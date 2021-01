Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Bizalmat kapott az olasz parlament alsóházában Giuseppe Conte miniszterelnök.","shortLead":"Bizalmat kapott az olasz parlament alsóházában Giuseppe Conte miniszterelnök.","id":"20210119_bizalmi_szavazas_giuseppe_conte_olasz_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aecd7e0c-e8eb-4bbc-87fa-e6a53442c270","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_bizalmi_szavazas_giuseppe_conte_olasz_miniszterelnok","timestamp":"2021. január. 19. 06:15","title":"Egy bizalmi szavazást már megnyert Conte, most egy sokkal nehezebb vár rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841960bf-1039-4997-aff3-041b033ecbe5","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Olyan vizsgák eredményeit is törölték, amelyekre nem is a mostani félév végén, hanem már korábban került sor.","shortLead":"Olyan vizsgák eredményeit is törölték, amelyekre nem is a mostani félév végén, hanem már korábban került sor.","id":"20210119_Elkezdtek_torolni_az_SZFEhallgatok_korabbi_jegyeit_es_gyakorlati_eredmenyeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=841960bf-1039-4997-aff3-041b033ecbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c6fea4-7db6-4f68-96ce-3297939533f8","keywords":null,"link":"/kultura/20210119_Elkezdtek_torolni_az_SZFEhallgatok_korabbi_jegyeit_es_gyakorlati_eredmenyeit","timestamp":"2021. január. 19. 07:55","title":"Elkezdték törölni az SZFE-hallgatók korábbi jegyeit és gyakorlati eredményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1505fc-da3e-4fbe-b521-b4a2b5757fc5","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Bírósághoz fordul a Labrisz Egyesület a Fővárosi Kormányhivatal által hozott, szerintük diszkriminatív döntés miatt. A Meseország mindenkié című könyv elleni fogyasztóvédelmi határozat érthetetlen, annak értelmében akár Shakespeare-re, a Grimm-mesékre, a Dekameronra és a világirodalom 70 százalékára címkéket kellene ragasztani – mondják a lapunk által megkérdezett szakértők.","shortLead":"Bírósághoz fordul a Labrisz Egyesület a Fővárosi Kormányhivatal által hozott, szerintük diszkriminatív döntés miatt...","id":"20210120_Meseorszagugy_Ilyen_erovel_vicces_kedvu_fiatalok_feljelenthetnek_a_Macbethet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d1505fc-da3e-4fbe-b521-b4a2b5757fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c59cb2-50ef-4cc2-a5ce-57a758b2d9cb","keywords":null,"link":"/elet/20210120_Meseorszagugy_Ilyen_erovel_vicces_kedvu_fiatalok_feljelenthetnek_a_Macbethet","timestamp":"2021. január. 20. 06:30","title":"Meseország-ügy: Ilyen erővel vicces fiatalok feljelenthetnék a Macbethet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7544c4a1-a245-4de3-a50f-c44be212ecf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kis hideg nem rettenti el a rettenthetetlen orosz elnököt.","shortLead":"Egy kis hideg nem rettenti el a rettenthetetlen orosz elnököt.","id":"20210120_Vlagyimir_Putyin_20_fokban_merult_jeghideg_vizbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7544c4a1-a245-4de3-a50f-c44be212ecf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f68c5ec-d5ff-405f-9dc7-eb15cd328450","keywords":null,"link":"/elet/20210120_Vlagyimir_Putyin_20_fokban_merult_jeghideg_vizbe","timestamp":"2021. január. 20. 11:03","title":"Vlagyimir Putyin –20 fokban merült jéghideg vízbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6446d85a-b967-430b-b85b-3c08aac0d386","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Negyvennyolc százaléka a bajor márka eladásainak már nálunk is szabadidő-autó, köztük egyre több az alternatív hajtású modell, illetve hamarosan jönnek a teljesen elektromos változatok is. ","shortLead":"Negyvennyolc százaléka a bajor márka eladásainak már nálunk is szabadidő-autó, köztük egyre több az alternatív hajtású...","id":"20210119_Minden_masodik_eladott_BMW_SUV_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6446d85a-b967-430b-b85b-3c08aac0d386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39cd3a80-872d-4690-b2dd-24ede44e3003","keywords":null,"link":"/cegauto/20210119_Minden_masodik_eladott_BMW_SUV_Magyarorszagon","timestamp":"2021. január. 19. 11:37","title":"Minden második eladott BMW már SUV Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05eb9496-6c21-4259-a347-addd5f15bb29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi régóta tervezte a lánykérést, az egészségügyi személyzet pedig segített, hogy a terv valóra válhasson.","shortLead":"A férfi régóta tervezte a lánykérést, az egészségügyi személyzet pedig segített, hogy a terv valóra válhasson.","id":"20210119_Korhaz_eljegyzes_egeszsegugyi_szemelyzet_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05eb9496-6c21-4259-a347-addd5f15bb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0445652-5e50-4d22-b8ac-8fecfd16b717","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Korhaz_eljegyzes_egeszsegugyi_szemelyzet_koronavirus","timestamp":"2021. január. 19. 15:17","title":"Kórházban töltötte a karácsonyt, most az ápolók segítségével megkérte a barátnője kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint akkor lehet aláírni a szerződést a Szputnyik V-ről, ha a magyar gyógyszerészeti hatóság úgy dönt, hogy megadja a vészhelyzeti használati engedélyt az orosz vakcina magyarországi használatára.","shortLead":"A külügyminiszter szerint akkor lehet aláírni a szerződést a Szputnyik V-ről, ha a magyar gyógyszerészeti hatóság...","id":"20210120_szijjarto_nnk_szputnyik_orosz_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4083fb46-526b-4cd5-b059-59b66f87772f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210120_szijjarto_nnk_szputnyik_orosz_vakcina","timestamp":"2021. január. 20. 18:02","title":"A külügyminisztérium és az NNK már az orosz vakcina vásárlásáról szóló szerződést vizsgálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b694acea-926b-4f46-91a0-25b9efc761d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszer csak megjelent egy meglepetés dalszöveg az előadásában.","shortLead":"Egyszer csak megjelent egy meglepetés dalszöveg az előadásában.","id":"20210120_Volt_egy_kis_csavar_Jennifer_Lopez_fellepeseben_az_elnoki_beiktatason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b694acea-926b-4f46-91a0-25b9efc761d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e31b4c1-6c86-48df-bab2-8be4499ece1d","keywords":null,"link":"/elet/20210120_Volt_egy_kis_csavar_Jennifer_Lopez_fellepeseben_az_elnoki_beiktatason","timestamp":"2021. január. 20. 19:15","title":"Volt egy kis csavar Jennifer Lopez fellépésében az elnöki beiktatáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]