent_nyilatkozott_Mocsai_Lajos_de_sok_minden_nem_derult_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61208960-2063-459b-91b7-235e4a30547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da896770-abc7-42b9-accf-628c45c91f6d","keywords":null,"link":"/elet/20210118_A_rektori_konferencia_tarselnokekent_nyilatkozott_Mocsai_Lajos_de_sok_minden_nem_derult_ki","timestamp":"2021. január. 18. 10:55","title":"Mocsai Lajos: A rektori konferencia felülvizsgálja a bolognai rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hidat február végétől zárhatják le, a munka 2023 őszére készülhet el a BKK szerint.","shortLead":"A hidat február végétől zárhatják le, a munka 2023 őszére készülhet el a BKK szerint.","id":"20210118_bkk_lanchid_ahid_zrt_19_milliard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfef032-e6be-4746-949e-27d0790872fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_bkk_lanchid_ahid_zrt_19_milliard","timestamp":"2021. január. 18. 18:07","title":"Az A-Híd újíthatja fel a Lánchidat 18,8 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343a7e34-4104-4a9d-8a56-beb958186ace","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koronavírus esetén nem tartja jó ötletnek, hogy elölt kórokozót juttatnak a szervezetbe. ","shortLead":"Koronavírus esetén nem tartja jó ötletnek, hogy elölt kórokozót juttatnak a szervezetbe. ","id":"20210117_duda_erno_virus_kinai_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=343a7e34-4104-4a9d-8a56-beb958186ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280be15e-8775-4988-9362-d966dad889bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_duda_erno_virus_kinai_vakcina","timestamp":"2021. január. 17. 19:12","title":"Virológus: Nagyon kevés megbízható információ van a kínai vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85876f6e-673d-4a59-813a-60c084e573fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bányászokra január 10-én robbant rá egy tárna, a túlélőkkel most sikerült kapcsolatot teremteni telefonon.","shortLead":"A bányászokra január 10-én robbant rá egy tárna, a túlélőkkel most sikerült kapcsolatot teremteni telefonon.","id":"20210119_kinai_banya_robbanas_mentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85876f6e-673d-4a59-813a-60c084e573fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49511f10-df0b-4c54-8212-791392cbcf35","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_kinai_banya_robbanas_mentes","timestamp":"2021. január. 19. 13:12","title":"Telefonon beszéltek a mélyben rekedt kínai bányászokkal, gyorsan fogy a levegőjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e023e6-3b95-4520-8b9e-56a374f5b41d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A felmentését kérte a fesztivál igazgatója és a művészeti igazgató is. ","shortLead":"A felmentését kérte a fesztivál igazgatója és a művészeti igazgató is. ","id":"20210119_szegedi_szabadteri_jatekok_fesztival_felmentes_lemondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43e023e6-3b95-4520-8b9e-56a374f5b41d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3ea044-9db0-4707-9533-515fc7bf1457","keywords":null,"link":"/kultura/20210119_szegedi_szabadteri_jatekok_fesztival_felmentes_lemondas","timestamp":"2021. január. 19. 09:15","title":"Váratlanul lemondott a Szegedi Szabadtéri Játékok vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677fd093-24f8-4353-a656-c88df5529d21","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fölényesen nyert a csapat.","shortLead":"Fölényesen nyert a csapat.","id":"20210117_Tovabbjutott_a_magyar_ferfi_kezilabdavalogatott_a_vilagbajnoksagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=677fd093-24f8-4353-a656-c88df5529d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d77f89f-2a5e-4bbb-9844-58d50102de32","keywords":null,"link":"/sport/20210117_Tovabbjutott_a_magyar_ferfi_kezilabdavalogatott_a_vilagbajnoksagon","timestamp":"2021. január. 17. 21:58","title":"Továbbjutott a magyar férfi kézilabda-válogatott a világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Heiko Maas szerint semmi értelme azokat a polgárokat korlátozni, akik már megkapták a vakcinát.","shortLead":"Heiko Maas szerint semmi értelme azokat a polgárokat korlátozni, akik már megkapták a vakcinát.","id":"20210117_Engedne_szorakozni_a_beoltottakat_a_nemet_kulugyer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad57aa08-8e5b-4d53-b819-e33490312cb9","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Engedne_szorakozni_a_beoltottakat_a_nemet_kulugyer","timestamp":"2021. január. 17. 16:42","title":"Engedné szórakozni a beoltottakat a német külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]