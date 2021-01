Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36c7a899-5903-478c-acbc-cc7ef672b47a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka limitált szériás újdonsága egy legendás győzelemnek állít emléket.","shortLead":"A brit márka limitált szériás újdonsága egy legendás győzelemnek állít emléket.","id":"20210119_1954_jaguar_sportkupereims","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36c7a899-5903-478c-acbc-cc7ef672b47a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c88d34-c516-4ab5-9bf9-6946c9c5646f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210119_1954_jaguar_sportkupereims","timestamp":"2021. január. 19. 09:21","title":"1954-nek állít emléket az új Jaguar sportkupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6a04d8-8524-4038-b6a7-085bc0e92032","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Katolikus érsektől rabbiig több száz vallási vezető írta alá azt a nemzetközi nyilatkozatot, amely a szexuális orientációt megváltoztató „gyógymódok” betiltását szorgalmazza. A Magyarországon reparatív terápiaként ismert kezelések világszerte emberéletek százezreit tették tönkre.","shortLead":"Katolikus érsektől rabbiig több száz vallási vezető írta alá azt a nemzetközi nyilatkozatot, amely a szexuális...","id":"202102__reparativ_terapia__homofobia__lelki_serulesek__kegyetlen_kura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c6a04d8-8524-4038-b6a7-085bc0e92032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89929dd9-6793-4678-9131-f7e339e5af85","keywords":null,"link":"/360/202102__reparativ_terapia__homofobia__lelki_serulesek__kegyetlen_kura","timestamp":"2021. január. 18. 16:30","title":"Egyre több helyen tiltják a melegek \"átnevelését\", Magyarország más irányba halad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35d3c088-d53a-43ea-825b-63d66e8ae076","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Zöld-foki Köztársaság válogatottja koronavírus-fertőzések miatt nem tud egy csapatot kiállítani az Egyiptomban zajló világbajnokságon.","shortLead":"A Zöld-foki Köztársaság válogatottja koronavírus-fertőzések miatt nem tud egy csapatot kiállítani az Egyiptomban zajló...","id":"20210118_visszalepett_zold_foki_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35d3c088-d53a-43ea-825b-63d66e8ae076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0377bda5-5dc0-4c72-b4fe-ea5db4bd556b","keywords":null,"link":"/sport/20210118_visszalepett_zold_foki_valogatott","timestamp":"2021. január. 18. 15:50","title":"Kézilabda-vb: kiszállt a versenyből a magyarok csoportriválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85876f6e-673d-4a59-813a-60c084e573fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bányászokra január 10-én robbant rá egy tárna, a túlélőkkel most sikerült kapcsolatot teremteni telefonon.","shortLead":"A bányászokra január 10-én robbant rá egy tárna, a túlélőkkel most sikerült kapcsolatot teremteni telefonon.","id":"20210119_kinai_banya_robbanas_mentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85876f6e-673d-4a59-813a-60c084e573fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49511f10-df0b-4c54-8212-791392cbcf35","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_kinai_banya_robbanas_mentes","timestamp":"2021. január. 19. 13:12","title":"Telefonon beszéltek a mélyben rekedt kínai bányászokkal, gyorsan fogy a levegőjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"834bda02-edc0-4b6e-b56e-883890741c0b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A készítményben méz, szerecsendió, koriander és más fűszerek voltak.\r

