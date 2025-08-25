Magyar Péter Hatvanpusztáról: „Meg kell hagyni, hogy az idősebb Orbánnak is van humora”

„Orbán Viktor édesapja interjút adott a rogáni propaganda bulvár zászlóshajójának, a Borsnak, és megmutatta, hogyan kell benzines kannával tüzet oltani” – írta Facebook-oldalán Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Orbán Győző interjújára reagálva.

A miniszterelnök apja az interjúban elismerte egyebek mellett, hogy a hatvanpusztai birtokon épül könyvtár és medence is, de lesznek ott „szociális” lakások, valamint egy óriási terem arra az esetre, ha összejön a csaknem 50 fős család.

Magyar Péter azt írta: „Sajnos a 30 milliós előnevelt fákról, a pánikszobáról és a birtokon tárolt harcjárművekről nem osztott meg részleteket, ahogy arról se, hogy az antilop- vagy a zebratenyésztés lesz-e a gazdaság főprofilja”. Hozzátette: „Azt viszont megtudhattuk, hogy Orbán Győző sosem indult állami közbeszerzéseken. Persze, csak azok a cégek, akiktől ő a tízmilliárdos megrendeléseket kapta”.

A Tisza Párt elnöke szerint „meg kell hagyni, hogy az idősebb Orbánnak is van humora. Vagyis annak, aki ezeket a válaszokat írta”.

A politikus a bejegyzése végén azt is megjegyezte: „Lesz dolga a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalnak”.