[{"available":true,"c_guid":"d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Bizalmat kapott az olasz parlament alsóházában Giuseppe Conte miniszterelnök.","shortLead":"Bizalmat kapott az olasz parlament alsóházában Giuseppe Conte miniszterelnök.","id":"20210119_bizalmi_szavazas_giuseppe_conte_olasz_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aecd7e0c-e8eb-4bbc-87fa-e6a53442c270","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_bizalmi_szavazas_giuseppe_conte_olasz_miniszterelnok","timestamp":"2021. január. 19. 06:15","title":"Egy bizalmi szavazást már megnyert Conte, most egy sokkal nehezebb vár rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f4cbf3-af4c-4c0d-a690-a7057d823f37","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közösségi finanszírozásból próbálják fenntartani a Hundubot az offshore tulajdonos távozása után.","shortLead":"Közösségi finanszírozásból próbálják fenntartani a Hundubot az offshore tulajdonos távozása után.","id":"20210119_hundub_belize_offshore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9f4cbf3-af4c-4c0d-a690-a7057d823f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5846cb29-b812-4d18-b6de-21a92f7a05b8","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_hundub_belize_offshore","timestamp":"2021. január. 19. 13:54","title":"24.hu: Kiszáll a Hundubból a belize-i tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff461a0-a2f9-4fad-8392-1800431750d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Thomas Markle-nak eddig is feszült volt a kapcsolata a lányával, ez feltehetően csak tovább fog romlani.","shortLead":"Thomas Markle-nak eddig is feszült volt a kapcsolata a lányával, ez feltehetően csak tovább fog romlani.","id":"20210118_Soha_nem_latott_videokat_iger_Meghan_Markle_apja_egy_uj_dokumentumfilmben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ff461a0-a2f9-4fad-8392-1800431750d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f8d117-67e3-4eeb-87b9-f673ef986ded","keywords":null,"link":"/elet/20210118_Soha_nem_latott_videokat_iger_Meghan_Markle_apja_egy_uj_dokumentumfilmben","timestamp":"2021. január. 18. 17:08","title":"Soha nem látott videókat ígér Meghan Markle apja egy új dokumentumfilmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66a4bbe-3b18-48e7-9e93-f2b9010843ff","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Készítettünk jó néhány felvételt, hogy kiderítsük, hogyan teljesít egymás ellenében a Huawei Mate 40 Pro és az Apple iPhone 12 Pro Max képalkotó rendszere.","shortLead":"Készítettünk jó néhány felvételt, hogy kiderítsük, hogyan teljesít egymás ellenében a Huawei Mate 40 Pro és az Apple...","id":"20210117_fotoparbaj_huawei_mate_40_pro_vs_iphone_12_pro_max","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a66a4bbe-3b18-48e7-9e93-f2b9010843ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7c1f7b-aa33-4c3b-bcbe-db2c287b0e7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210117_fotoparbaj_huawei_mate_40_pro_vs_iphone_12_pro_max","timestamp":"2021. január. 17. 20:00","title":"Fotópárbaj rengeteg képpel: a Huawei legjobb telefonját küldtük a legütősebb iPhone ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hidat február végétől zárhatják le, a munka 2023 őszére készülhet el a BKK szerint.","shortLead":"A hidat február végétől zárhatják le, a munka 2023 őszére készülhet el a BKK szerint.","id":"20210118_bkk_lanchid_ahid_zrt_19_milliard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfef032-e6be-4746-949e-27d0790872fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_bkk_lanchid_ahid_zrt_19_milliard","timestamp":"2021. január. 18. 18:07","title":"Az A-Híd újíthatja fel a Lánchidat 18,8 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9aa7a6-00df-47f8-916f-23238eda8ccf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Lukács Ferenc Pekingből nyilatkozott az M1-nek, azt mondta: a vakcina biztonságos körülmények között készül, a hatásossága azonban „még további vizsgálatokat igényel”.","shortLead":"Lukács Ferenc Pekingből nyilatkozott az M1-nek, azt mondta: a vakcina biztonságos körülmények között készül...","id":"20210118_ogyei_lukacs_ferenc_kinai_vakcina_sinopharm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b9aa7a6-00df-47f8-916f-23238eda8ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5ce653-f615-4eab-9286-2c3760fd9720","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_ogyei_lukacs_ferenc_kinai_vakcina_sinopharm","timestamp":"2021. január. 18. 09:30","title":"Az OGYÉI ellenőre szerint a kínai vakcina hatásosságát még vizsgálni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f433409-e882-4975-87dc-c28c39640dee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár névtelen bejelentés után is ellenőrizhetik az egészségügyi dolgozókat.","shortLead":"Akár névtelen bejelentés után is ellenőrizhetik az egészségügyi dolgozókat.","id":"20210118_nvsz_halapenz_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f433409-e882-4975-87dc-c28c39640dee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b67bd7-c849-4e3d-9e1e-12266194a811","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_nvsz_halapenz_egeszsegugy","timestamp":"2021. január. 18. 13:54","title":"Ötven rendőr fogja vizsgálni a hálapénzes eseteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90329452-6c87-4388-a976-01443d8690e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó gazdáját egyik rokona hívta fel, hogy nem mindennapi módon parkol az autója.","shortLead":"Az autó gazdáját egyik rokona hívta fel, hogy nem mindennapi módon parkol az autója.","id":"20210117_Oldalara_forditottak_a_parkolo_autot_hogy_kilopjak_a_katalizatorat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90329452-6c87-4388-a976-01443d8690e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd3103a-12f1-4d6a-9eb0-8f089854571c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210117_Oldalara_forditottak_a_parkolo_autot_hogy_kilopjak_a_katalizatorat","timestamp":"2021. január. 18. 04:26","title":"Oldalára fordították a parkoló autót, hogy kilopják a katalizátorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]