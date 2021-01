Mint korábban írtuk, a most hivatalba lépő amerikai elnök 1977-ben, Tom Lantos meghívására Magyarországon töltötte a nászútját, az akkor még fiatal szenátor közben sok fontos találkozón is részt vett, és feljegyzéseket is készített a magyarországi viszonyokról. Bidennek abban is komoly szerepe volt, hogy az Egyesült Államok visszaadta a Szent Koronát Magyarországnak.

Elmentünk a Balatonhoz is. Egészen addig fogalmam sem volt róla, hogy az egyetlen hely a világon, ahol halat érdemes enni, az a Balaton. És azt sem tudtam, hogy minden, de tényleg minden lényeges és értékes dolog eredetileg Budapestről ered

– idézi a Blikk Biden Tom Lantos búcsúztatásán elmondott szavait.

Biden útja azonban komolyabb dolog volt szimpla nászútnál vagy balatoni halevésnél. Az ötnapos út során valóban eltöltöttek egy éjszakát Tihany közelében, valamint a magyar kormány jóvoltából félnapos kiránduláson vehettek részt Esztergomban és a Dunakanyarban, a fennmaradó idő azonban a magyarországi viszonyok feltérképezéséről szólt. Mint az út végén írt 56 oldalas jelentéséből is kitűnik, Biden nem véletlenül választotta a „nászút” célpontjának Magyarországot, hiszen úgy gondolta: az itteni tapasztalatok lehetnek a leginkább hasznára, ha a kommunizmus ellenszerét keresi.

„Bident nagyon foglalkoztatta keleti blokk országainak felszín alatti erjedése, és az ebben rejlő lehetőségek. Magyarország ebben az időben úgy tudott fokozatosan egyre szabadabb légkört teremteni, hogy az nem váltott ki erőszakos szovjet ellenreakciót” – mesélte a Blikknek John Ritch külügyi főtanácsadó, aki maga is elkísérte Bident a magyarországi útra.

A külügyi szakértő kísértetiesnek találta a magyar főváros hangulatát, de nem az emberek, hanem a közelmúlt, különösen a levert forradalom emlékei miatt. „Szinte magunk előtt láttuk a tragédia képsorait. Az 1956-os forradalom mindig is a történelem egyik kiemelkedő eseménye marad” – mondta Ritch.

A fiatal szenátort Budapesten kísérő Alan Hardy amerikai diplomata, a nagykövetség akkori politikai tisztviselője így emlékezett: „Bármelyik magyarral leülhettél úgy beszélgetni, hogy miközben fegyelmezetten felmondta neked a létező összes szovjet álláspontot, szavak nélkül is képes volt a tudtodra adni, hogy egy szót sem hisz el az egészből. Ez sok mindent megtanított nekem általában az emberekről és az olyan elnyomás alatt élő országokról is, mint Magyarország.”

